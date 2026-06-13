Fanii Rapidului plâng după Jovo Lukic după golul de la Mondial: „Să scoată Șucu trei milioane”

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Unii dintre fanii Rapidului au reacționat destul de vehement la adresa conducerii clubului din Giulești după ce Jovo Lukic (27 de ani) de la U Cluj a reușit să marcheze la Campionatul Mondial, în meciul Canada – Bosnia 1-1, devenind astfel primul străin din SuperLiga care realizează o astfel de performanță.

Fanii Rapidului îl regretă pe Jovo Lukic după golul de la Mondial

Supărarea giuleștenilor a fost generată de faptul că fostul atacant de la Universitatea Craiova nu a fost adus de rapidiști în urmă cu ceva timp, în locul său fiind preferat atunci Timotej Jambor, cel care ulterior s-a dovedit a fi mai degrabă o mutare ratată decât una reușită. Una dintre paginile de Facebook asociate unei comunități importante din punct de vedere numeric de suporteri ai Rapidului a postat un mesaj sugestiv în acest sens, „Lukic putea fi la Rapid, dar noi l-am vrut pe Jambor”.

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Iar la scurt timp mai mulți fani s-au exprimat pe seama acestui subiect în secțiunea de comentarii. Unii dintre ei au ales în acest context să pună la zid conducerea clubului prin intermediul unor mesaje cu tentă ironică. „La Rapid vin jucători liberi, așa se vrea performanță”, „Nu noi nu l-am vrut, ci Daniel Sandu și Angelescu, fiindcă și-au luat comision la Hazrollaj”, „Să scoată Șucu trei milioane, că îl dă U Cluj cu drag” sau „Voi sau Șucu?”, au fost unele dintre comentarii.

Alți suporteri au susținut că Lukic ar fi avut soarta lui Jambor în Giulești

Pe de altă parte însă, au existat și fani rapidiști care au susținut că și Jambor s-ar fi putut dovedi în cele din urmă o alegere inspirată în cazul în care i-ar fi fost acordate mai multe șanse de joc. Astfel, respectivii au lăsat practic de înțeles că în principiu și ar fi urmat să aibă parte de aceeași soartă cu a lui Jambor în cazul în care ar fi fost adus la acea vreme la :

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„Lukic, când a venit la Craiova, ziceai că e prima lui zi de fotbal. Nu îl aștepta nimeni la Rapid”, „Când a plecat de la Craiova, avea două goluri în doi ani”, „Și Jambor era bun dacă îl jucați”, „La Rapid ar fi avut aceeași soartă ca Jambor”.