Fanii Universității Craiova, spectacol în comentarii după ce înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost prezentat oficial: „Nu are experiență” / „Să fie cu noroc”

Mirel Rădoi a demisionat după înfrângerea Universității Craiova cu UTA, scor 1-2. În locul tehnicianului român a fost instalat Filipe Coelho, antrenor ce a fost mai mult secundul lui Paulo Bento de-a lungul carierei. La scurt timp după momentul anunțului oficial, fanii „Științei” au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

Fanii Universității Craiova, spectacol în comentarii după ce înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost prezentat oficial

Universitatea Craiova s-a mișcat rapid după demisia lui Mirel Rădoi și a anunțat, așa cum Mihai Rotaru explica pe parcursul zilei de luni, noul tehnician. Filipe Coelho este alegerea „Științei” pe postul de „principal”, iar fanii au reacționat promt.

Interesant este faptul că suporterii au remarcat faptul că . Comentariile de la postarea de pe rețelele de socializare au fost atât pro, cât și contra. Unii dintre iubitorii „sportului rege” din Bănie susțin că lusitanul nu are încă experiența necesară, pe când alții speră că Mihai Rotaru a fost inspirat și a luat decizia cea bună.

„Nu are un CV care să îl recomande la Craiova și la pretențiile suporterilor, dar să așteptăm să vedem, poate o să fie o surpriză plăcută! Cu Rădoi nu se mai putea, era prea orgolios si supărăcios. El și-a luat „jucăriile” și a plecat. Baftă noului antrenor”.

„Așteptați rezultatele înainte să-l criticați! Boa sorte Coelho!”.

Să fie cu noroc! Filipe Coelho pare un antrenor tânăr, ambițios și cu o experiență interesantă alături de Paulo Bento. Sperăm să aducă un stil modern de joc și să redea încrederea echipei și suporterilor. Hai Știința, suntem alături de voi”.

Există și fani ai Universității Craiova care nu văd un viitor alături de Filipe Coelho

Dacă mai sus am prezentat unele din comentariile suporterilor ce se arată alături de Filipe Coelho, au existat și unii fani ce au ținut să critice alegerea conducerii. Unii dintre susținători l-au comparat pe lusitan cu Elias Charalambous și

„Un antrenor mai necunoscut și obscur nu găseați! Acesta are 20 de meciuri ca antrenor și secund la marele naționale ale Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite… De râsul curcilor!”.

„Singura explicație pe care o văd este că acest antrenor să aibă fix rolul pe care îl are Charalambous la FCSB, de fațadă pe banca și schimbările prin telefon… Cine știe, o fi asta formula câștigătoare? La FCSB a mers doi ani la rând”.

„Voi, suporteri, care ați vrut demisia lui Rădoi, vă asigur că acest nou antrenor, care e vai și amar, nu cunoaște campionatul și nu prindem play-off-ul. Rădoi întoarce-te înapoi”.

Ce echipe a mai pregătit Filipe Coelho

Înainte să semneze cu Universitatea Craiova, Filipe Coelho se afla fără angajament din luna martie a acestui an, moment în care s-a încheiat colaborarea sa cu Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite. Împreună cu Paulo Bento, Coelho a activat și la nivel de club, în China, la echipa Chongqing Liangjiang Athletic, între decembrie 2017 și iulie 2018.

Filipe Coelho a antrenat de-a lungul carierei mai multe echipe, începând cu U.D. Vilafranquense, pe care a condus-o între 2013 și 2015, revenind apoi la club între noiembrie 2016 și decembrie 2017. A mai pregătit Casa Pia AC în sezonul 2015–2016 și Leixões S.C. în 2016.