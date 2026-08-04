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Fanii Universității Craiova jubilează după ce au aflat adversarul din play-off-ul Europe League: ”Este ilegal să nu calificăm”

Universitatea Craiova a avut noroc la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League. Cum au reacționat fanii campioanei României când au aflat numele viitoarei adversare.
Traian Terzian
05.08.2026 | 00:04
Fanii Universitatii Craiova jubileaza dupa ce au aflat adversarul din playofful Europe League Este ilegal sa nu calificam
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Bucurie în rândul fanilor Universității Craiova după aflarea adversarului din play-off-ul Europe League. Sursă foto: colaj Fanatik
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Dacă va trece de KuPS în turul trei preliminar al Europa League, Universitatea Craiova va avea parte de un adversar accesibil în play-off. Iar asta i-a făcut pe fanii din Bănie să sară în sus de bucurie.

Fanii Universității Craiova, reacții spumoase după ce au văzut adversarul din play-off-ul Europe League

Așadar, în cazul în care vor ajunge în ultima fază a preliminariilor Europa League, Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea duelului dintre formația armeană Ararat-Armenia și echipa slovenă NK Celje, duel care va avea loc în turul 3 preliminar al Champions League.

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Este practic cel mai accesibil adversar pe care puteau să-l aibă elevii lui Filipe Coelho, iar acest lucru a fost remarcat și de suporterii ”alb-albaștrilor”. Aceștia au comentat norocul avut de favoriții lor și au decretat că echipa nu are cum să nu ajungă în grupa de Europa League.

”Este ILEGAL să nu mergem în grupele UEL, noroc mai mare nu puteam avea”, ”Dacă anu’ ăsta nu se intră în grupele Europa League nu știu când mai poți să intri… Un traseu perfect…” sau ”Chiar că echipa asta e iubită”, sunt câteva mesaje ale fanilor.

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”Mai bine de atât nu se putea”, ”Norocoasă tragere…”, ”Foarte bun traseul! Doar să nu dați cu piciorul și în șansa asta”, ”Doamne e ireal ce noroc avem la tragere…” sau ”Universul ne dă, dar nu ne bagă în traistă! Trebuie și noi să batem ceva, după ce am ratat un culoare unic în Champions League”, sunt alte comentarii lăsate de suporteri pe pagina de Facebook a clubului.

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Când joacă Universitatea Craiova în Europa League

Universitatea Craiova are un culoar favorabil pentru a ajunge în grupa de Europa League. Campioana României trebuie să treacă mai întâi de KuPS, iar apoi, în play-off, de pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și NK Celje.

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Prima manșă a duelului din turul 3 preliminar se va desfășura în Finlanda și va avea loc joi, 6 august, de la ora 18:00. Partida va putea fi urmărită pe Voyo Sport 1, dar și la TV pe Digi Sport. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Bănie, de la ora 20:00.

În cazul în care vor ajunge în play-off, elevii lui Filipe Coelho vor disputa primul meci pe teren propriu, în 20 august, manșa secundă urmând să aibă loc în deplasare, pe 27 august.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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