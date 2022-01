Fanii Survivor România au luat foc. Acuzații pentru echipa de producție la meciul dintre Elena Matei și Elena Chiriac: „Intenționat”

Fanii Survivor România au luat foc în mediul online. Cel mai tensionat moment al jocului pentru imunitate a fost protagonizat de Elena Matei.

În parcursul către punctul care putea fi decisiv pentru echipa albastră, Elena Matei s-a împotmolit suspect de mult, în opinia unor telespectatori, la găsirea unei chei în fân.

Telespectatorii spun că organizatorii au exagerat în cazul Elenei Matei, îngreunându-i nepermis de mult misiunea.

ADVERTISEMENT

Fanii Survivor România acuză producția că i-a favorizat pe Faimoși

Elena Matei a pierdut foarte mult timp în găsirea cheii fără de care nu putea ajunge mai departe, pe când Elena Chiriac deja se afla la momentul final.

Cu o astfel de situație s-au confruntat și alți concurenți, însă ea a zăbovit cel mai mult timp pe traseul care a semănat cu o adevărată vânătoare de comori.

ADVERTISEMENT

Pe grupurile de pe Facebook dedicate emisiunii, telespectatorii au reacționat dur, acuzând staff-ul că a ascuns în mod intenționat cheia astfel încât Elena Matei să o găsească greu și să se ajungă la jocul de ștafetă.

„Intenționat pentru a se ajunge la ștafetă; Toți au găsit cheia cu chiu, cu vai, însă acum la Elena au cam exagerat; Se râde de ei. Au mai fost din astea; Arbitrul ține cu Faimoșii, nu este corect;

ADVERTISEMENT

Le-au ascuns cheile. Le fac noduri la sac, doar-doar ajung ăia primii să câștige”, sunt câteva dintre comentariile scrise de internauți pe .

Chiar dacă s-a ajuns la ștafetă, în cele din urmă Războinicii s-au revanșat, iar a reușit să aducă victoria pentru a doua oară consecutiv în cazul acestui joc.

ADVERTISEMENT

Ștefania Ștefan a adus din nou punctul decisiv

Și săptămâna trecută, Ștefania a reușit să marcheze punctul decisiv pentru echipa albastră, iar nominalizările au fost făcute în echipa roșie.

„A fost panică. Stres. Mă uitam la Nedelcu în spate. Ziceam: cheia, cheia, cheia. Am zis acum e acum. M-am speriat. Faimoșii o susțineau atât de tare la Otilia. M-am panicat foarte tare. Când am dat la sfârșit, am început să plâng. E o tensiune de nedescris”, a spus Ștefania Ștefan după ce a învins.

ADVERTISEMENT

În urma acestui joc plin de tensiune, Faimoșii vor face nominalizări. Încă o vedetă va pleca acasă mâine, 25 ianuarie 2022. Doi dintre Faimoși au ajuns la jocul de imunitate personală.