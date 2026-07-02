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Fantastica poveste a dinamovistului îndrăgostit de Cristiano Ronaldo. „E cea mai bună achiziție a verii făcută de Dinamo!”, spune fostul jucător din Generația de Aur

Ștefan Opriș a cerut primii bani de la mamă la 6 ani, pentru a juca fotbal, a făcut de la 10 la 15 ani naveta pentru a-și atinge visul și a refuzat Rapid pentru a fi transferat la Dinamo cu scopul de a deveni „câine roșu”
Ovidiu Minea
02.07.2026 | 12:30
Fantastica poveste a dinamovistului indragostit de Cristiano Ronaldo E cea mai buna achizitie a verii facuta de Dinamo spune fostul jucator din Generatia de Aur
Povestea lui Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo. Foto: Sportpictures.eu
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Pe 6 ianuarie 2007, la Huedin, în județul Cluj, vedea lumina zilei un băiat despre care acum se  vorbește intens în fotbalul românesc. Deși născut cu o zi înainte de Sfântul Ioan, băiatul a fost numit Ștefan Vasile, al doilea prenume fiind preluat de la bunicul lui. Ofițer la parașutiști, bunicul, alături de bunică și mama nou-născutului, aveau să-și lase o amprentă puternică în creșterea și educarea celui care a semnat recent cu Dinamo București.

Povestea lui Ștefan Opriș: a început să joace fotbal din clasa pregătitoare

„Ștefi” Opriș, căci el este eroul rândurilor următoare, a fost zvăpăiat de mic, chiar dacă nu semna în condica obrăzniciilor majore. Pe când era la clasa pregătitoare și se plângea că se plictisește când doarme, i-a cerut primii bani mamei sale. Nu pentru a plăti vreun geam spart sau a acoperi vreo poznă, ci pentru a juca fotbal la un club din Huedin la care activau și copii mult mai mari.

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Cum nici fotbalul nu-i consuma energia uriașă, a început și judo, tot în Huedin, peste drum de casa unde locuia. Când Ștefan a ajuns în clasa a 3-a, ceea ce părea o joacă a început să capete un contur mai serios. Antrenorul din orașul natal a spus familiei că puștiul este mult prea bun și că ar fi bine să fie dat la Cluj.

Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo
Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo

Cinci ani de navetă grea pentru noul transfer al lui Dinamo

Deși avea doar zece ani, Ștefan a trecut la Luceafărul Cluj și a început un program istovitor. Mama fotbalistului, Ana, povestește: „Se trezea la 7, mergea la școală de la 8 la 12, iar la ora 13 pleca spre Cluj, fie cu mine, fie cu tatăl meu. Făceam o oră dus, fie cu microbuzul, fie cu trenul, făcea antrenament, mai făceam o oră spre casă, își făcea temele conștiincios, pentru a rămâne premiant, și se culca după ora 22:00. Iar a doua zi o luam de la capăt”.

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Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo
Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo

Puștiul a rezistat ritmului infernal până în clasa a 8-a, când a luat decizia de a se muta la Cluj, unde a stat la un cămin. Măsura a avut efecte benefice. Mult mai odihnit, Ștefan a „explodat”. A trecut la juniorii lui U Cluj, fiind folosit mereu la o grupă cu un an mai mare, a devenit căpitanul echipei de tineret a „șepcilor roșii”, care a luat „bronzul” național în 2024, și a debutat în Superliga, pe 11 mai 2025, într-un meci cu FCSB.

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Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo
Ștefan Opriș, noul transfer al lui Dinamo

Coșmarul de la Iași: șase luni pe banii familiei

Vara trecută, pentru a juca mai mult, Opriș a trecut în Liga a 2-a, sub formă de împrumut, la Politehnica Iași. Decizia a fost excelentă din punct de vedere sportiv, puștiul trecut în 2023 și pe la naționala de juniori fiind om de bază la Poli, unde a bifat 26 de meciuri.

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Din punct de vedere financiar, mutarea la Iași a fost un dezastru. Din cauza problemelor de la Politehnica, Opriș, la fel ca toți jucătorii grupării din Copou, nu a primit vreun salariu în 2026! Astfel, a trebuit să apeleze la mamă și la bunici, pentru a se întreține.

A preferat Dinamo în loc de Rapid

Evoluțiile lui Opriș la Poli Iași nu au trecut neobservate, mai ales că fotbalistul a devenit liber de contractul cu Universitatea Cluj. Firesc, ofertele au început să apară, jucătorul fiind curtat de Rapid București, după ce Daniel Pancu îș remarcase la Iași, Farul Constanța, Petrolul Ploiești și Dinamo București, ultima câștigând cursa.

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Devenit „câine roșu”, Ștefan este hotărât să se impună rapid la noua echipă. Fostul dinamovist Tibor Selymes are încredere mare în Opriș, pe care l-a antrenat în sezonul trecut la Poli. „Are un caracter frumos, e un talent în dezvoltare, se integrează rapid, se face plăcut imediat, este inteligent, receptiv. Se poate impune la Dinamo, chiar dacă acolo va fi o altă presiune. Eu cred că e cea mai bună achiziție a lui Dinamo de până acum” a spus fostul fundaș stânga al Generației de Aur.

Un fost jucător din Generația de Aur despre Opriș: „Merită să fie la loturi!”

Laudele lui Selymes la adresa lui Opriș fuseseră făcute publice încă din decembrie 2025: „De când antrenez Poli, Opriș e cel mai bun jucător al echipei și cel mai bun under din Liga 2. Pentru mine, e un semn de întrebare de ce lipsește cel mai bun under din Liga a II-a și nu e la echipa națională, nu e la nici la under 18!

Chiar și la U21 poate să fie fără probleme, are potențial de a juca. Nu contează că nu e al Politehnicii (n.r. – aparținea de U Cluj). Avem un copil bun spre foarte bun, merită să fie la loturi, trebuie să fie luat la loturi”.

Curiozități despre Opriș: ce mănâncă, ce pasiuni și ce idol are

  • Preferă tricoul cu numărul 66, care e legat de data nașterii și a fost purtat de Trent Alexander-Arnold la Liverpool.
  • Deși e fundaș dreapta, este mare fan Cristiano Ronaldo, după ce a primit un echipament al starului portughez la 12 ani.
  • Este foarte atent cu viața sportivă, inclusiv cu alimentația. Nu consumă sucuri, a scos prăjelile din menu de mult timp, își gătește singur paste, este mare consumator de carne, gătită doar la Airfryer sau grătar.
  • Îi place foarte mult să șofeze. Deși abia își luase carnetul de șofer anul trecut, a mers singur cu mașina de la Cluj la Iași când s-a transferat la Poli.
  • În 2019 a făcut parte din echipa clujeană condusă de Ovidiu Sărmășan care a câștigat Cupa Hagi și participarea la un turneu mondial, la Barcelona.
  • Nu a fost plecat niciodată într-o vacanță de o săptămână, pe timpul verilor fiind mai mereu în turnee sau la antrenamente.
  • A jucat pe mai multe posturi (fundaș central, aripă) până să rămână fundaș dreapta.
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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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