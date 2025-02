“Fantoma de la Operă”, cel mai iubit musical din lume, vine la București cu o distribuție internațională. Nadim Naaman, rol principal: “Mi-a schimbat viața”. Exclusiv

În perioada 10‑15 iunie, vine în România, la Romexpo Pavilion Central, “Fantoma de la Operă”, producția originală din Londra și New York a lui Cameron MacKintosh și The Really Useful Group. Musicalul este unul dintre cele renumite spectacole.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu unul dintre actorii principali, britanicul de origine libaneză Nadim Naaman, cel care interpretează chiar rolul Fantomei, la una din reprezentațiile avute recent, în Belgia. Aflat la repetiții, într-una din sălile de evenimente de la Anvers, Belgia, îndrăgitul actor, ne-a vorbit despre rolul său din “Fantoma de la Operă”. El a mărturisit și cum i-a schimbat viața acest rol.

Nadim Naaman, rol principal în “Fantoma de la Operă”: “Este o poveste de 15 ani”

Când și cum ați decis că muzica este calea dumneavoastră profesională în viață?

Nadim Naaman: Când eram mic, nu eram pasionat de muzică nu am fost expus la ele. În școala mea, în gimnaziu, nu exista teatru, nu se cânta. Dar când aveam în jur de 14 ani, 13 sau 14 ani, am văzut-o pe sora mea mai mică într-un spectacol de teatru, mi-am zis: “Hmm, pare distractiv, vreau să fac asta, de ce nu am făcut niciodată asta? “.

Așa că am dat o audiție pentru o producție de juniori a spectacolului Jesus Christ Superstar, când aveam 14 ani. Și am fost distribuit în spectacol în rolul unuia dintre Apostolii lui Iisus și mi-a plăcut. M-am îndrăgostit de spectacol și mi-am întâlnit unii dintre prietenii cu care sunt prieten și astăzi. Asta la Universitate.

Asta m-a făcut să mă hotărăsc să mă pregătesc profesional ca actor. Și totul a pornit de la acel moment în care aveam 14 ani și am decis că vreau să încerc acest musical. Deci da, adolescent.

Aveți o relație lungă și specială cu spectacolul “Fantoma de la Operă”. Cum a început povestea și cum a fost această călătorie până acum?

Ce mesaj are Nadim Naaman pentru români?

Nadim Naaman: Da, cred că Fantoma mi-a schimbat viața mai mult decât orice altă slujbă pe care am făcut-o vreodată. Aveam 25 de ani când am primit prima distribuție la Londra și am fost atât de încântat că m-au vrut în cor, în ansamblu… Și îmi amintesc că i-au spus agentului meu, când mi-au oferit slujba, că “Ascultă, credem că Nadim are un mare viitor cu acest spectacol.

Pentru moment este prea tânăr pentru a fi unul dintre roluri, dar dacă vine acum și învață să fie mai întâi dublură, va crește, se va dezvolta odată cu spectacolul. Și credem că are un mare viitor”. Așa că m-am alăturat, am făcut parte din cor și am fost dublura lui Raoul. Iar trei ani mai târziu m-au rugat să joc rolul lui Raoul cu normă întreagă.

Apoi, trei ani mai târziu, m-au rugat să joc rolul lui Raoul într-un turneu internațional. Iar după pandemie m-au rugat să mă întorc în turneu, dar ca Fantomă. Deci este o poveste de 15 ani. De multe ori am părăsit Fantoma și apoi, câțiva ani mai târziu, m-au chemat înapoi, iar eu am continuat să cresc prin spectacol.

Așa că, da, a fost o parte importantă din viața mea de adult și, evident, aveam 25 de ani când am început. Anul acesta împlinesc 40, așa că acum este o parte foarte diferită a vieții mele, dar Fantoma a fost mereu acolo. Este foarte specială.

Musicalul “Fantoma de la Operă” vine la București, în perioada 10-15 iunie

În iunie veți prezenta spectacolul publicului român. Cum credeți că vor primi românii acest spectacol?

Nadim Naaman: Cred că publicului român îi va plăcea să aibă Fantoma. Știu că Fantoma a mai fost în România, dar nu a mai fost niciodată în limba engleză, așa că este ca ceva familiar pentru care au apreciere. Dar dacă vor veni să-l vadă în această versiune, îl vor vedea într-un mod diferit, dintr-un unghi diferit. Și vor auzi versurile așa cum au fost scrise inițial de Lloyd Webber și echipa sa din Londra, cu actori din întreaga lume.

Așa că are un aer internațional, știți, această companie de actori și muzicieni este din întreaga lume. Avem oameni de pretutindeni, din Europa, din Orientul Mijlociu, din Australia, Noua Zeelandă. Si întotdeauna se simte ca o mare afacere atunci când Fantoma vizitează orașul. Este un spectacol foarte special. Nu contează unde te afli în lume, oamenii iubesc Fantoma, așa că sperăm că se vor bucura de vizita noastră.

Aveți un mesaj pentru români?

Nadim Naaman: Abia așteptăm să experimentăm Bucureștiul. Este un oraș frumos, cu o reputație grozavă. Iar noi putem fi turiști și să ne facem spectacolul, deci este o combinație foarte, foarte frumoasă. Abia așteptăm.

“Fantoma de la Operă” a câștigat peste 70 de premii

Producția lui Andrew Lloyd Webber a câștigat peste 70 de premii majore de teatru, inclusiv șapte premii Tony pe Broadway. Si patru premii Olivier în West End – inclusiv unul pentru cel mai bun musical.

Musicalul “Fantoma de la Opera”, de Andrew Lloyd Webber, se joacă la București între 10 și 15 iunie. din data de 12 februarie, pe Eventim.ro.

Celebrul musical este și unul dintre cele mai de succes din istoria divertismentului. S-a jucat în fața a peste 160 de milioane de oameni în 195 de orașe și în 21 de limbi. După ce a avut premiera la Her Majesty’s Theatre din West End-ul londonez pe 9 octombrie 1986 și a debutat pe Broadway la Majestic Theatre pe 26 ianuarie 1988, “Fantoma de la Opera” a câștigat peste 70 de premii teatrale importante. În data de 9 ianuarie 2006 a devenit cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, depășind CATS cu cea de-a 7.486-a reprezentație.

Inspirat de romanul din 1910 al lui Gaston Leroux, ”Le Fantôme de L’Opéra”, spectacolul “Fantoma de la Opera” spune povestea unui misterios personaj mascat care se ascunde sub Opera din Paris. El se îndrăgostește nebunește de o tânără soprană, Christine Daaé. Si se dedică cultivării talentelor ei extraordinare, folosind toate metodele viclene pe care le are la dispoziție.

100 de membri și peste 230 de costume

Cu 100 de membri ai distribuției, echipei și orchestrei, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, „The Phantom of the Opera” conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber. Mai exact, „The Phantom of the Opera”, „Think of Me” și „The Music of the Night”. Scenariul original este interpretat în limba engleză.

Distribuția de clasă mondială a producției a jucat pe multe dintre cele mai mari scene ale lumii, inclusiv în West End-ul londonez. Nadim Naaman (Fantoma), Lara Martins (Carlotta), Paul Erbs (Monsieur Reyer) și Brian Mccann (Monsieur Le Fèvre) au jucat cu toții în producția originală „The Phantom of the Opera” la His Majesty’s Theatre din Londra.

Nadim l-a interpretat pe Raoul la Londra în perioada 2015-2017. Lara Martins a deținut rolul Carlotta timp de 6 ani, fiind cea mai longevivă actriță în acest rol. Bridget Costello a interpretat anterior rolul lui Christine în producția Opera Australia de la Opera din Sydney în 2022.

Broadway Entertainment Group se află în prezent în turneu cu The Phantom of the Opera, The Little Prince, Disney Princess – The Concert, Slava’s Snow show și DreamWorks’ SHREK.

Chief Executive Officer, Liz Koops a produs spectacole la nivel internațional timp de peste 25 de ani și a realizat turnee cu producții în 40 de țări. Printre ele se numără printre care: Priscilla Queen of the Desert, Lacul lebedelor de Matthew Bourne, Slava’s Snow show, Catapult, Fosse, Bounce, Circus Oz și altele.

“Fantoma de la Operă”: Candelabrul are o lățime de 3,2 metri și cântărește 650 kg

The Really Useful Group, deținut de Andrew Lloyd Webber, produce, licențiază și promovează spectacolele și muzica sa în întreaga lume. Inclusiv unele dintre cele mai vechi și mai de succes musicaluri la nivel global. Printre ele se numără The Phantom of the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard și School of Rock.

The Really Useful Group a lansat The Box Five Club, un hub pentru fanii musicalurilor lui Andrew Lloyd Webber. Aici, fanii pot explora arhive nevăzute, momente din culise, videoclipuri noi. Dar și articole și avanpremiere din spectacole și muzică nouă. Fanii se pot înscrie gratuit pe boxfiveclub.com, care îi va abona la newsletter.

Fantoma de la Operă este considerată una dintre cele mai frumoase și spectaculoase producții din istorie, jucată în fața a peste 160 de milioane de oameni în 46 de țări, în 195 de orașe din 19 limbi.

Cât durează machiajul lui Nadim Naaman, actorul ce interpretează Fantoma de la Operă

Decorul de mari dimensiuni prezintă celebra replică a candelabrului Operei din Paris. Candelabrul are o lățime de 3,2 metri și cântărește 650 kg si cade cu o viteză de 2,5 metri pe secundă.

De asemenea, productia prezintă peste 200 de costume, 1.000 de piese vestimentare și 20 de schimbări de costume în timpul spectacolului, dintre care una are loc pe scenă.

Machiajul Fantomei durează 90 de minute și 30 de minute pentru a fi dat jos. Fața este hidratată, bărbierită atent și i se montează protezele, care se fixează imediat. Dar asta înainte de a i se pune 2 peruci, 2 microfoane radio și 2 lentile de contact (una albă și una tulbure).