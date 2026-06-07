Sport

Nebunie în MVM Dome! Explozie de bucurie a românilor după revenirea fantastică a lui CSM București cu Debrecen. Video

Atmosferă emoţionantă în MVM Dome la finala Ligii Campionilor la tineret, între CSM Bucureşti şi Debrecen. Peste 1000 de fani români au încurajat micile "tigroaice" şi au cântat non-stop.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
07.06.2026 | 14:16
Nebunie in MVM Dome Explozie de bucurie a romanilor dupa revenirea fantastica a lui CSM Bucuresti cu Debrecen Video
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Bucurie de nedescris după ce CSM București a trimis în prelungiri finala la juniori cu Debrecen. Foto: FANATIK.
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Echipa de tineret de la CSM Bucureşti a reuşit să întoarcă de la minus 8 goluri în semifinala cu Gyor, 13-21 la pauză, reuşind să se califice în marea finală din MVM Dome după prelungiri, scor 41-39. Iar la finala împotriva lui Debrecen, atmosfera creată de fanii români a fost fantastică.

UPDATE: Explozie de bucurie a românilor după revenirea fantastică a lui CSM București cu Debrecen în finala la juniori

CSM București a egalat în ultima secundă Debrecen, 33-33 și a trimis finala la juniori în prelungiri. Publicul român prezent în sala MVP Dome a erupt de bucurie. FANATIK a surprins momentul deosebit cu fanii „tigroaicelor”.

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Explozie de bucurie după ce junioarele de la CSM București au egalat Debrecen

Peste 1000 de fani români în MVM Dome la finala junioarelor!

Peste 1000 de spectatori ai lui CSM Bucureşti au venit de dimineaţa să le încurajeze pe „tigroaice”. Şi nu doar că au venit, ci au făcut o atmosferă demnă de o finală tot meciul. Au cântat non-stop, au bătut din tobe şi au scandat pentru tinerele jucătoare.

MVM Dome are 20.000 de locuri, iar pentru meciul tineretului în sală s-a auzit doar „România” şi „CSM, CSM”. Cei 200 de fani maghiari care încurajau Debrecen au fost rapid reduşi la tăcere de fanii români, care au dominat întreg fondul sonor.

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Fanii români au cucerit MVM Dome! Atmosferă fantastică la finala CSM Bucureşti - Debrecen
Fanii români au cucerit MVM Dome! Atmosferă fantastică la finala CSM Bucureşti – Debrecen. Sursa foto: Fanatik

Junioarele CSM Bucureşti, experienţă de vis! Joacă pentru trofeu în „catedrala” handbalului european

Având în vedere că acest articol este scris chiar în timpul desfăşurării finalei, pentru junioarele CSM Bucureşti este deja o victorie şi o experienţă de neuitat să joace o finală în arena care va decide câteva ore mai târziu câştigătoarea Ligii Campionilor.

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Fanii români au cucerit MVM Dome! Atmosferă fantastică la finala CSM Bucureşti - Debrecen. Foto exclusiv
Fanii români au cucerit MVM Dome! Atmosferă fantastică la finala CSM Bucureşti – Debrecen. Sursa: Fanatik

Cu atât mai mult cu cât se bucură de susţinerea a peste 1000 de români, care au renunţat la o plimbare relaxată pe străzile Budapestei pentru a veni cu câteva ore mai devreme la sală. De la ora 16:00, senioarele de la CSM Bucureşti vor juca pentru medaliile de bronz împotriva lui Brest.

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Maghiarii nu s-au înghesuit să vină la finala junioarelor. Sursa foto: Fanatik
Maghiarii nu s-au înghesuit să vină la finala junioarelor. Sursa foto: Fanatik

Apoi, de la ora 19:00 va avea loc finala Ligii Campionilor între Gyor şi Metz. Maghiarele caută al treilea trofeu consecutiv în Champions League, în timp ce echipa lui Mayonnade joacă prima finală din istoria clubului, după victoria de sâmbătă cu CSM Bucureşti, scor 32-27.

Super atmosferă la finala junioarelor

  • 1000 de fani români au venit în MVM Dome să încurajeze junioarele
  • 20.000 de locuri e capacitatea arenei MVM Dome
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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