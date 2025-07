Fanul Craiovei devenit faimos după ce și-a diminuat salariul lunar cu 40.000 de lei vine cu dezvăluiri șocante: „Telefonul mi-a explodat! Nevasta mi-a zis ‘măi, sărăcie’”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat public că directorul unei companii aflate în subordinea ministerului a decis .

Flavius Cladoveanu și-a diminuat salariul lunar cu 40.000 de lei: „Am primit review-uri extraordinare!”

, fan al Universităţii Craiova, dar şi al rivalilor de la Dinamo. El a vorbit pe larg la FANATIK SUPERLIGA despre acest gest, spunând că este unul benevol:

ADVERTISEMENT

„Telefonul mi-a explodat, pur şi simplu. De la ora 06:00 dimineaţa. Am primit nişte review-uri extraordinare de la colegii directori. Că am înnebunit, am luat-o razna. Nici nu mi-am dat seama că acest gest al meu se va rostogoli.

După ce am făcut acest lucru m-am întâlnit cu nevastă-mea în casă şi mi-a zis: „Măi, sărăcie!”. Pentru că sunt practic… A fost un act efectiv benevol. De ce? E simplu. Dacă promovezi o reformă reală, atunci începi de la tine.

ADVERTISEMENT

Nu promovezi tu ca legiuitor. Nu suporţi doar tu, amărâtule. Hai să suportăm toţi, fiecare cu ce poate. Nu ştiu dacă am rezolvat eu problema sistemului. Am dat un exemplu şi, moral, sunt foarte bucuros.

„Eu nu sunt bugetar şi nu sunt mufat la banul public”

Ce nu s-a spus, această firmă se autofinanţează. Eu nu iau niciun ban de la bugetul public. Noi suntem o firmă care ne autofinanţăm, participăm la licitaţii, suntem cotaţi la bursă, pe legea de capital.

ADVERTISEMENT

Salariile noastre sunt exclusiv din ceea ce producem noi. Noi dăm dividente. Nu m-a întrebat nimeni. Eu nu sunt bugetar şi nu sunt mufat la banul public. Daţi-i telefon şi întrebaţi-l pe domnul ministru.

ADVERTISEMENT

Asta a fost frustrarea mea şi de aia am ieşit la televizor. Incertrans îşi produce banii singuri, plătim impozite şi taxe statului român şi dividente. Ei iau bani de la mine, nu noi de la ei.

„Este o formă de empatie, provin de unde provin şi de asta”

Oamenii poate vin cu gânduri bune, dar au omis ceea ce e mai important să spună. Şi toată lumea, nu doar Ministrul Economiei. Această firmă nu este bugetată şi nu lucrează cu bani publici. Participaţia statului constă în două clădiri foarte vechi.

Corpul primului ministru a fost la noi şi a spus că nu ne supunem legii austerităţii, acelei ordonanţe, că noi lucrăm pe piaţa de capital. Nu aveam nicio problemă. Dar suntem o societate care a venit acum cinci luni la Ministerul Economiei.

Cum adică să nu empatizez? Sunt român. Este o formă de empatie, provin de unde provin şi de asta. Da, am primit telefoane în care mi-au spus că sunt nebun. Poate ei au dreptate. Sunt companii care lucrează cu bani foarte mulţi.

Să nu credem că managerii nu muncesc. Sunt criterii în fiecare firmă. Deci nu ai cum să spui… Lucrezi cu bani mulţi, trebuie să fii plătit bine. Dacă eşti poliţist, magistrat, doctor. Mi se pare corect să fii plătit foarte bine.

Fan Craiova şi fan Dinamo: „Nu mai am FCD la maşină, am UCV. La meciul direct nu merg”

Să poţi asigura un trai decent. Dacă sunt şi de la stat perceput, nu mai sunt avocat. Nu sunt de acord cu aceste sporuri tăiate de risc de la poliţişti şi pompieri. Am prieteni pompieri care îmi arată cum creşte în două secunde pulsul de la 50 la 170, când primesc alarma.

În România nu se mai pune preţ pe viaţă. Cred că şi premierul s-a pronunţat asupra acestui gest (n.r. să îşi diminueze salariul). Cred că aşa ar fi frumos. Şi de la el şi de la preşedinte. Este exemplul meu.

Eu mă simt foarte bine. Gestul a fost parte apreciat, parte depreciat. Copii… Lucas mi-a spus că toţi colegii l-au sunat, că unii l-au apreciat şi unii nu au apreciat gestul.

Nu ştiu dacă situaţia este atât de dezastruoasă. Dacă este o criză reală, vom ieşi şi din asta. Premierul şi-a asumat să facă bine. Nu o să îi facă nimeni statuie.

Am un nepoţel care joacă la Craiova. (n.r. Cu cine ţii?) Este o întrebare capcană. Nu mai am FCD la maşină, am UCV. Niciodată nu trădez Dinamo. La meciul direct nu merg. Eu am FCD, nevasta mea UCV”, a explicat Cladoveanu la FANATIK SUPERLIGA.