Sport

Fanilor nu le vine să creadă cum arată Conor McGregor înaintea meciului cu Max Holloway: „Gras și balonat”. Foto

Conor McGregor a fost ironizat de fanii MMA după ce au apărut imagini cu el la plajă. Irlandezul pare mai masiv decât de obicei, înaintea revanșei cu Max Holloway de la UFC 329
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 12:31
Fanilor nu le vine sa creada cum arata Conor McGregor inaintea meciului cu Max Holloway Gras si balonat Foto
ULTIMA ORĂ
Fanilor nu le vine să creadă cum arată Conor McGregor înaintea meciului cu Max Holloway: „Gras și balonat” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Conor McGregor (37 de ani) se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria UFC, dar imaginile apărute cu el în ultimele zile au stârnit un val de reacții negative pe rețelele de socializare. Fanii MMA au rămas șocați de forma fizică în care se prezintă superstarul irlandez.

Conor McGregor, transformare fizică pentru meciul cu Max Holloway de la UFC 329

Fostul dublu campion UFC va reveni în octogon la gala UFC 329, programată pe 11 iulie, unde îl va înfrunta pe Max Holloway într-un meci disputat la categoria welter. Va fi primul său duel după aproape cinci ani de pauză, perioadă în care s-a recuperat după accidentarea gravă suferită în trilogia cu Dustin Poirier.

ADVERTISEMENT

Cel mai fierbinte meci al nervii la nivel mondial în sporturile de contact este de departe cel dintre Conor McGregor și Max Holloway. Cei doi vor lupta la categoria welterweight în main event la gala UFC 329. Va fi primul meci pentru McGregor după o absență de cinci ani din cușcă și va putea fi urmărit și în România. Gala UFC 329, de la Las Vegas, se vede exclusiv pe VOYO, sâmbătă, 11 iulie.

Înaintea confruntării din T-Mobile Arena, McGregor a fost fotografiat pe o plajă din Laguna Beach, iar imaginile s-au viralizat pe internet. Cârcotașii au remarcat faptul că irlandezul pare mult mai masiv decât în trecut, iar comentariile nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Majoritatea dintre fani consideră însă că „The Notorious” este prea greu pentru a mai avea mobilitatea care l-a consacrat în perioada de glorie.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Un utilizator al platformei X a scris: „Conor arată mult prea gras și balonat. E ‘mort’!”. Alt internaut l-a ironizat pe irlandez cu apelativul „Conor McThicker” (n.r. – thicker se traduce din engleză prin „mai gros”). „Mai sunt două săptămâni până la meci și arată de parcă e un unchi care s-a retras la plajă”, a spus un alt critic al lui McGregor.

ADVERTISEMENT
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor...
Digisport.ro
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
conor mcgregor
McGregor, la plajă înaintea meciului cu Holloway

Conor McGregor revine în UFC după 5 ani

Conor McGregor nu s-a mai bătut în UFC din iulie 2021, când a pierdut cu Dustin Poirier, după ce și-a fracturat tibia. De atunci, irlandezul a vrut de mai multe ori să își facă revenirea, dar aceasta a fost amânată. Pe 11 iulie, la Las Vegas, Conor va reveni direct în main event, împotriva lui Max Holloway, cu care s-a mai luptat și în 2013. Atunci, irlandezul a câștigat prin decizie unanimă. Între timp, Holloway a devenit unul dintre cei mai apreciați luptători din UFC, iar revanșa este privită drept unul dintre cele mai importante meciuri ale anului.

ADVERTISEMENT
Vedeta care a atras toate privirile în Campionatul Mondial 2026. Și-a etalat picioarele...
Fanatik
Vedeta care a atras toate privirile în Campionatul Mondial 2026. Și-a etalat picioarele lungi într-o ținută provocatoare
Când revine FCSB pe Arena Națională. Mihai Stoica, atac la Primăria Capitalei: „Nu...
Fanatik
Când revine FCSB pe Arena Națională. Mihai Stoica, atac la Primăria Capitalei: „Nu se respectă!”
Francezii au făcut anunțul cu privire la Rareș Ilie! Ce urmează pentru fotbalistul...
Fanatik
Francezii au făcut anunțul cu privire la Rareș Ilie! Ce urmează pentru fotbalistul dorit de Rapid
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul...
iamsport.ro
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul în campionat: 'Ea e moartă, la revedere, noua echipă e deja înscrisă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!