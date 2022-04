Fanii Universităţii Craiova votează unicul candidat înaintea meciului cu CFR Cluj! Sorin Cârţu, ca Ciucă la PNL şi Burleanu la FRF. Exclusiv

Universitatea Craiova este primul club din România care a luat decizia ca abonaţii să voteze preşedintele clubului. Opţiunea democratică a fost ideea patronului Mihai Rotaru, care vrea să se alinieze cluburilor mari din Vest, unde “socios” (suporterii plătitori) aleg conducerea.

Fanii Universităţii Craiova votează unicul candidat înaintea meciului cu CFR Cluj! Sorin Cârţu va fi preşedintele clubului

Însă, la aceste alegeri s-a înscris un singur candidat, Sorin Cârţu. Chiar şi aşa, suporterii sunt aşteptaţi la urne pentru a-l vota pe unicul candidat la alegeri, cel care va deveni noul preşedinte pentru următorii doi ani.

Drept de vot vor avea cei 4.107 suporteri care deţin abonamente, iar în incinta stadionului “Ion Oblemenco” sunt montate patru urne unde fanii vor putea să îşi exprime opţiunea. Singura, de altfel: Sorin Cârţu. Urnele se vor deschide de la ora 18:30, cu două ore înainte de startul meciului.

Cârţu şi-a stabilit obiectivul: “Obiectivul maxim în noul meu mandat este să câştigăm campionatul”

Noul şi vechiul preşedinte a declarat că obiectivul este câştigarea titlului de campioană, după 31 de ani: “Aş vrea să continui tot ce s-a făcut bine în perioada asta, adică din 2013 până în 2022, pentru că din punctul meu de vedere a fost o treabă foarte bine făcută. Şi sigur, dacă se poate, în perioada asta de doi ani să abordăm dezideratul cel mai important şi să îl reuşim, acela de a câştiga campionatul. Dar trebuie să fie o simbioză perfectă în club.

La ora actuală, şi eu am nevoie de club, la fel şi Universitatea cred că are şi ea nevoie de ceea ce reprezint eu. Aşa că am răspuns prezent la acest demers al patronatului, acela de a organiza nişte alegeri pentru acest post.

Aşa cum am spus, obiectivul maxim în noul meu mandat este să câştigăm campionatul. Ar fi important să reuşesc, după ce am reuşit şi ca jucător, şi ca antrenor, dar nu umblu neapărat după acest lucru. Sigur că experiența mea ajută, aș vrea să-i ajut pe ceilalți”, a spus Cârţu.

Mihai Rotaru face un pas în spate: “Eu voi asigura un buget pentru anul viitor, undeva la 7,5 milioane de euro”

Astfel, , preşedintele clubului, va avea responsabilităţi pe partea administrativă, în timp ce Marian Copilu a fi managerul sportiv al echipei. Patronul Mihai Rotaru a anunţat că va face un pas în spate şi nu va interveni în viaţa echipei:

”Nu vorbesc cu Reghe, cu Marian (n.r. Marian Copilu) sau Sorin Cârțu, tocmai pentru a-i forța să rezolve singuri problemele. Trebuie să înțeleagă că sunt pe picioarele lor. Eu voi asigura un buget pentru anul viitor, undeva la 7,5 milioane de euro, indiferent de ce vom vinde, asta e obligația mea.

Eu asigur completarea. Veniturile vor fi de 5 milioane de euro în sezonul următor. Dacă intrăm într-o cupă europeană nu trebuie să vin cu bani de acasă, dacă nu, voi completa cu 2,5 milioane de euro. În ultimul timp, eu sunt cel care a asigurat finanțarea clubului”, a spus la Digisport.

Sorin Cârţu va avea un mandat valabil pentru următorii doi ani. În 2024 se vor organiza din nou alegeri pentru postul de preşedinte, însă din acel moment alesul va avea patru ani de mandat în funcţie.

Sorin Cârţu, ca Nicolae Ciucă la PNL şi Răzvan Burleanu la FRF!

Alegerile cu un singur candidat sunt la modă în această perioadă, în România. Tot pe data de 10 aprilie, au fost programate şi alegerile PNL, tot cu un singur candidat. Premierul Nicolae Ciucă a fost ales, aşadar, preşedintele Partidului Naţional Liberal, fără emoţii.

La fel se va întâmpla şi marţi, 12 aprilie, când sunt programate alegerile pentru Federaţia Română de Fotbal. Pe Arena Naţională va fi organizată Adunarea Generală, acolo unde “crema” fotbalului românesc se va reuni pentru a-l alege pe unicul candidat de la alegeri, Răzvan Burleanu.

„Dacă domnul Rotaru mi-ar fi dat responsabilitățile de acum l-aș fi refuzat la vremea respectivă (n.r. în 2019). Acum am mai luat contact cu ceea ce înseamnă munca de birou, dar în mandatul trecut am făcut ceea ce am negociat și eu am dat exact ceea ce am stabilit cu domnul Rotaru”, Sorin Cârţu