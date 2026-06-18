Fanii Scoției au făcut ravagii la Boston: a dispărut berea din localuri. Câți bani a câștigat o barmaniță de pe urma Tartan Army. Video

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Puținii sunt fanii care știu să se distreze precum fanii Scoției, iar când vine vorba de prezența la Cupa Mondială totul este la superlativ. Instalați la Boston, aceștia au dat năvală în baruri și au terminat stocurile de bere ale americanilor.

Fanii Scoției, consum record de bere la Boston

Nu mai puțin de 30.000 de suporteri scoțieni au făcut deplasarea în SUA pentru a-și vedea favoriții la turneul final. Însă, pentru ei a fost și un motiv în plus de a se distra copios și a consuma alcool în cantități uriașe.

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Conform , Tartan Army, așa cum sunt numiți fanii Scoției, a făcut adevărate ravagii în Boston și a stabilit un record în materie de consum de bere. Mai multe localuri din oraș au raportat că au rămas fără stocuri după trecerea europenilor.

Managerul berăriei Samuel Adams, numită după berea cu același nume, a înregistrat o creștere de patru ori a consumului de bere, comparativ cu un weekend prelungit tipic de 4 iulie, în timpul sărbătoririi Zilei Independenței în Statele Unite. Pentru a face față cererii, el a a făcut o aprovizionare de urgență.

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Fanii scoțieni, primiți cu bucurie de localnici

La Hennessy’s Bar, situat în centrul orașului, vânzările au fost de trei ori mai mari decât de Ziua Sfântului Patrick, perioada de vârf a vânzărilor din an. Și acolo, butoaiele s-au epuizat foarte repede. ”Suntem aici de peste 30 de ani și nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Noelle Somers, directoarea de operațiuni a Hennessy.

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Punctele de vânzare a alcoolului resimt și ele efectele însetatei Tartan Army. Stocurile de Budweiser și Corona au dispărut imediat din baruri, iar ușa unui frigider s-a rupt de la deschiderea și închiderea frecventă. Mai mult, fanii pentru a fenta faptul că este interzis consumul de alcool în spații publice.

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Un reportaj NBC Boston a evidențiat, de asemenea, comportamentul respectuos al acestor fani în kilt într-un parc al orașului, unde toate gunoaiele fuseseră strânse cu grijă și adunate într-un singur loc. Intervievat de postul de televiziune, un îngrijitor al parcului a spus că a fost încântat de o astfel de disciplină, în ciuda consumului excesiv de alcool.

”Sunt foarte pasionați de asta și beau și ei. Glumiți? Probabil că nu au apă acolo în Scoția. Sunt singurul care strânge după ei, dar nu e chiar așa de rău. Au venit, s-au comportat cu clasă și demnitate. Iubesc orașul nostru, așa că mă bucur că sunt aici”, a afirmat îngrijitorul.

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O barmaniță, bacșiș gras după o zi de muncă

Pe lângă consumul record de bere, fanii scoțieni s-au arătat și darnici cu cei care îi servesc. O barmaniță din Boston a dezvăluit într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că a făcut un bacșiș gras și s-a declarat susținătoarea naționalei Scoției la Cupa Mondială.

”Sunt barmaniță în Boston și Cupa Mondială abia ce a început. Eu lucrez pe tura de zi, adică sunt acolo între 10:30 și 16:30 sau când termin treaba. Azi am plecat la 17:15, surprinzător, având în vedere cât de aglomerat a fost.

M-am gândit să fac un clip despre cât am câștigat astăzi grație Cupei Mondiale. Sunt epuizată, a fost foarte mult de muncă, dar m-am și distrat. Am primit bacșiș 464 de dolari pe cardul de credit. Pe lângă asta, am primit și bani cash. Am făcut (n.r. – începe să numere). Asta înseamnă un total de 950 de dolari.

Știu că lumea se plânge că e Cupa Mondială în Statele Unite ale Americii, dar eu, ca barmaniță în Boston, nu mă plâng deloc. Salutări celor din Scoția. Cei mai mulți clienți de azi au fost scoțieni și de acum țin cu ei. Hai, Scoția”, a precizat femeia, pe contul de TikTok.

Go Scotland!!!!🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Scoțienii rămân în continuare la Boston

Scoția a debutat cu o victorie la Cupa Mondială din 2026, . Unicul gol al întâlnirii desfășurate pe Gillette Stadium din Boston a fost înscris de John McGinn.

Iar Boston rămâne în continuare gazda scoțienilor, care vor juca tot aici și al doilea meci din Grupa C. Formația pregătită de Steve Clarke va întâlni sâmbătă, 20 iunie, de la ora 01:00, reprezentativa Marocului.