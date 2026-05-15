Fanii Rapidului au încins internetul după un nou play-off de coșmar: „Ne-ați provocat scârbă! Și asta doare enorm”

S-a declanșat „jihadul” în Giulești după un nou semi-eșec pentru Rapid, împotriva lui FC Argeș. Formația antrenată de Costel Gâlcă a terminat la egalitate contra piteștenilor, într-un meci în care a condus cu 2-0, și a ratat ultima șansă de a termina pe loc de cupe europene. Suporterii au răbufnit pe internet și i-au criticat dur pe jucători, antrenori și conducere.

Încă un play-off, încă o dezamăgire! Fanii Rapidului și-au pierdut răbdarea după remiza cu FC Argeș

Rapid poate că a avut cel mai bun meci din acest play-off împotriva lui FC Argeș, însă acest lucru nu i-a adus victoria, deși a condus cu 2-0. Giuleștenii nu au reușit să conserve rezultatul, ba chiar au fost la un pas să piardă partida, după ce echipa lui Bogdan Andone a avut un gol anulat după o fază controversată și a ratat un penalty la ultima fază, prin Matos.

Astfel, în urma acestei remize, deși este al treilea an consecutiv în care se califică cu mari speranțe în play-off. Suporterii sunt extrem de dezamăgiți, iar unul dintre ei a recunoscut pe rețelele de socializare că nu mai are plăcere să urmărească echipa jucând: „Cu durere o spun: pentru prima dată îmi este scârbă să mai privesc. Mi-ați provocat pur și simplu scârbă, iar asta doare enorm!”

Haz de necaz! Suporterii giuleșteni s-au întrecut în ironii pe pagina de Facebook a echipei

La postarea cu rezultatul final, suporterii giuleșteni s-au întrecut în ironii la adresa jucătorilor: „Felicitări băieți! Ați făcut tot ceea ce a ținut de voi să nu câștigați nici azi. Parcă-parcă v-ați dorit mai mult înfrângerea, dar nu a fost să fie! Felicitări!”, a scris unul dintre susținătorii echipei, exasperat de rezultatele slabe.

„Putem vedea în ultima etapă Onea o repriză, Voicu (n.r. – Team Managerul, fost jucător la Rapid) o repriză? Mi-e foarte greu să cred că și după atâția ani Ionuț Voicu poate fi sub căpitanul Onea”, a scris un alt suporter. „Mulțumim Aioani că ai dormit frumos la primul gol. Mulțumim, de asemenea, lui Ciobotariu, pentru al doilea gol. Elogii eterne marelui Dobre, trebuie să ai clasă să ratezi în halul ăla, în situație de unu la unu cu portarul. Nu în ultimul rând, mulțumim maestre Gâlcă, pentru introducerea pe teren a lui Hromada și a lui Koljic. Nu neapărat în ordinea asta, dar toți cei enumerați sperăm să nu ne revedem sezonul următor”, a fost supărarea exprimată de alt fan.

Giuleștiul și-a pus tunurile pe Costel Gâlcă! Antrenorul a fost cel mai criticat om după acest play-off

Costel Gâlcă nu a reușit să o transforme pe Rapid într-o echipă care în sfârșit să se lupte cu cele mai bune echipe din SuperLiga României. Este al treilea sezon consecutiv în care Rapid intră în play-off cu pretenții mari la titlu sau cupe europene, însă sfârșește pe locul 5 sau 6. Suporterii îl vor plecat de la echipă, iar antrenorul în vârstă de 54 de ani le va face pe plac. din ultima etapă.

„Gata! Obiectivul este oficial ratat. Bine, el este ratat de când l-am pus pe Gâlcă antrenor. Era garanția insuccesului. Nu am avut un atacant tot campionatul. Să vedem dacă acest Gâlcă are decența să-și dea demisia să nu ne mai chinuie. Sper ca nimeni să nu meargă la meciul cu Craiova. Nu se poate ce fac acești acționari pe spatele Rapidului! Bătaia asta de joc… afară din Giulești, nemernicilor!”, a fost mesajul furibund al unuia dintre suporteri.

„Gâlcă dovedește că e un antrenor mediocru. Îi bagă pe cei de la Argeș în meci prin introducerea lui Koljic și Hromada”; „Nici cel mai prost antrenor din lume nu l-ar băga pe Koljic, dar Costel Gâlcă o face. Echipa își va reveni atunci când va scăpa de reclama ieftina la gel, numită Dobre, de Elvir Koljic, de spărgătorul de semințe din teren, Onea, zis și fulgerul dintr-un univers paralel, de Borza, care are gândul la portul din Constanța… mai sunt destui, dar îi las în pace”; „Sper ca după ultimul meci să nu mai văd niciodată cuvintele Rapid și Gâlcă în aceeași propoziție”, au fost și alte mesaje vehemente ale fanilor supărați.