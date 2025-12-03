Sport
Fanii Rapidului și-au ieșit din minți după eșecul cu FC Argeș. Comentarii acide pentru doi jucători: ”Mă ofer să plătesc bilet de avion”

Doi jucători din echipa Rapidului au fost criticați vehement de fani după înfrângerea cu FC Argeș, din Cupa României Betano. Suporterii au ”explodat” pe rețelele de socializare.
Traian Terzian
03.12.2025 | 09:35
Fanii Rapidului siau iesit din minti dupa esecul cu FC Arges Comentarii acide pentru doi jucatori Ma ofer sa platesc bilet de avion
Doi jucători luați în colimator de fanii Rapidului după eșecul cu FC Argeș. Sursă foto: colaj Fanatik
Eșecul în fața lui FC Argeș, scor 1-2 nu le-a picat deloc bine fanilor Rapidului, mai ales că echipa și-a diminuat serios șansele de a se califica în sferturile Cupei României Betano. În aceste condiții, ultrașii și-au vărsat nervii pe doi jucători.

Doi jucători de la Rapid, făcuți praf de fani după înfrângerea cu FC Argeș

Giuleștenii nu au ascuns că unul dintre obiectivele sezonului este câștigarea Cupei României Betano, însă acest lucru este mai greu de realizat în urma meciului pierdut de la Mioveni. Suporterii i-au pus la zid pe fundașii centrali titularizați de Costel Gâlcă la acest joc, Leo Bolgado și Lars Kramer, pe care i-au considerat principalii vinovați.

”Mă ofer să plătesc bilet de avion pentru Bolgado la Cluj, doar dus. Dacă îmi dați datele personale îi fac și check-in. Așa fundaș central slab eu n-am văzut vreodată la Liga 1” sau ”Leo Bolgado să se apuce de ping-pong – a fost paletă. Ne-a mâncat meciul”, au scris fanii, în mediul online.

”Un meci pierdut exclusiv de cei doi fundași centrali. Am avut și ghinion…Dar în apărare Kramer și Bolgado au fost de coșmar. Era normal să fie un meci echilibrat, dar acel roșu ne-a tăiat tot elanul. Mergem înainte, asta e, e un moment dificil, dar trebuie sa rămânem puternici”, a precizat un alt susținător al giuleștenilor.

Ce i-au reproșat lui Costel Gâlcă

Nici antrenorul Costel Gâlcă nu a scăpat de furia fanilor, aceștia considerând că Denis Ciobotariu ar trebui să fie titular în fața lui Leo Bolgado. În plus, ei acuză faptul că jucătorii giuleșteni nu tratează serios Cupa României Betano.

”Nu îl înțeleg pe Gâlcă de ce tot insistă cu Bolgado, se vede de la o poștă că Ciobotariu e peste el”, ”A ieșit tusea (Bolgado) și a intrat junghiul (Ciobotariu)… Bolgado – 2 goluri, roșu, tacâm complet” sau ”Păcat că v-ați bătut joc de Cupă. Asta facem de 4 ani de zile”, sunt alte comentarii ale suporterilor.

”Fundașii, dezastru. Inexplicabil Kramer astăzi”, ”Aia e. Băieții sunt slabi. Locul din clasament este o minciună”, ”Bolgado o duce pe CFR mai departe!” și ”Bolgado și Kramer au avut roșu din startul meciului, am jucat fără ei”, au mai scris ultrașii din Giulești.

Gâlcă a dat de pământ cu fundașii centrali ai Rapidului

Leo Bolgado a fost eliminat după un fault în postură de ultim apărător, iar Lars Kramer a făcut un joc modest în înfrângerea suferită de Rapid în fața lui FC Argeș, în etapa a 2-a a Grupei a din Cupa României Betano.

Jocul prost al celor doi fundași centrali a fost remarcat și de Costel Gâlcă. Tehnicianul giuleștenilor nu i-a iertat pe Bolgado și Kramer, însă nici nu a făcut o tragedie din această înfrângere.

”Fundașii centrali au făcut un meci slab, pe final Lars (n.r. – Kramer) și-a mai revenit, dar foarte, foarte slab la acest aspect. (n.r. – Despre eliminarea lui Bolgado) Nu am văzut faza încă bine, dar bineînțeles că a fost și o greșeală a lui, el a luat decizia, el era acolo în teren.

Nu am vorbit cu jucătorii imediat după meci) o să vorbim mâine (n.r. – miercuri, 3 decembrie). Sunt momente importante de gestionat, nici să urlăm prea tare, mergem mai departe și vedem unde am greșit”, a declarat Gâlcă.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
