„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1

Teodor Ilincăi a făcut să vibreze Arena Națională. Tenorul a oferit o interpretare impresionantă a imnului „Deșteaptă-te, române!”, într-o atmosferă de neuitat, cu 40.000 de români și peste 1.000 de austrieci martori ai unui moment de mândrie națională. Vocea sa puternică și emoția sinceră au transformat începutul meciului într-o victorie a inimii, chiar înainte de primul fluier.

Cum a reușit un tenor să facă 40.000 de români să vibreze?

Momentul emoţionant de dinaintea meciului cu Austria a fost discutat şi în emisiunea „Fanatik SuperLiga”, unde fostul internaţional Adrian Ilie a remarcat: „Victoria României a început cu imnul!”.

Cel care a deschis discuţia despre imn a fost însă Marius Şumudică, înainte de a comenta victoria tricolorilor acesta dorind să scoată în evidenţă momentul emoţionant de dinainte de startul partidei.

„Vreau să scot în primul rând în evidență vibe-ul pozitiv care s-a creat înaintea acestui meci. Iar aici vreau să-l scot în evidenţă pe acel băiat care a intonat imnul. Plămânii săi şi puterea de a da un oarecare vibe şi o oarecare stare de spirit echipei naţionale. Îi vedeam şi pe jucători cum intonau din piepturi imnul de stat. De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectaţi sută la sută la acest joc”, a spus Șumudică.

Poate o interpretare să transforme imnul într-un adevărat imbold pentru echipă?

Impresionat, la rândul său, de felul în care tenorul Teodor Ilincăi a făcut să vibreze tribunele şi i-a mobilizat pe fotbalişti, Horia Ivanovici a făcut în direct o propunere care ar trebui luată în seamă de FRF.

„Propun, cu tot respectul pentru ceilalţi artişti, bineînţeles, ca Teodor Ilincăi să cânte de acum încolo ‘Deşteaptă-te, române!’, la fiecare meci al echipei naţionale, de pe Arena Naţională. E puţin spus că am rămas impresionat! Parcă am văzut codrii fremătând şi Munţii Carpaţi ridicându-se atunci când acest domn, acest tenor, Teodor Ilincăi, ridica tonul şi cânta! Repet, parcă s-au ridicat Munţii Carpaţi să fie alături de noi! Mi se pare cel mai potrivit om să cânte ‘Deşteaptă-te, române!’”, a spus Horia Ivanovici.

Moderatorul „Fanatik SuperLiga” şi-a întărit spusele subliniind că propunerea făcută în direct este cât se poate de oficială. Astfel, adresându-i-se lui Şumudică, Ivanovici a subliniat: „Şumi, propun oficial ca Teodor Ilincăi să cânte de acum încolo, mereu, acasă la noi, „Deşteaptă-te, române! Crede-mă, n-am auzit pe nimeni cântând atât de patriotic, atât de puternic, atât de frumos acest imn. Vorba lui Adrian ilie, am câştigat meciul încî de la imn”.

La rândul său, Şumudică a completat: „Pentru mine este un detaliu important, pentru că a creat acea stare de luptă. Şi versurile care compun acest imn îţi dau acea stare de luptă, de dorinţă de victorie, iar acest om se vedea că o face din inimă şi a transmis acest vibe pozitiv echipei”.

Cine este Teodor Ilincăi, artistul care a cutremurat toată Arena Națională

Tenorul Teodor Ilincăi este artistul , disputat în preliminariile Campionatului Mondial pentru 2026. În fața a peste 40.000 de români și aproximativ 1.000 de austrieci, vocea sa a răsunat puternic, transformând momentul într-unul cu adevărat emoționant și memorabil.

Născut pe 25 martie 1983, la Fălticeni, în județul Suceava, Teodor Ilincăi a crescut într-o familie numeroasă, fiind cel mai mic dintre cei 13 copii. , unde s-a specializat în oboi, iar mai târziu a continuat cu studii de limbă și filologie.

Drumul său artistic s-a conturat odată cu admiterea la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a studiat muzică bizantină și pedagogie muzicală, dar destinul l-a purtat către canto, sub îndrumarea reputatului profesor Corneliu Fânățeanu. În scurt timp, a devenit una dintre vocile reprezentative ale Operei Naționale București, impunându-se apoi pe marile scene ale lumii.

De ce a fost ales tenorul să cânte imnul României?

Experiența și prestigiul internațional l-au recomandat pe Teodor Ilincăi într-un meci cu o asemenea încărcătură emoțională și simbolică. Tenorul, solist al Operei Naționale București din 2006, și-a construit o carieră solidă, bifând în scurt timp debuturi răsunătoare pe scenele de la Hamburg, Viena și Royal Opera House din Londra.

Reputația sa a fost consolidată de premiile internaționale obținute la concursuri de prestigiu, precum locul I la competiția din Szczecin (Polonia, 2008) și locul al II-lea la Concursul „Francisco Viñas” din Barcelona (2010). În România, artistul a fost decorat cu Ordinul Coroana României, mai întâi în grad de Cavaler (2016), apoi Ofițer (2018), o distincție rezervată personalităților care aduc cinste țării.

Alte activități prin care s-a făcut remarcat

Pe lângă cariera sa impresionantă de tenor, Teodor Ilincăi s-a afirmat și ca poet, și ca autor de aforisme, publicând volumele „Cromatisme” (2013) și „Mozaic” (2019), în care îmbină sensibilitatea artistului liric cu profunzimea reflecției asupra vieții și artei.

De-a lungul anilor, s-a implicat activ în concerte caritabile, gale și festivaluri atât în România, cât și pe scene internaționale, confirmând nu doar talentul său muzical, ci și vocația de artist complet, dedicat publicului și valorilor culturale autentice.