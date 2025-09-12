Fanii Stelei jubilează după anunțul ministrului Apărării: ”Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat”. Când se va ataca promovarea

După ce în urmă cu două săptămâni al echipei de fotbal a clubului Steaua, ministrul Apărării Naționale a venit cu noi detalii din proiectul pe care îl pune la punct.

ADVERTISEMENT

Cum vrea ministrul Apărării Naționale să ajute Steaua

, Ionuț Moșteanu își dorește ca în acest an să înceapă discuțiile privind un parteneriat cu un privat și astfel Steaua să poată obțină dreptul de promovare în cel mai scurt timp.

”Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. (…) Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului român indiferent ce va face acel privat.

ADVERTISEMENT

Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei ca un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție corectă.

Discuțiile nu le voi face eu, dar se vor întâmpla în perioada următoare. Anul acesta probabil vom începe acest proces care va fi finalizat”, a declarat politicianul, la emisiunea Insider Politic de la .

ADVERTISEMENT

Când se va obține dreptul de promovare

Ministrul Apărării Naționale a recunoscut că Steaua va mai un an în eșalonul secund al fotbalului românesc, dar apoi speră ca toate problemele să fie rezolvate și formația din Ghencea să aibă drept de promovare în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent în momentul în care un investitor care are și bani și know-how și bunăvoință pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot sprijinul meu.

Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eșalonul superior, în primul eșalon”, a spus Ionuț Moșteanu.