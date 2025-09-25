Fanii români au luat cu asalt terasele înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Gest emoționant făcut de liderul galeriei Gheorghe Mustață. Foto & Video

FCSB este singura echipă din România calificată în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Drumul roș-albaștrilor din competiție începe în Olanda, acolo unde se vor duela cu Go Ahead Eagles. Ce susținere va avea campioana en-titre în deplasare.

Fanii români au luat cu asalt terasele înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

În ciuda unui start foarte slab în SuperLiga, . Cum roș-albaștrii își încep drumul european în deplasare, fanii din Peluza Nord sunt alături de echipă.

Ei bine, nu mai puțin de 450 de suporteri ai campioanei României vor fi prezenți pe stadionul „De Adelaarshorst Go Ahead” și vor cânta continuu pentru ca elevii lui Elias Charalambous să înceapă cu dreptul competiția.

Fanii români au ieșit cu aproximativ 3 ore înainte de meci la terase, acolo unde se vor hidrata până ca . Totodată, suporterii din Peluza Nord vor pune la punct ultimele detalii vizavi de modul în care vor fi alături de campioana en-titre.

În același timp, președinții fan clubului FCSB din Anglia s-au pozat și cu directorul sportiv al formației olandeze, Jan Willem van Dop. Așa cum obișnuiesc, românii au făcut atmosferă și toată lumea s-a simțit bine.

Gigi Mustață, gest emoționant înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Într-o postare pe rețelele de socializare, Gabi Safta, colaborator FANATIK, a transmis un detaliu emoționant despre Gigi Mustață. Liderul Peluzei Nord a oferit ultimele două bilete unor suporteri români stabiliți în Germania.

Alături de un text de mulțumire la adresa lui Gigi Mustață, Gabi Safta a postat și fotografie cu liderul Peluzei Nord alături de fanii care au prins ultimele tichete din Go Ahead Eagles – FCSb.

„Marți, la Radio Gold Fm l-am avut invitat pe liderul Peluza Nord 1995, Mustață Gheorghe.

În timpul emisiunii, un suporter stelist din Germania a întrebat cum poate cumpăra bilet pentru jocul de asta seara din Olanda. Mustață a spus că din totalul de 450 i-au mai rămas DOUĂ.

Le-a oferit domnului din Germania, care merge cu fiul sau. A făcut o familie fericită. Astăzi am primit aceasta fotografie însoțită de mulțumirile suporterului respectiv. Mulțumesc, Gheorghe Mustață”, s-a arătat în textul lui Gabi Safta.

