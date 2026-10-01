Fanii Portugaliei s-au răzbunat pe Jorge Jesus! Cum i-au luat apărarea lui Cristiano Ronaldo. Video

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după meciul cu Norvegia. Starul lusitanilor a fost rezervă neutilizată pentru prima dată în ultimii 18 ani, dar ruptura definitivă s-a produs dimineața următoare. Ronaldo a ieșit pe terenul de antrenament cu 30 de minute înainte de startul sesiunii de pregătire, dar a plecat.

Jorge Jesus a fost huiduit de fanii Portugaliei

Lotul Portugaliei s-a deplasat în Danemarca fără vedeta naționalei, Cristiano Ronaldo. Fanii nu au trecut cu vederea pierderea și îl consideră vinovat pe Jorge Jesus. Selecționerul a avut parte de o primire ostilă din partea fanilor portughezi.

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Suporterii lusitanilor au așteptat în fața hotelului în care naționala era cazată. În momentul în care jucătorii și staff-ul au părăsit hotelul pentru a merge la meci, Jorge Jesus a devenit ”ținta” fanilor. Antrenorul a fost huiduit frenetic în drumul spre autocar.

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Fanii sunt supărați și pe Federația Portugheză de Fotbal. Absența lui Cristiano Ronaldo i-a convins pe 700.000 de urmăritori să se dezaboneze de la pagina de Instagram a naționalei.

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Jorge Jesus a evitat să vorbească despre plecarea lui Cristiano Ronaldo

Întrebat înaintea partidei contra Danemarcei de ce Cristiano Ronaldo a părăsit lotul Portugaliei, Jorge Jesus a evitat răspunsul. Selecționerul a preferat să se concentreze pe duelul de la Copenhaga și consideră că episodul ”Ronaldo” este un subiect închis. Pentru tot restul conferinței de presă a refuzat să mai ofere detalii despre situația fotbalistului.

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”E ziua meciului. Vreau să mă concentrez asupra meciului. Apoi vom merge pe stadionul Dragao și ne vom concentra pe meciul împotriva Norvegiei. După aceea, cu siguranță vom avea timp să vorbim despre asta. În acest moment, este un subiect închis.

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Sunt bine. Au fost zile nebunești. Sunt implicat în fotbal de mulți ani și știu că nu am făcut nimic pentru a împiedica procesul să continue ca înainte. Am conștiința complet împăcată. Este un simbol și o figură importantă. Asta nu se pune în discuție”, a declarat Jorge Jesus, potrivit publicației portugheze .

Antrenorul pare că nu se concentrează deloc pe scandalul uriaș generat de plecarea lui Ronaldo. Mai mult, , cel în care s-a consacrat câștigătorul a 5 Baloane de Aur. Pentru duelul contra Danemarcei, numărul va fi purtat de Rafael Leao.

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Cristiano Ronaldo nu mai fusese rezervă neutilizată din 2008

Atacantul lui Al Nassr a fost considerat, de-a lungul timpului, o piesă importantă din angrenajul Portugaliei. Astfel, a fost utilizat constant în meciurile disputate de lusitani. Ultima dată când un antrenor al naționalei a decis să îl țină pe banca de rezerve pe toată durata partidei se întâmpla acum 18 ani.

În vara anului 2008, în grupele EURO 2008, Luis Felipe Scolari a nu l-a introdus pe Cristiano Ronaldo în teren, într-un meci contra Elveției, 0-2. Atunci, atacul Portugaliei era format din Ricardo Quaresma, Helder Postiga și Nani.