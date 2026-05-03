Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru el am venit”. Video exclusiv

Cristi Chivu (45 de ani) se pregătește să sărbătorească duminică seară cea mai mare performanță din cariera sa de antrenor de până acum: câștigarea titlului de campion în Serie A alături de Inter. Românii au venit în Italia special pentru tehnician și au vorbit despre primul sezon al acestuia pe banca „nerazzurrilor”. Rămâi pe site pentru a vedea ce au spus, dar mai ales ce pronosticuri au oferit.

Reporterii FANATIK aflați în Milano au stat de vorbă cu o familie de suporteri italieni ai lui Inter Milano. Cu toții s-au pus de acord asupra faptului că românul poate fi considerat deja mai bun decât precedentul antrenor, Simone Inzaghi: „Suntem pregătiți pentru petrecere. Inter va câștiga titlul în seara asta. Vom merge pe stadion, vom sta în Curva Nord. Atmosfera va fi senzațională, stadionul va fi plin. Da, suntem o familie. (n.r. Despre Cristi Chivu) Cel mai bun, e mai bun decât Simone Inzaghi”.

nu este așteptat doar de fanii italieni, ci și de cei români. Conaționalii lui Cristi Chivu au călătorit special în Italia pentru a fi alături de tehnician la meciul care îl poate face campion în Serie A și din postura de antrenor, la primul mandat pe banca echipei unde a scris istorie ca jucător. FANATIK a stat de vorbă cu suporterii din România, vizibil entuziasmați de performanța pe care Chivu este gata să o atingă la meciul de duminică seară. „Am venit pentru meciul de azi. Sperăm să luăm titlul azi, datorită lui Chivu. Am plecat de la Budapesta, noi suntem din Moldova Nouă. Eu zic că va fi 3-0. Inter ia titlul fără probleme diseară, 100%.

Mie îmi place foarte mult de Thuram, e puternic și agresiv acolo în față. Chivu e bănățean de-al nostru, îl iubim și pentru el am venit. Nu mă așteptam să ia titlul în primul lui sezon, dar se vede că are știința fotbalului. L-am prins ca jucător, era favoritul meu!”, a spus unul dintre suporterii români prezenți în Italia pentru meciul Interului, completat de prietenul său: „Cred că va fi 2-0. Eu îl prefer pe Lautaro Martinez, dar vreau să îl văd mai mult pe Chivu, pentru el am venit!”.

Și bucureștenii și-au făcut apariția pe străzile din Milano. Un cuplu din Capitala României a venit special pentru meciul lui Inter. Suporterul a spus că a fost prezent la meciurile echipei chiar și pe vremea când Cristi Chivu era jucătorul „nerazzurrilor” și este nerăbdător să îl vadă acum campion al Italiei din postura de antrenor.

„Scopul vizitei la Milano este meciul de azi. Sperăm ca Inter să devină campioană matematic. Am venit special din București. Am planificat călătoria acum vreo 2 săptămâni. Țin de mic copil cu Inter. Echipa s-a schimbat în bine și are un viitor bun cu Chivu. Am mai fost la meciurile lui Inter, am asistat la semifinala cu Barcelona în 2010, când echipa era antrenată de Mourinho, iar Chivu era jucător. Din actuala echipă îmi place Barella, iar din echipa veche îmi plăcea Zanetti”, a declarat suporterul român pentru FANATIK.

Remiza celor de la Napoli pe terenul lui Como, scor 0-0, în etapa 35 a campionatului italian a limpezit situația titlului în Serie A. Diferența dintre liderul Inter și a doua clasată, Napoli este de 9 puncte după acest rezultat.

În aceste condiții, pentru a-și asigura matematic titlul. Totuși, dacă s-ar ajunge în scenariul în care Inter și Napoli să încheie sezonul la egalitate de puncte, cele două echipe ar disputa un baraj pentru deciderea campioanei.

