Fanii Stelei, omagiu pentru Emeric Ienei în Ghencea! Ce banner uriaș a afișat Peluza Sud: „Cei care nu au trădat”. Foto

ADVERTISEMENT

O adevărată legendă pentru Steaua, alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, Emeric Ienei a fost omagiat de fanii din Peluza Sud. Ce banner au afișat aceștia la stadionul din Ghencea.

Omagiu pentru Emeric Ienei din partea fanilor Stelei

Câteva sute de suporteri au venit miercuri seară, 5 noiembrie, la stadionul Steaua pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al ”roș-albaștrilor” a murit la vârsta de 88 de ani.

ADVERTISEMENT

Fanii din Peluza Sud au aprins lumânări la altarul ridicat la arena din Ghencea, au adus o coroană și s-au recules în fața fotografiilor cu Emeric Ienei, expuse de Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

”Cu gândul la trecutul glorios, dar trăind ani grei, cei care nu au trădat își iau rămas bun de la marele Ienei”, a fost banner-ul pe care ultrașii din Peluza Sud l-au afișat în fața stadionului din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Mesajul clubului Steaua la moartea lui Emeric Ienei

Imagini cu suporterii veniți la arena din Ghencea au fost postate în mediul online de clubul Steaua, iar gruparea ”roș-albastră” a avut un mesaj emoționant la care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT

”IN MEMORIAM! Suporterii Stelei, omagiu pentru Emeric Ienei. Peluza Sud a fost prezentă în această seară acolo unde legenda a prins viață, unde marele Emeric Ienei a scris istorie, în Ghencea.

Un OM care a învățat generații ce înseamnă respectul, modestia și dragostea pentru Steaua. Un nume care nu se uită. Un suflet care rămâne. Pentru tot ce ai însemnat, pentru tot ce ai lăsat în urmă, respect etern, nea Imi! Steaua nu te va uita niciodată!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a celor de la Steaua București.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pe ecranul de la intrarea în stadionul din Ghencea, a curs un mesaj cu adevărat mișcător. ”Legendele nu mor niciodată!”, au fost cuvintele care au însoțit omagiul adus de suporteri.

Cererea fanilor Stelei după moartea lui Ienei

Suporterii echipei Steaua au cerut conducerii clubului , din etapa a 13-a din Liga 2, programat sâmbătă, 8 noiembrie, pentru a putea merge în număr cât mai mare la înmormântarea marelui Emeric Ienei.

”Amânați meciul cu Câmpulung! Steaua trebuie să trimită oamenii la înmormântarea singurului antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Acolo este locul natural al Clubului Steaua București. Acolo este locul jucătorilor. Acolo este locul staff-ului. Acolo este locul oamenilor din club. Acolo este locul nostru, al tuturor celor care recunoaștem valoarea reală, aceea care nu trece, care nu se negociază.

Steaua îi datorează prezență! Steaua îi datorează respect! Steaua îi datorează memorie! Amânați meciul cu Câmpulung și mergeți acolo. Istoria clubului are nevoie ca Steaua să fie la locul corect, în ziua aceea”, este mesajul postat de facțiunea AS47, pe contul de Facebook.

Când și unde va fi înmormântat Emeric Ienei

Decedat la onorabila vârstă de 88 de ani, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme medicale, Emeric Ienei la Oradea, așa cum a anunțat clubul Steaua.

”Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai.

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris clubul ”militar”, în mediul online.