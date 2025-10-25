Fanii Universității Craiova au reacționat în legătură cu scandalul momentului dintre Baiaram și Rădoi!

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram au oferit un nou „episod“ de scandal joi seară, chiar înaintea meciului Universității Craiova cu Noah, din grupa de Conference League. „Decarul” Științei a reacționat așa cum nu se dorea în momentul în care a aflat că nu se află pe lista titularilor, iar Mirel a decis să-l pedepsească și mai drastic. Acum, la aproximativ 24h de la finalul meciului, fanii olteni au început să-și împartă părerile în mediul online.

Mirel Rădoi, apostrofat de unii suporteri după Universitatea Craiova – Noah 1-1

Marele eveniment al serii de joi a fost cearta dintre Rădoi și Baiaram, nicidecum rezultatul meciului U Craiova – Noah. Imediat după finalul partidei și după ce s-au mai calmat spiritele, fanii alb-albaștrii au dat startul mesajelor în mediul online. Bineînțeles, părerile au fost contradictorii, unii susținând că Mirel Rădoi a luat cea mai bună decizie excluzându-l din lot pe jucătorul Științei, în timp ce alte guri au fost de partea lui Baiaram, pe care-l consideră indispensabil din echipa Craiovei.

Practic, suporterii Universității Craiova au făcut, pe larg, o analiză dură a . Într-un mesaj publicat pe pagina dedicată suporterilor din Bănie „Uniți pentru Știința”, fanii Craiovei au semnalat că în echipă nu joacă cu cine ar merita cu adevărat.

„Știm, e frustrant. Așteptările erau mult mai mari de la acest meci. Dar trebuie să recunoaștem: de peste șase partide nu mai jucăm fotbalul pe care îl știam. De ce? Sunt aceiași jucători care la începutul sezonului practicau un joc superb, plin de curaj și idei. Astăzi am avut doar două șuturi pe poartă: unul, lovitura de cap leșinată a lui Al-Hamlawi, și celălalt, golul lui Etim. Prea puțin pentru o echipă care vrea performanță. Sincer, nu cred că mai așteaptă cineva calificarea din grupe în acest moment.

Urmează două meciuri ceva mai accesibile, cu Metaloglobus și Sănătatea Cluj, în care Rădoi trebuie să calmeze apele. Situația nu e bună: jocul nu merge, titularii par aleși pe alte criterii decât forma, antrenorul se ceartă cu cel mai bun jucător chiar înainte de meci și îl scoate din lot. E haos, domnule Rădoi. Ce facem? Noi, suporterii, trebuie să rămânem aproape de echipă, dar adevărul e că doar lotul ne dă speranță. Restul depinde de antrenor…dacă va avea curajul să facă schimbările necesare și să joace doar cine merită cu adevărat, atunci se vor risipi și nemulțumirile. Ca de fiecare dată, încheiem cu clasicul: Hai Craiova, Forța Știința”, s-a putut vedea scris pe pagina „Uniți pentru Știința”.

De ce are nevoie Universitatea Craiova de Baiaram și Rădoi

Există, totuși, persoane care îi mai și iau apărarea lui Mirel, care acceptă fără doar și poate decizia de excludere din lot a lui Baiaram. Maxima Sport, o pagină care, prin comentariile expuse, denotă dragostea pentru Universitatea Craiova, a avut o opinie echidistantă față de acest duel dintre Rădoi și Baiaram. Mai exact, au expus, în câteva rânduri, motivele pentru care Știința are nevoie, cu adevărat, atât de Ștefan Baiaram, dar și de tehnicianul Rădoi.

Pentru început, în discuție a fost adus „decarul“ oltenilor, pentru care s-au acordat atât „buline albe“, cât și „buline negre“. S-au remarcat evoluțiile bune ale lui Ștefan chiar și din postura de rezervă, dar și faptul că este nevoie ca pe viitor să demonstreze că este, cu adevărat, o „piesă“ indispensabilă a Universității. De asemenea, reacția lui dinaintea partidei a fost aspru criticată, folosindu-se în discuție chiar și termenul de „autosabotaj“.

„Nu știu ce e între Baiaram sau Rădoi, dar știu că echipa a arătat mai rău decât am fi sperat aseară și cred că mai ales dintr-un motiv clar: liderii nu s-au văzut în teren. E greu să discutăm despre situația lui Baiaram fără să discutăm și despre motivele (încă neștiute, în sensul că Rădoi nu pare că vrea sau poate să ni le spună, deși aseară a insinuat o pregătire, mai ales fizică, insuficientă) pentru care joacă atât de puțin. Baiaram nu a mai fost integralist în campionat din luna iulie (!), iar în ultimele 9 partide din Superliga în care a jucat, din august încoace mai precis, a stat pe teren așa, în ordine invers cronologică: 78 de minute (la ultimul meci), 23 min, 70 min, 20 min, 17 min, 9 min, 30 min, 25 min, respectiv 35 de minute la primul meci din serie (pe 10 august, acasă cu Sibiu). Chiar și folosit inexplicabil de puțin, deci implicit fără ritm, Fane a livrat destul de bine în aceste 9 meciuri: gol și pasă de gol cu Slobozia (când a stat și cel mai mult pe teren), assist cu Dinamo, gol cu Petrolul. Baiaram a fost mult mai utilizat în meciurile de cupele europene, e drept, și probabil de aceea se aștepta ca ieri să fie titular.

Și totuși, chiar și în această situație care da, a fost clar cam nedreaptă pentru el, Baiaram nu poate să aibă reacții precum cea de aseară. Rădoi a spus că a dat cu pumnul în ușa vestiarului când a auzit că nu e convocat, jurnaliștii și spectatorii toți l-au văzut retras din echipă, îmbufnat și autoizolat (deși prezent pe teren), și toată această atitudine de ”eu m-am supărat, nu vă bazați pe mine” a dat foarte rău nu doar pentru PR, ci mai ales pentru echipă și ceilalți jucători, îmi imaginez, chiar și pentru spectatori. Că am scos un punct cu o echipă atât de bună e deja mare lucru, având în vedere că reacția lui Baiaram a fost un autosabotaj greu de acceptat, chiar înaintea unei partide extrem de importante.

Aș zice că Baiaram pur și simplu are nevoie să devină și să arate INDISPENSABIL, când e pe teren, pentru că dacă va arăta așa cu siguranță va fi folosit mai mult. E drept, e cam greu să te arăți indispensabil când primești atât de puține minute – să nu uităm și că Rădoi face schimbări foarte târziu. Și totuși, Baiaram rămâne ca cifre (contribuții vs minute jucate) puțin sub rivalii din linia de atac Nsimba și Assad. Or el trebuie să fie lider și în această privință, cu atât mai mult în comparație cu competitorii lui direcți pe post, practic“, a scris Maxima Sport.

Mirel Rădoi, rugat de suporterii Universității Craiova să repare „relația“ cu Baiaram

Cei de la Maxima Sport au trecut la antrenor, la Mirel Rădoi, pe care-l consideră puțin încăpățânat când vine vorba despre momentele târzii în care face schimbările. Totuși, după cum se mai menționează, acesta rămâne unul dintre cei mai buni antrenori care au trecut pe la Universitatea și tocmai din acest motiv, pentru ca lucrurile să revină în făgaș normal, este rugat să ajute la reparația „relației“ cu Baiaram.

„Rădoi rămâne un antrenor excelent, probabil cel mai bun pe care l-am avut și clar calificarea în grupe e o mare realizare care îi aparține în mare parte, dar… Pe de altă parte, intransigența și lipsa de flexibilitate deja cunoscute ar putea iarăși să agraveze niște probleme deja evidente. Baiaram rămâne totuși un copil, respectiv un angajat aflat în poziție de subordonare față de antrenor, așa că e responsabilitatea antrenorului să păstreze sau la nevoie să repare relația cu un jucător extrem de important din lot. ”Nu e problema mea” (cu referire la reacțiile lui Baiaram de după ce a fost anunțat că nu va fi titular) a fost cea mai mare greșeală a lui Mirel de aseară, pentru că în mod evident, iar comentatorii din studiouri au remarcat imediat asta, CHIAR ESTE (și) problema lui.

E drept, a fost o exprimare nefericită și e clar că Rădoi a vrut să spună ceva de genul ”eu eram ocupat cu meciul, reacțiile lui personale ulterioare sunt responsabilitatea lui”, ceea ce ar fi adevărat în mare parte. Dar e adevărat și că reacțiile lui Baiaram vin ca urmare a unor decizii ale antrenorului, cea de aseară cel puțin, așa că tot el ar trebui să găsească o cale fie să ia alte decizii, fie să și le explice mai clar și mai uman pe cele deja luate, mai ales când decizia e să ții iar pe bancă decarul și cel mai bine cotat jucător al echipei.

Mie personal îmi place foarte mult faptul că Rădoi rotește jucătorii și pentru mine și mulți fani cu care am vorbit era clar deja că meciul cu Metaloglobus e (straniu, dar adevărat) mai important, cum este de acum campionatul în general, față de Conference League. Nu m-a deranjat deci că Baiaram lipsea aseară din formula de start, pentru că mi se părea mult mai important să asigure victoria de duminică de la Clinceni.

Doar că și la rotația asta pare că avem o mică problemă: după părerea mea, Mirel nu-i rotește… suficient. În sensul că la ce lot valoros și capabil are, indiferent cum alege să înceapă, Rădoi face schimbările din meciuri prea târziu, uneori cu prețul rezultatelor finale și probabil și mai des cu prețul supărării unor jucători. Știți cât a jucat Crețu în ultimele 3 meciuri de Conference, apropo? Păi, în toate a fost introdus în minutul 89. Evident, schimbări tactice, dar de ce ai expune același jucător acestei posturi ingrate de trei ori consecutiv, de exemplu? Doar pentru că Crețu e un ”soldat mai bun”, presupun, nu genul care se supără și mișcă în front, dar tot nu prea dă bine și riști să ”ți-l pui în cap”, chiar și cu el. Rădoi chiar are o problemă în privința lui Baiaram și a rolului lui în echipă, deci, asta e clar, și el știe cel mai bine și care e acea problemă și (sper) și cum s-o rezolve. Repararea relației cu Baiaram este absolut prioritară și e nevoie ca amândoi, dar și cei din jurul lor, să ia măsuri în acest sens“, au încheiat postarea cei de la Maxima Sport.

Ștefan Baiaram, criticat dur de Marius Mitran

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, , având un comportament de copil.

„Sunt niște reguli, în funcție de conjunctură, pe care Baiaram trebuie să le respecte ca oricare altul. E fără discuții. Nu e treaba lui dacă regula e aplicată bine sau prost. Felul în care se manifestă e infantil, de a pune o anumită presiune. Asta arată lipsa lui de responsabilitate, care s-a văzut și în teren. Arată lipsa lui de relaționare cu lumea, cu cei de lângă el. Rădoi a făcut ce trebuia să facă. Dacă el se supără aici, ce făcea dacă juca la FCSB? Nimic nu este mai important decât misiunea comună. E o tensiune care nu-și are rostul. De ce să faci asta? Pentru că nu a avut niciodată această idee de responsabilitate”, a spus Marius Mitran.