Fanilor nu le vine să creadă cum arată Conor McGregor înaintea meciului cu Max Holloway: „Gras și balonat”. Foto

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Conor McGregor (37 de ani) se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria UFC, dar imaginile apărute cu el în ultimele zile au stârnit un val de reacții negative pe rețelele de socializare. Fanii MMA au rămas șocați de forma fizică în care se prezintă superstarul irlandez.

Conor McGregor, transformare fizică pentru meciul cu Max Holloway de la UFC 329

Fostul dublu campion UFC va reveni în octogon la gala UFC 329, programată pe 11 iulie, unde îl va înfrunta pe Max Holloway într-un meci disputat la categoria welter. Va fi primul său duel după aproape cinci ani de pauză, perioadă în care s-a recuperat după accidentarea gravă suferită în trilogia cu Dustin Poirier.

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Cel mai fierbinte meci al nervii la nivel mondial în sporturile de contact este de departe cel Cei doi vor lupta la categoria welterweight în main event la gala UFC 329. Va fi primul meci pentru McGregor după o absență de cinci ani din cușcă și va putea fi urmărit și în România.

Înaintea confruntării din T-Mobile Arena, McGregor a fost fotografiat pe o plajă din Laguna Beach, iar imaginile s-au viralizat pe internet. Cârcotașii au remarcat faptul că irlandezul pare mult mai masiv decât în trecut, iar comentariile nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Majoritatea dintre fani consideră însă că „The Notorious” este prea greu pentru a mai avea mobilitatea care l-a consacrat în perioada de glorie.

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Un utilizator al platformei X a scris: „Conor arată mult prea gras și balonat. E ‘mort’!”. Alt internaut l-a ironizat pe irlandez cu apelativul „Conor McThicker” (n.r. – thicker se traduce din engleză prin „mai gros”). „Mai sunt două săptămâni până la meci și arată de parcă e un unchi care s-a retras la plajă”, a spus un alt critic al lui McGregor.

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Conor McGregor revine în UFC după 5 ani

Conor McGregor nu s-a mai bătut în UFC din iulie 2021, când a pierdut cu Dustin Poirier, după ce și-a fracturat tibia. De atunci, irlandezul a vrut de mai multe ori să își facă revenirea, dar aceasta a fost amânată. Pe 11 iulie, la Las Vegas, Conor va reveni direct în main event, împotriva lui Max Holloway, cu care s-a mai luptat și în 2013. Atunci, irlandezul a câștigat prin decizie unanimă. Între timp, Holloway a devenit unul dintre cei mai apreciați luptători din UFC, iar revanșa este privită drept unul dintre cele mai importante meciuri ale anului.