Fanii Rapidului, ironii după umilința trăită de FCSB în Conference League: ”AU..DA ce seară frumoasă!”

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După 2-3 pe teren propriu, FCSB a fost umilită la returul cu Auda și cu scorul de general de 3-7 a părăsit Conference League. Rușinea trăită ” roș-albaștrii” în Europa a fost motiv de ironii pentru fanii rivalei Rapid.

FCSB, ironizată de fanii Rapidului după eliminarea din Conference League

După ce echipa lor a dezamăgit în play-off-ul sezonului precedent și a ratat obiectivul de a se califica într-o cupă europeană, suporterii giuleșteni și-au mai îndulcit amarul cu .

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Pe pagina de Facebook, ultrașii rapidiști au postat un mesaj în care au râs de prestațiile rivalilor de la FCSB în ”dubla” cu modesta formație letonă Auda. Una despre care Mihai Stoica spunea că este are jucători ”bezmetici”.

”AU..DA CE SEARĂ FRUMOASĂ! DIN NOU ÎN PLAY-OUT, DIN NOU ACASĂ! #SaAplAUDAm #CampioanaLetoniei #AUDAt #ȘiLetonii #AuLuat #și… (n.r. – în loc de FCSB au trecut două oi)”, este mesajul postat pe contul fanilor lui Rapid.

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Comentarii savuroase ale rapidiștilor

De asemenea, susținătorii giuleșteni au umplut pagina cu comentarii după ce FCSB a părăsit rușinos Conference League. Nu au lipsit mesajele dure, însă cele mai multe dintre ele au fost ironii fine.

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”Aroganța oierului și a sclavului de la palat se plătește în acest mod! Dumnezeu nu doarme!” sau ”Asta este valoarea lor. Dacă nu primesc nimic la simulări și câte un penalty pe meci ca în România, nu bat pe nimeni în Europa”, au scris suporterii Rapidului.

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”Iar au dispărut miliardele de simpatizanți fcsb-iști de pe internet”, ”Totul pleacă de la sistemul bolnav și manevrele de sus dacă echipa de pe locul 8 a ajuns să joace în cupele europene. Asta este” sau ”Au jucat ca niciodată, au pierdut ca întotdeauna”, sunt alte reacții.

S-a găsit vinovatul pentru eliminarea FCSB

Extrem de dezamăgit de ratarea calificării, . Patronul FCSB consideră că portarul este principalul vinovat pentru eliminarea echipei în turul 2 preliminar al Conference League.

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”Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor. De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi.

Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: ‘Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?’. E vinovată bara? De ce stătea el acolo, să nu ia gol? Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, a declarat Becali.