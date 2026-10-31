Fanii și-au pierdut răbdarea după ultimul eșec din SuperLiga: „Dă-ți demisia!”

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FC Argeș a pierdut un nou meci în acest sezon, iar suporterii nu mai au răbdare. a generat noi reacții dure la adresa antrenorului Bogdan Andone. Fanii au luat cu asalt pagina oficială a echipei din Trivale și au lăsat comentarii acide.

Fanii lui FC Argeș cer demisia lui Bogdan Andone

Situație delicată la FC Argeș. Echipa care scotea FCSB din play-off sezonul trecut este mai aproape acum de zona retrogradabilă. Înfrângerea suferită pe terenul Corvinului a fost picătura care a umplut paharul pentru suporteri, care i-au cerut demisia lui Bogdan Andone. Pagina oficială a echipei a fost luată cu asalt de fanii furioși. „Putem scăpa de Liga 2 doar dacă îl dați afară pe Andone, noi fiind cea mai proastă echipă din Liga 1. Coman mai e la noi???”, „Sper să se ia măsuri acum! Nu când o să fie prea târziu! Puteți să mă înjurați, dar e nevoie urgentă de schimbare de antrenor! Andone, lasă-ne!”, „Andone, să-mi fie cu iertare, ești un antrenor foarte fricos, supus (când spun supus, știi bine la ce mă refer) și slab! Dă-ți demisia de onoare!!! Suntem la cota 10!!!”.

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„Bogdan Andone, de la PLAY-OFF anul trecut, la LUPTA PENTRU SUPRAVIEȚUIRE anul acesta! 14 meciuri și doar 12 puncte! Asta este bătaia de joc la care am ajuns? Ai transformat speranța suporterilor într-o dezamăgire continuă! Nu mai avem nevoie de explicații ! Dacă mai ai onoare, fă un pas în spate! DEMISIA!”, au fost o parte dintre reacții. Nu a fost prima dată când fanii au cerut plecarea lui Bogdan Andone. și după eșecul de acasă cu CFR Cluj, în etapa a 12-a. Ba mai mult, însuși primarul Cristian Gentea jucătorilor lui FC Argeș, acuzându-i că aceștia își bat joc de club și de toate eforturile făcute pentru ca echipa să fie pe prima scenă a fotbalului românesc.

Ce a spus Bogdan Andone după Corvinul – FC Argeș 0-2

Bogdan Andone a fost mulțumit de jocul echipei sale. Tehnicianul piteștenilor a scos în evidență faptul că elevii săi nu au fost inspirați la faza de finalizare și că, dacă formația lui marca prima, jocul ar fi decurs cu siguranță altfel. „E clar nedrept rezultatul. Am fost echipa pozitivă, ne-am creat ocazii de gol, am avut acea ocazie monumentală: acțiune extraordinar de frumoasă cu Micovschi cu poarta goală și a întârziat execuția. Am mai avut câteva situații și în prima repriză, șuturi pe lângă poartă, șuturi scoase de portar. Practic, Corvinul nu ne-a pus nicio problemă până au dat gol, dar nici atunci. A ieșit un corner dintr-o minge centrată. Apoi a fost o respingere și a urmat o execuție a lui Pîrvulescu. Am avut apoi Mendy cu poarta goală în minutul 90. După care, am primit gol pe ultima fază a golului. 80 de minute, până am primit gol, nu am avut nicio problemă, nu a fost niciun șut pe poartă.

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Chiar dacă am întâlnit o echipă foarte bună, puternică, fizică care a transformat meciul într-unul de luptă repriza a doua cu 4-4-2 cu atacanți puternici și mingi aruncate pe ei, cred că am fost echipa mai bună în seara asta. Condițiile meteo nu au avantajat o echipă sau alta. A fost un meci de luptă. Ambele echipe au vrut să se adapteze la teren și ceea ce era de făcut. Era clar că nu putea fi un spectacol fotbalistic, dar cred că au fost acțiuni bune și o atitudine bună din partea ambelor echipe. Detaliile au făcut diferența. Noi am ratat ocazii monumentale, ei au marcat la primul șut pe poartă. Cam asta a fost diferența. Noi reușim performanța asta, între ghilimele, să pierdem meciuri la limită cu ocazii monumentale. Astăzi a fost excepție. Noi ratăm situații monumentale. Dacă marcam noi pentru 1-0 gestionam altfel jocul, aveam alte spații”, a spus, printre altele, Bogdan Andone conform Cu doar 12 puncte după 14 etape, FC Argeș ocupă locul 13, cu un golaveraj de -8.