în cadrul etapei a doua de la EURO 2024. O victorie pentru echipa lui Edi Iordănescu ar însemna calificarea în faza „optimilor” de finală.

Fanii României, ironii maxime la adresa belgienilor înaintea partidei de la Euro 2024: „Mici are better than waffles”. Video

Meciul cu Belgia poate să intre în istoria fotbalului românesc. În cazul unei victorii, echipa națională ar reuși să-și egaleze cea mai mare performanță a sa la Campionatul European.

Un rezultat pozitiv în partida de pe Koln Arena ar însemna calificarea României în faza „optimilor” de finală, egalând astfel performanța din urmă cu 24 de ani de la EURO 2000.

înaintea partidei ce se va disputa la ora 22:00 și va putea fi văzută în format LIVE STREAM pe PRO TV și VOYO, dar și în format LIVE VIDEO TEXT pe FANATIK.RO.

Înaintea marelui meci, fanii României i-au ironizat pe belgieni. Aceștia au afișat mesaje precum „Mici are better than waffles”, „Mujdei better than chocolate” sau „Sarmale are better than moules-frites”.

Traduse în limba română, mesajele fanilor români sunt următoarele: „Mici sunt mai buni decât vafele belgiene”, „Mujdeiul este mai bun decât ciocolata” sau „Sarmalele sunt mai bune decât midiile cu cartofi prăjiți”.

Vezi mai jos videoclipul cu ironiile fanilor români la adresa belgienilor înainte de meciului direct de la EURO 2024:

Echipa aleasă de Edi Iordănescu pentru meciul cu Belgia

România a avut un debut de vis la EURO 2024, câștigând meciul din prima etapă cu Ucraina, scor 3-0. Cu toate astea, se pare că Edi Iordănescu nu va păstra aceiași formație și pentru meciul cu Belgia din cadrul rundei a doua a Campionatului European.

Cum a fost anticipat de multe voci din cadrul fotbalului românesc, Valentin Mihăilă îi va lua locul în primul „11” lui Florinel Coman, care deși a avut o prestație bună în meciul cu Ucraina, coborând de multe ori în defensivă pentru a-și ajuta colegul din bandă stângă, Nicușor Bancu, nu va intra în echipa de start pentru meciul cu Belgia.

În aceste condiții, cum în celelalte compartimente nu vor fi schimbări, primul „11” al României în meciul cu Belgia va arăta în felul următor: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă – Drăguș.

