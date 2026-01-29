Sport

„Fantoma” lui Denis Alibec deja „bântuie” la FCSB. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce din Europa League. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
29.01.2026 | 22:20
Fantoma lui Denis Alibec deja bantuie la FCSB Ce sa intamplat pe Arena Nationala la meciul cu Fenerbahce din Europa League Video
Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la meciul FCSB - Fenerbahce din Europa League. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Gigi Becali a confirmat în cursul zilei de joi în exclusivitate pentru FANATIK că a decis să renunțe la serviciile lui Denis Alibec. Patronul campioanei României a transmis că este dispus să îl cedeze pe atacant gratis înapoi la Farul Constanța, cu o singură condiție, aceea ca el să se înțeleagă cu „marinarii” în ceea ce privește salariul său.

Denis Alibec, „prezent” pe Arena Națională la FCSB – Fenerbahce, chiar dacă Gigi Becali i-a confirmat plecarea de la echipă

După doar câteva ore de la acest moment, pe Arena Națională, cu ocazia meciului cu Fenerbahce din ultima etapă a fazei principale din Europa League, s-a produs un episod destul de amuzant. În timp ce prezenta primul 11 al campioanei României, crainicul stadionului, probabil sub imboldul veștii că Alibec urmează să plece de la echipă, a comis o mică eroare și l-a prezentat pe căpitanul Darius Olaru drept „Denis Olaru”.

Prezentarea jucătorilor de la FCSB la meciul cu Fenerbahce din Europa League

Pe de altă parte, în acest meci titular la FCSB a fost celălalt fotbalist din lotul campioanei care poartă acest nume, Dennis Politic, așa cum FANATIK a informat în exclusivitate cu mai bine de 7 ore înainte de startul partidei. 

Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Denis Alibec de la FCSB

În mod evident, Denis Alibec nu a fost inclus de FCSB în lotul pentru acest meci cu Fenerbahce, lucru firesc în contextul în care pare doar o chestiune de timp până când atacantul va pleca de la echipă, conform declarațiilor făcute de Gigi Becali în cursul zilei de joi, în exclusivitate pentru FANATIK: 

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”. 

