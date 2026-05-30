Fanii rivalelor din Premier League, nemiloși după ce Arsenal a pierdut finala Champions League! Cele mai tari meme-uri după victoria lui PSG

Arsenal a pierdut a doua finală de Champions League din istoria clubului, fiind învinsă la loviturile de departajare de campioana en-titre Paris Saint-Germain în meciul disputat sâmbătă la Budapesta. După finalul partidei din capitala Ungariei, fanii rivalelor din Anglia au sărbătorit pe rețelele sociale eșecul „tunarilor”.

Cele mai tari meme-uri după ce Arsenal a pierdut finala Champions League

Arsenal rămâne cel mai important club din Europa, alături de Atletico Madrid, care nu are în palmares trofeul UEFA Champions League. Londonezii au pierdut prima finală din istoria clubului în 2006, 1-2 la Paris contra Barcelonei, iar după 20 de ani au ajuns din nou în ultimul act, fiind învinși și de această dată, într-un mod dramatic.

După ce PSG a câștigat finala la loviturile de departajare, suporterii echipelor din Anglia, în special cei ai marilor rivale Tottenham și Chelsea, au sărbătorit pe rețelele sociale eșecul „tunarilor” și faptul că echipa rămâne fără Champions League în palmares. Fanii au creat diverse meme-uri prin care și-au exprimat fericirea după .

Arsenal, eșec dramatic contra lui PSG

Arsenal pornea cu a doua șansă în finala cu PSG, ținând cont de modul în care echipa antrenată de Luis Enrique a arătat în 2026, dar englezii au reușit să deschidă scorul în minutul 6, prin Kai Havertz. O degajare a lui Marquinhos l-a lovit pe Trossard, iar mingea a ajuns la fotbalistul german, care a scăpat spre poartă și l-a învins pe Safonov cu un șut puternic.

Parizienii au restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Ousmane Dembele, care a transformat fără emoții un penalty acordat după un fault comis de Mosquera asupra lui Kvaratskhelia. Până la finalul celor 120 de minute nu s-a mai înscris, iar partida s-a decis la loviturile de departajare, unde PSG a câștigat cu 4-3. Eberechi Eze a fost primul care a ratat, șutul său trecând pe lângă poartă, însă Raya a reușit să apere apoi execuția lui Nuno Mendes. Ratarea decisivă i-a aparținut lui Gabriel, care a trimis peste poartă. .