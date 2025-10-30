Fanii Petrolului sunt de partea arădenilor în războiul cu conducerea: „Suporterii dau fotbalului culoare, iar voi îi îndepărtați prin metode murdare”

ADVERTISEMENT

Suporterii „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc au boicotat primul meci din grupele Cupei României Betano. Protestul galeriei a fost apreciat și de ceilalți fani, care i-au admonestat pe conducătorii clubului pentru prețurile biletelor din această competiție.

Boicot total în toate zonele stadionului la meciul UTA – Petrolul din Cupa României Betano

Tribunele au fost goale la Motivul? Prețul exagerat al biletelor: 50 de lei la peluze, 70 la tribuna II, 90 lei pentru un loc la tribuna I. Dacă galeria Ultras Arad și-a anunțat decizia printr-un comunicat, alți suporteri din toate zonele arenei s-au dezlănțuit pe rețelele de socializare, după încercarea conducerii clubului de a „drege busuiocul”. Concret, clubul a anunțat că spectatorii care vor fi prezenți la partida cu Petrolul vor avea 50% discount la următorul joc din Cupa României de la Arad, cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Nu se specifică însă cât vor costa biletele la meciul împotriva campioanei. La începutul sezonului, cei din conducere îi îndemnau pe susținători să își procure abonamente, pentru că la unele partide tariful biletelor ar urma să fie majorat. Fără, însă, a specifica în ce cuantum. Astfel, peisajul este dezolant în această seară pe arena Francisc Neuman. Doar 500 de spectatori au venit să asiste la meciul din Cupa României dintre UTA și Petrolul Ploiești. Și nu pentru că roș-albii traversează o perioadă dificilă, cu nouă meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Petrolul a venit la Arad cu o galerie formată din 20 de suporteri. „Lupii galbeni” sunt de partea utiștilor în războiul cu conducerea. Aceștia au afișat un banner cu mesajul: „Suporterii dau fotbalului culoare, iar voi îi îndepărtați prin metode murdare”. Inițiativa a fost aplaudată de ceilalți spectatori din stadion.

ADVERTISEMENT

Ce îi deranjează cel mai mult pe arădeni: „Pedepsim abonații”

Dacă în sezoanele precedente, abonații aveau acces și la , atâtea câte au fost și pe teren propriu, anul acesta respectivul pachet nu mai este valabil. Și, deși acum două sezoane, când UTA evolua în pribegie, la Oradea, Sibiu și Cluj-Napoca pe durata refacerii gazonului de pe propriul teren, conducerea a anunțat că în următorii doi ani se vor revanșa față de abonați tocmai printr-un acces mai facil în „cupă”, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

ADVERTISEMENT

Vă prezentăm câteva dintre sutele de mesaje ale fanilor arădeni, la comunicatul clubului vis-a-vis de „cadoul” care ar urma la partida cu FCSB:

„Într-o societate sănătoasă bazată pe respect, ar trebui să recalculați prețul biletelor și al abonamentelor per total. Nu de alta, dar am ajuns să taxăm suporterii pentru eșecurile financiare de care ați dat dovadă de câțiva ani încoace”.

ADVERTISEMENT

„Pai eu nu ajung la meciul cu Petrolul, sunt plecat din țară, am abonament și voi plati bilet complet cu Fcsb… Faină strategia!!!!!”.

„Penibili”.

„Nesimțirea continuă….”.

„Răspunsul corect era să încercați să reparați „greșeala” de strategie pentru care vă cereți scuze și să lăsați acces gratuit abonaților la ambele meciuri și acces la ambele meciuri de cupă celor care deja și-au achiziționat bilete la meciul cu Petrolul”.

„Așa este doar o încercare mascată de a vinde cât mai multe bilete”.

„Din păcate sunt din ce în ce mai decepționat de ce se se întamplă la acest club, al cărui suporter sunt din copilărie și la care bunicul meu m-a dus prima dată la stadion în 1966”.

Concluzie dură a suporterilor utiști: „Cea mai flămândă conducere”

Mesajele au continuat, în aceeași notă:

„Să înțelegem că aceasta este noua strategie. Pedepsim abonații, practic cei ce sunt cei mai fideli clubului pentru că nu cumpără un bilet meciul acesta. Bilet ce trebuia să fie gratuit. Îi amenințăm că vor plăti un viitor bilet de cupă cu 100% din preț (preț exagerat).”

„Ce schemă mișto de marketing, măcar la asta să ne pricepem dacă la fotbal nu prea. Ar trebui voi frumos să jucați câteva meciuri acasă cu stadionul gol să vezi marketing atunci din partea suporterilor”.

„Și dacă prețul va fi dublu la meciul cu FCSB ce s-a rezolvat?”.

„Rușine păcat ați dat-o în bară aici dați dovadă de cea mai flămândă conducere din România”.

„Sunteți niște nesimțiți, după ce v-ați bătut joc de oameni acuma o dați la întors, mergeți voi acum la meci și susțineți echipa.”

Cea mai dură reacție la adresa clubului din Arad: „Să vă luați lumânări la reducere!”

Iar fanii arădeni nu s-au oprit aici și au continuat cu mesaje chiar și mai dure:

„Mă, vouă nu vă e rușine?? Voi ați văzut alte echipe care au formă mai bună decât a noastră ce prețuri au la bilete… Voi vreți să acoperiți găurile făcute de băieții voștrii din conducere cu banii noștri”.

„Ce manageriat e ăsta? Așa se zbat luminații să facă cît mai mulți bani pentru club, încă o dovadă-n plus de incompetență”.

„Să vă luați lumânări. Aveți 50% reducere de Black Freday. Penibililor ce sunteți!”.

„La jocul făcut de echipă și la ultimele rezultate, biletul de întrare nu merită nici un leu. Pe deasupra mai vii de-acolo și cu nervii la pământ!”.

Val de ironii: „Prețurile includ cazare?”

Unii dintre fani au decis să se exprime și într-o altă tentă:

„În timpul meciului de la Craiova, aflăm tarifele de acolo:

Abonații- Intrare liberă

Peluze: 5 lei

Tribune: 10 lei

Vip: 50 lei

La Arad, bănuiesc că prețurile includ cazare pentru cei din provincie + mic dejun+ bilet de tren”.

„Penibil! Deci încă sperați să vindeți ceva bilete și la meciul cu Petrolul. Ne-ați luat de proști de prea mult timp, încă o faceți și sperați că noi, suporterii să plătim pentru eșecul vostru financiar. Am platit destul!”.

De notat în acest context este și că acest boicot al fanilor arădeni a fost valabil doar la acest meci cu Petrolul din Cupa României Betano. Cu începere de la partida de pe teren propriu cu Metaloglobus de duminică din campionat, suporterii vor reveni pe stadion.