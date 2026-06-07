Nebunie în MVM Dome! Explozie de bucurie a românilor după revenirea fantastică a lui CSM București cu Debrecen. Video

ADVERTISEMENT

Echipa de tineret de la CSM Bucureşti a reuşit să întoarcă de la minus 8 goluri în semifinala cu Gyor, 13-21 la pauză, reuşind să se califice în marea finală din MVM Dome după prelungiri, scor 41-39. , atmosfera creată de fanii români a fost fantastică.

CSM București a egalat în ultima secundă Debrecen, 33-33 și a trimis finala la juniori în prelungiri. Publicul român prezent în sala MVP Dome a erupt de bucurie. FANATIK a surprins momentul deosebit cu fanii „tigroaicelor”.

ADVERTISEMENT

Explozie de bucurie după ce junioarele de la CSM București au egalat Debrecen

Peste 1000 de fani români în MVM Dome la finala junioarelor!

Peste 1000 de spectatori ai lui CSM Bucureşti au venit de dimineaţa să le încurajeze pe „tigroaice”. Şi nu doar că au venit, ci au făcut o atmosferă demnă de o finală tot meciul. Au cântat non-stop, au bătut din tobe şi au scandat pentru tinerele jucătoare.

MVM Dome are 20.000 de locuri, iar pentru meciul tineretului în sală s-a auzit doar „România” şi „CSM, CSM”. Cei 200 de fani maghiari care încurajau Debrecen au fost rapid reduşi la tăcere de fanii români, care au dominat întreg fondul sonor.

ADVERTISEMENT

Junioarele CSM Bucureşti, experienţă de vis! Joacă pentru trofeu în „catedrala” handbalului european

Având în vedere că acest articol este scris chiar în timpul desfăşurării finalei, pentru junioarele CSM Bucureşti este deja o victorie şi o experienţă de neuitat să joace o finală în arena care va decide câteva ore mai târziu câştigătoarea Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Cu atât mai mult cu cât se bucură de susţinerea a peste 1000 de români, care au renunţat la o plimbare relaxată pe străzile Budapestei pentru a veni cu câteva ore mai devreme la sală. De la ora 16:00, senioarele de la CSM Bucureşti vor juca pentru medaliile de bronz împotriva lui Brest.

ADVERTISEMENT

Apoi, de la ora 19:00 va avea loc finala Ligii Campionilor între Gyor şi Metz. Maghiarele caută al treilea trofeu consecutiv în Champions League, în timp ce echipa lui Mayonnade joacă prima finală din istoria clubului, după victoria de sâmbătă cu .

Super atmosferă la finala junioarelor