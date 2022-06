Fanii Universității Craiova, reacții virulente după numirea lui Laszlo Balint: ”Putem să-l tundem chel ca să semene cu Zidane?”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că fostul antrenor al echipei UTA Arad este cel pe care patronul Mihai în sezonul viitor.

Numirea lui Laszlo Balint a stârnit reacții dure din partea fanilor Universității Craiova

În timpul cu numirea lui Laszlo Balint la Universitatea Craiova, dar și după aceea, fanii olteni au umplut rețelele de socializare cu mesaje în care își arătau indignarea pentru aducerea tehnicianului de 43 de ani.

Suporterii din Bănie nu sunt deloc convinși că echipa se poate bate la titlu în sezonul viitor sub comanda antrenorului care a fost ultima dată la UTA Arad și deja regretă plecarea lui Laurențiu Reghecampf.

”O rușine de proporții. Îl aduci pe ăsta de Liga 2 sau play-out și dai afară unul dintre cei mai buni antrenori români pentru că ți-a cerut transferuri serioase să se bată cu șanse la campionat. Dacă asta e strategie, să aduci un mediocru fără vreun rezultat notabil… Sezonul viitor vă spun de pe acum, maxim calificare în play-off că e campionatul slab și ZERO pe toate liniile”, a scris un suporter pe contul de Facebook al clubului.

”Dacă nu cer prea multe, putem să-l tundem chel ca să semene cu Zidane?”, ”Pe scurt: ne dorim cu orice preț să jucăm cu Dinamo indiferent de ligă…” sau ”Încă un sezon ratat. Atât”, sunt alte comentarii acide al fanilor olteni.

Cârțu și Rotaru, contestați vehement de utrașii olteni

”Rușine să vă fie! Relația pe care o are cu Marian Copilu, doar asta îl recomandă pe acest om să fie antrenorul Universității Craiova”, ”Balint, din nefericire pentru tine, nu vei avea susținerea suporterilor! Și asta nu din cauza ta, ci datorită conducerii clubului care minte cu nerușinare, de la an la an, tot mai mult”, au mai scris suporterii resemnați.

Alți fani și-au vărsat furia pe președintele Sorin Cârțu și pe patronul Mihai Rotaru, pe care îi consideră principalii vinovați de faptul că echipa nu câștigă titlul, dar și pentru aducerea unui antrenor considerat mediocru.

”Drum bun spre Liga 2 cu Cârțu și jigodeala lui”, ”Nu de antrenor aveam nevoie! Antrenor aveam! Așteptam jucători noi! Rușine să vă fie! D-le Cârțu dați-vă demisia dacă aveți onoare!” sau ”Ne vedem la stadion să vă umplem frigiderul!”, au fost comentariile suporterilor.

”Cea mai mare GAFĂ ce o putea face acest patron de carton! SĂ VĂ FIE RUȘINE! Sper că ăsta doar deschide conferința de presă și ne prezentați după antrenorul adevărat. Rușine, Rotaru. Cârțule, lasă-ne. Înfiați-l pe Balint”, a scris un altul.