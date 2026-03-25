Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se vinde alcool

România joacă împotriva Turciei în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, joi, de la ora 19:00. „Tricolorii” vor să rupă blestemul şi să se impună pentru prima dată într-un baraj, ca apoi să poată juca „finala” pentru Mondial cu învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo.

Fanii români se adună în Piaţa Taksim în ziua meciului!

La Istanbul, România va avea o susţinere importantă din partea fanilor. Cele 2130 de tichete alocate oaspeţilor s-au epuizat în doar 20 de secunde. Mai mult, de a cumpăra de la turci sau din alte surse pentru a putea fi prezenţi pe stadion. Cert e că sigur că pe Beşiktaş Park vor fi mai mulţi români decât numărul de bilete alocat.

Punctul de întâlnire al suporterilor noştri stabilit de autorităţi este Piaţa Taksim – Parcul Gezi. Se află la 10 minute de mers pe jos de stadion, iar suporterii prezenţi vor putea face diverse activităţi şi vor primi steaguri de la reprezentanţii şi sponsorii FRF. Fanii se pot aduna liber acolo de la ora 15:45, iar o oră mai târziu va fi o plecare organizată spre stadion.

Este interzis consumul de alcool în Fan Zone şi în spaţiile publice

Organizatorii au impus restricţii dure, mai ales în Fan Zone. Nu vor putea fi consumate băuturi alcoolice atât în piaţă, cât şi în orice alte spaţii publice. În schimb, în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal sunt numeroase localuri autorizate în care se pot servi băuturi alcoolice.

Atenţie, accesul fanilor aflaţi în stare de ebrietate va fi interzis pe stadion. Porţile arenei se vor deschide de la ora locală 17:00 (16:00 ora României), iar accesul în stadion se va face pe baza biletului plus cu un act de identitate valabil: carte de identitate, paşaport sau certificat de naştere, pentru copii.

Măsuri de securitate sporite: Erdogan şi-a anunţat prezenţa la meci!

Din informaţiile FANATIK, autorităţile nu consideră meciul unul de mare risc, dar în condiţiile în care la meci şi-a anunţat apariţia Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele ţării. Fanii nu vor intra pe stadion cu monede, brichete și baterii externe şi nici cu rucsacuri şi ghiozdane.

Fanii nu au voie în tribune cu portavoci, iar bannerele şi steagurile cu care vor veni la arenă trebuie declarate înainte. Bannerele afişate nu trebuie să obstrucţioneze vizibilitatea asupra terenului sau a altor spectatori. Fotografiile bannerelor trebuie trimise pentru aprobarea poliţiei.

Mircea Lucescu a cerut mai multe bilete pentru fanii români: „30-35% din capacitatea stadionului”

Mircea Lucescu s-a declarat dezamăgit, la conferinţa de presă, de numărul mic de bilete primite de fanii României, spunând că fanii „tricolorilor” ar fi trebuit să primească 35% dintre bilete. Selecţionerul a lăudat noul stadion al lui Beşiktaş, spunând că este unul dintre cele mai frumoase din lume:

„E un joc extrem de important, ambele echipe așteaptă de mult timp această calificare la Mondial. Ambianța e extraordinară, dar ar fi trebuit să primim mai multe locuri pentru suporterii români, 30-35% din capacitatea stadionului”, a spus „Il Luce”.