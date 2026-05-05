Fanii Rapidului, acuze incredibile la adresa lui Marian Aioani! Ar fi pariat la o cotă uriașă să ia 1.000.000 de euro din China

Înlocuit în minutul 2 al partidei cu Dinamo din runda precedentă, Marian Aioani (26 de ani) a ajuns în gura fanilor Rapidului. Aceștia l-au acuzat că a jucat la pariuri și l-au huiduit copios pe toată durata duelului cu CFR Cluj.

Portarul titular al ”alb-vișiniilor” înaintea întâlnirii din etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii. El a fost huiduit copios de toți cei prezenți pe stadion și fluierat apoi la fiecare atingere de balon.

Mai mult, ultrașii rapidiști i-au strigat ”blatistule” și ”ți-ai lat banii din China?”, acuzându-l practic pe Marian Aioani că ar fi jucat la pariuri înaintea meciului cu Dinamo și din această cauză a cerut să fie schimbat în minutul 2.

Din informațiile obținute de FANATIK, suporterii giuleșteni sunt convinși că portarul a pariat în China pe înlocuirea sa în prima repriză a derby-ului cu Dinamo, la o cotă uriașă de peste 100.00, și a câștigat un milion de euro.

Această teorie s-a propagat în rândul membrilor galeriei Rapidului și de aici reacțiile virulente la adresa portarului titular. Aceștia consideră că Aioani nu ar fi avut niciun fel de problemă medicală și ar fi ieșit intenționat pentru a-i ieși pariul.

Robert Niță a sărit în apărarea lui Aioani

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a negat această variantă apărută în rândul suporterilor rapidiști și a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat cu Marian Aioani de dinaintea derby-ului cu Dinamo și până la jocul cu CFR Cluj.

”Lumea e credulă, ca să nu spun altfel că nu vreau să jignesc. În marea lor majoritate, oamenii nu înțeleg că dacă ești într-un studio TV, dacă ai posibilitatea și privilegiul să vorbești, trebuie să ai grijă și ceea ce spui. Și sunt destule cazuri de la scenarite din astea, până la banii pe care îi câștigă unii sau alții.

Aioani a făcut mari eforturi și o să o iau cu meciul cu Dinamo. S-a accidentat la antrenamentul oficial, cu o zi înainte de joc. În dimineața meciului a făcut RMN, a făcut tratament la baza de pregătire, a făcut un antrenament ușor, niște mișcări.

Unii au spus că portarii Rapidului au ieșit târziu la încălzire înaintea meciului, dar echipa a ajuns mai târziu la Arena Națională pentru că a fost foarte aglomerat. A mers în sală la Arena Națională, a făcut prevenție, stretching, a ieșit la încălzire. La ultima centrare pe care i-a dat-o Hotoboc, pe bătaie când a vrut să sară a simțit în zona respectivă o înțepătură.

A mers imediat la vestiar, a făcut o puncție cu niște ace, pentru că își dorea foarte să joace și își dădea seama de importanța jocului. A zis că își asumă riscul de a face o ruptură și a sta 2-3 luni și că vrea să joace. L-a întrebat pe doctorul echipei care este procedura sau ce poate să mai facă pentru a putea fi în teren”, a declarat Niță.

Când a simțit Aioani că nu mai poate continua cu Dinamo

Fostul atacant al Rapidului a precizat că durerile s-au intensificat în momentul ultimelor mișcări de încălzire și a ținut să precizeze că Marian Aioani și-a asumat riscul de a suferi o accidentare mai gravă, dar .

”A făcut o puncție, s-a dat jos de pe masa de masaj, a făcut de 2-3 ori săritura care o făcuse, îl ținea, dar durerea era mai mică decât simțise la încălzire. S-a echipat, a ieșit pe teren, a coborât scările de pe tunel și acolo a început să simtă cum îi pulsează mușchiul și cum i se contractă.

A făcut poza de grup, a alergat câțiva metri ușor, a făcut 2-3 sărituri cu genunchii la piept și durerile au început să fie din ce în ce mai mari. Este o măsură de protecție a organismului în momentul în care ai o leziune fibrilară sau o contractură să se contracteze foarte tare zona respectivă, să se întărească ca să nu te lase să continui și să se agraveze lucrurile.

Eu nu l-aș condamna pe Aioani că și-a dorit să joace. La accidentările musculare rămâne cam la latitudinea fotbalistului. Cât din risc își asumă și Aioani și-a asumat acest risc de a sta 2-3 luni dacă făcea o ruptură, pentru că era aproape și de tendon, iar Marijana (n.r. – Kovacevic) nu intervine la accidentările musculare care implică și o leziune a tendonului.

Era clar că trebuia să stea o perioadă lungă. Acum, dacă Aioani rămâne în poartă și în minutul 3, 5, 7 cei de la Dinamo trăgeau un șut pe poartă și el nu ajungea sau nu se putea arunca și echipa lua gol, atunci ce se spunea? Că a pariat ca să ia gol. Și-a asumat responsabilitatea, dar în toată povestea asta Aioani a picat prost. Este schimbat, apar discuțiile care apar și se ajunge la meciul de aseară”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a făcut față Aioani presiunii din Giulești

În finalul intervenției, Robert Niță a vorbit despre mentalul extraordinar al lui Marian Aioani, care și-a asumat un risc mare și la întâlnirea cu CFR Cluj, și nu a dat înapoi chiar dacă a fost huiduit și înjurat încă de la încălzire.

”Zile premergătoare partidei în care Aioani nu face niciun antrenament, în care 4-5 ore împreună cu staff-ul medical stă la baza de la Ștefănești și face toate procedurile posibile. Face un antrenament pe Giulești duminică, nu la intensitate maximă, și spune ‘pariorul’ Aioani: ‘Îmi asum, risc, dacă mă rup asta e’. Ce să-i reproșezi lui Aioani?

Duce meciul 90 de minute, într-un picior la un moment dat. Și are mental. Nu e ușor să joci pe Giulești, pe stadionul tău, cu oamenii tăi care cu 2-3 etape înainte te aplaudau, cu toată lumea împotriva ta. Și pasează, și își asumă, și degajează, o scoate pe deviata aia de sub bară pe care nu mulți portari o scoteau.

Și își asumă. Îl întreabă Hotoboc la încălzire când era puțină lume, era liniște și se auzea tot, dacă e bine și Aioani îi zicea: ‘Sunt bine, stai liniștit, pot. Îmi asum, nu mă interesează ce se strigă, vreau să câștigăm meciul ăsta’. Nu cred că merită și cred că a fost pusă într-o postură proastă.

Aioani a mai avut meciuri și cu Șumudică când a jucat într-un picior. Și a dat tot ce a putut. Nu cred că e tratamentul pe care îl merită. E foarte nedrept, pentru că e un jucător care și-a asumat riscuri, a vrut, care a încercat să o ducă la capăt. Din păcate, nu i-a ieșit la meciul cu Dinamo.

Aseară i-a ieșit, a și scos o minge, două. La un moment dat încerca să degajeze, Aioani care are cel mai bun joc de picior din SuperLiga, și dădea cu piciorul ăla de ziceai că dă cu crosa. E greu pe Giulești când lumea e contra ta”, a afirmat Niță, la FANATIK SUPERLIGA.