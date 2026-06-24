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Fanii Scoției au făcut spectacol! Au îmbrăcat un robot în kilt și l-au pus să danseze cu un con de circulație pe cap. Video

Înainte de meciul decisiv dintre Scoția și Brazilia, suporterii britanici s-au distrat pe cinste! Au pus un con de circulație pe capul unui robot îmbrăcat în kilt scoțian și l-au pus să danseze
Ciprian Păvăleanu
24.06.2026 | 09:30
Fanii Scotiei au facut spectacol Au imbracat un robot in kilt si lau pus sa danseze cu un con de circulatie pe cap Video
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Fanii scoțieni au îmbrăcat un robot în kilt și s-au distrat în timp ce dansa cu un con de circulație pe cap. Foto: The Sun
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Campionatul Mondial de fotbal își îndeplinește toate obiectivele, de la cele economice și culturale, până la cele sociale. Chiar dacă unele echipe nu prestează cel mai bun fotbal, suporterii acestora se bucură din plin de experiență. La acest turneu final au avut loc tot felul de întâmplări incredibile, cum ar fi dansul Reginei Țărilor de Jos în vestiarul lui Cruacao după un 0-0 cu Ecuador. Înainte de Scoția – Brazilia, fanii britanici au făcut ceea ce știu cel mai bine: să se distreze. 

Suporterii scoțieni au îmbrăcat un robot în kilt și l-au pus să danseze cu un con de circulație pe cap

Scoția nu a arătat cel mai bun fotbal la acest turneu final, iar acest lucru se putea observa încă de la primul meci. Britanicii s-au chinuit să câștige meciul cu Haiti, chiar dacă au înscris destul de devreme în meci. Golul lui McGinn din minutul 28 a rămas singurul al partidei.

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Cu trei puncte în buzunar, Scoția a mers în etapa a doua, unde a întâlnit Marocul. Africanii au dat lovitura după doar un minut, iar meciul promitea spectacol, însă tabela a fost închisă încă de atunci. Scoțienii au nevoie de un rezultat pozitiv sau de o înfrângere la cât mai puține goluri contra Braziliei pentru a rămâne cu șanse bune la calificare, însă acest lucru nu pune presiune pe suporteri, care s-au distrat în stil mare înaintea meciului cu sud-americanii.

Fanii Scoției au ajuns virali după ce au îmbrăcat un robot într-un kilt tradițional, i-au pus pe cap un con de circulație și s-au distrat pe cinste în timp ce micuța mașinărie încingea ringul de dans cu mișcări spectaculoase.

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Cu cine poate juca Scoția în șaisprezecimile competiției

După ce Haiti a pierdut primele două meciuri de la turneul final, Scoția are asigurat locul al treilea din Gupa C, însă acest lucru nu îi asigură neapărat și calificarea în șaisprezecimile competiției. Totuși, cu trei puncte, șansele de a avansa sunt destul de mari.

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În acest moment, dacă se va califica de pe locul al treilea, Scoția va întâlni Germania, care este sigură de prima poziție în grupa ei. În cazul unei surprize, scoțienii pot termina și pe locul al doilea sau chiar pe primul loc, însă șansele sunt foarte mici. Dacă va termina pe locul al doilea va juca cu câștigătoarei Grupei F (formată din Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia), în timp ce dacă ar câștiga grupa, ar juca cu locul secund din această grupă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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