Fanii Puterea dragostei, uluiți! Berna și Philip s-au despărțit fix înainte de nuntă

Una din cele mai iubite perechi de la Puterea dragostei nu va mai ajunge în fața altarului. Se pare că între Berna și Philip, concurenți care au ajuns în finala sezonului trecut, dar au pierdut în fața Biancăi și a lui Livian, s-a interpus un zid.

Berna și Philip de la Puterea dragostei, adio nuntă?!

Fanii celor doi foști concurenți de la Puterea dragostei au observat ceva ciudat la conturile lor de Instagram în ultima vreme. Poze împreună rar se mai văd plus că nu se mai urmăresc pe rețeaua de socializare.

Berna pare să fi confirmat cu jumătate de gură despărțirea de Philip printr-un mesaj din care fiecare înțelege că povestea de iubire s-a cam încheiat.

„A fost într-un fel, dar acum poate fi altfel”, este mesajul de la Instastory postat de Bernadette, semn că lucrurile nu mai sunt așa roz între ea și partenerul ei, cu care trebuia să se căsătorească.

Ce spunea blondina despre relația ei în urmă cu două luni

Nu se știe ce a dus la despărțirea dintre cei doi (poate că este una temporară și vor reveni asupra deciziei), căci în urmă cu două luni, blondina a spus că și-a găsit dragostea adevărată și era extrem de entuziasmată de ideea că va deveni soția lui Philip.

Practic, nimic nu anunța această despărțire. Iată ce a spus Berna la Teo Show în luna iulie, după ce a venit din Istanbul: „Mi-am găsit dragostea adevărată și sunt foarte fericită, în sfârșit.

Iubitul meu are o problemă de familie și nu a putut veni aici. Eu am ales să îmi petrec restul vieții lângă cineva. Eu cu Filip am fi fost foarte fericiți dacă am fi câștigat”.

„Noi ne-am cunoscut pe Instagram înainte de emisiune. El intrase în emisiune, iar eu mă uitam. L-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și l-am căutat.

M-a impresionat la el că e sufletist și e un om bun. Căutam un om care să mă iubească și să mă prețuiască”, mai spunea atunci fosta concurentă.

