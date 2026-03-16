Fanii Universităţii Craiova l-au luat la țintă pe Mirel Rădoi după afirmaţiile lui Gigi Becali: „Caracter zero!”

Gigi Becali a stârnit un val de reacții în rândul suporterilor Universității Craiova după afirmația făcută despre Mirel Rădoi, la finalul partidei dintre FCSB şi Metaloglobus. Patronul roş-albaştrilor a spus că, din punctul său de vedere, actualul antrenor al roș-albaștrilor nu ar vrea ca echipa din Bănie să câștige titlul, deși a subliniat că nu a discutat acest lucru cu el. La scurt timp, fanii olteni au reacționat dur pe rețelele de socializare.

Fanii Craiovei au luat „foc“ pe reţelele de socializare: „Mai zice Rădoi și că e oltean…“

La scurt timp după apariția declarației, suporterii Universității Craiova au reacționat în număr mare pe rețelele de socializare. Unii dintre ei l-au criticat pe Gigi Becali pentru faptul că ar fi vorbit în numele lui Mirel Rădoi, în timp ce alții și-au îndreptat nemulțumirea chiar către fostul antrenor al echipei din Bănie.

Unii dintre fanii au transmis mesaje ironice sau de dezamăgire la adresa lui Rădoi, amintind de perioada în care acesta a pregătit Universitatea Craiova: „Mirele, cariera ta e dusă după ce ai plecat de la Craiova”, a scris un suporter pe rețelele sociale. Alții au criticat relația dintre antrenor și Gigi Becali, sugerând că tehnicianul ar trebui să reacționeze atunci când patronul FCSB face declarații în care îl implică: „În locul finului Rădoi, aș pleca în secunda doi după ce Gigi Becali vorbește, practic, în numele lui. Nu știu cum de acceptă”, „Cum să spui de antrenorul tău ceea ce vorbești cu el. Fraier Rădoi că s-a complicat și că s-a înțeles cu un așa om“.

Au existat și reacții mult mai dure, în care suporterii și-au exprimat dezamăgirea față de fostul antrenor al Craiovei: „Caracter zero Mirel Rădoi. E deja rușinos, bine că ai plecat de la Craiova. Ne-ai făcut un bine” sau „Mai zice și că e oltean. Să stea pe viață la FCSB, nu avem nevoie de el“.

În același timp, un fan oltean a sugerat că astfel de declarații îi pot afecta imaginea lui Mirel Rădoi, mai ales dacă patronul FCSB vorbește public în numele său: „La ce să te aștepți și de la Mirel Rădoi… săracul om, degeaba e doxă de fotbal și are o grămadă de bani, că vine unul ca Gigi, îi bagă vorbe în gură și își bate joc de cariera lui”.

Gigi Becali, anunț surpriză: „Mirel Rădoi nu o vrea pe Craiova campioană!“

Gigi Becali a vorbit într-o intervenţie la despre lupta pentru titlu și a spus că pentru el nu este importantă campioana, atât timp cât trofeul nu ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale FCSB. Acesta a afirmat că ar prefera ca titlul să fie câștigat de U Cluj sau CFR Cluj și .

„Nici nu mă interesează campioana. Doar să nu fie Dinamo sau Rapid. Să fie U Cluj sau CFR. Aici vorbesc din punct de vedere al suporterilor. Trebuie să fiu după voia lor, că pe mine nu mă interesează. Ca să nu se oftice suporterii. Mă raliez și cu Mirel, care nu vrea Craiova. Nu vrea să ia Craiova titlul. E doar ce cred eu, nu am vorbit cu el despre asta. Dar nu cred că vrea el să ia cineva pe munca lui.

Adică eu zic cum aș fi vrut eu. Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică. Eu crezi că aș vrea să fiu rău? Când era el acolo eram împotriva lor. Ajunsesem să fiu împotriva finului meu, deși nu aveam niciun interes. Era și împotriva mea, că făceau și ei niște puncte. Din răutate!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Universitatea Craiova a pierdut primul loc în play-off

. La meciul de debut, roș-albaștrii au remizat alb împotriva ultimei clasate, nou-promovata Metaloglobus. Nici Universitatea Craiova nu o duce prea bine după prima etapă de play-off. Fosta echipă a lui Rădoi a pierdut primul loc, după înfrângerea cu FC Argeș (0-1). Rapid e noul lider din SuperLiga, după 3-2 cu Dinamo.