Fanii Rapidului n-au uitat tragedia de la Colectiv! Mesajul dur afişat în peluză: „Doar scrum şi nedreptate!”. Foto

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Rapid a revenit pe Giuleşti pentru confruntarea cu Csikszereda. În seara meciului s-au împlinit 11 ani de la tragedia de la Colectiv, în urma căreia şi-au pierdut viaţa 65 de persoane. Fanii din Peluza Sud a Rapidului au afişat un mesaj dur despre tragedia care a zguduit România. , goluri Grameni şi Dobre.

Fanii Rapidului, mesaj dur la 11 ani de la tragedia „Colectiv”: „Doar scrum şi nedreptate”

Pe data de 30 octombrie 2015, un incendiu , acolo unde concerta trupa „Goodbye to Gravity”. În câteva secunde, clubul a fost cuprins de flăcări, cu un număr foarte mare de oameni blocaţi înăuntru. În prima noapte au murit 27 de persoane şi alte câteva sute au suferit răni, unele dintre ele foarte grave.

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La 11 ani de la tragedie, cei din Peluza Sud a Rapidului au afişat un banner cu un mesaj dur: „11 ani de la Colectiv doar scrum şi nedreptate / Cu atât ne-am ales: un ministru ce ne zice că „poate”!”

România nu are un spital pentru arsuri severe, la 11 ani de la tragedie!

În noaptea tragediei foarte mulţi oameni au încercat să se salveze prin ieşirea îngustă a clubului, iar foarte mulţi dintre ei nu au mai putut ieşi teferi, suferind arsuri grave sau fiind scoşi de cei care s-au întors să ajute. Dezastrul s-a mutat în spitale, acolo unde alte 37 de victime au murit din cauza infecţiilor sau a transferurilor întârziate către unităţi medicale din străinătate.

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Părinţii şi prietenii celor decedaţi vor merge în seara zilei de 30 octombrie să ducă flori şi să aprindă lumânări în curtea fostei fabrici „Pionierul”, acolo unde s-a produs tragedia. Chiar dacă au trecut 11 ani de la tragedie, România nu are un spital pentru arsuri severe, această tragedie fiind asociată cu corupţia şi nepăsarea.