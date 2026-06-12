Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări participante la turneul final

Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada are și suporteri extrem de dedicați. Cine e fanul de peste ocean care va cumpăra bere din toate cele 48 de țări participante la turneul final. Cum le va consuma.
Adrian Baciu
12.06.2026 | 21:00
Fanul erou de dinaintea Cupei Mondiale 2026 bautura pe care o va cumpara din toate cele 48 de tari participante la turneul final
SPECIAL FANATIK
Fanul care a devenit viral înainte de Cupa Mondială: va cumpăra bere din toate cele 48 de țări participante. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 reprezintă și un prilej de sărbătoare pentru sutele de milioane de fani ai fotbalului de pe mapamond. Unii dintre aceștia au moduri aparte de e celebra ”sportul rege” în această vară care se anunță una specială. Cine este fanul de peste ocean care și-a făcut un obicei din a cumpăra bere din toate țările participante la turneul final. Cum le va consuma.

Fanul care a devenit viral înainte de Cupa Mondială: va cumpăra bere din toate cele 48 de țări participante

Într-o vară 2026 care se anunță una extrem de călduroasă, fanii fotbalului din întreaga lume își dotează cu siguranță și frigiderele. Fără îndoială, în SUA, Mexic, Canada, dar și în toate colțurile lumii, se vor consuma tone de băuturi răcoritoare, fie ele cu mai mult sau mai puțin alcool. ”Vedeta” va fi, cu siguranță, berea.

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial începe pe 11 iunie. Pentru prima dată, vor participa 48 de țări. Un bărbat din Philadelphia și-a propus o misiune unică la turneul final: să adune câte o sticlă de bere produsă în fiecare dintre cele 48 de țări. Vrea să combine pasiunea sa pentru fotbal cu cea pentru bere.”Am crescut iubind acest sport. Apoi, am devenit un mare fan al berii”, a declarat Garrett Albert, citat de CBS News.

În prezent, Albert ”recidivează. Dezvăluie că ideea i-a venit acum patru ani, în timpul Cupei Mondiale din Qatar. Un prieten îi lăsase o bere Sam Adams în frigider. Albert nu a băut-o imediat, considerând-o un fel de talisman norocos. A așteptat până când echipa națională a SUA a fost eliminată. Atunci s-a gândit: de ce să nu facă același lucru cu toate celelalte țări participante?

ADVERTISEMENT
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase...
Digi24.ro
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer

Am început un pic târziu, așa că nu am reușit să adun prea multe”, a spus Albert. Pentru ediția din 2026, a început să caute berile cu câteva luni în urmă. A ajuns deja la 22 de țări din 48, având beri din Belgia, Japonia, Australia și alte zone populare. Îi mai rămân 26 de adunat, printre care Africa de Sud, Haiti și Coasta de Fildeș.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026

Modul ”strategic” în care fanul din SUA va bea fiecare din cele 48 de beri

Fanul din Statele Unite mai spune că 13 dintre beri le-a găsit până acum la un magazin de specialitate din oraș. A încetinit puțin ritmul de căutare după ce a bifat țările mai mari, dar continuă provocarea. Din unele țări va fi mai dificil de găsit băuturi, recunoaște el, și s-ar putea să fie nevoit să facă ”substituiri” dacă este cazul. ”Voi avea poate dificultăți cu Irak, Iran, Arabia Saudită – țări care nu exportă neapărat mult alcool”, a explicat Albert.

ADVERTISEMENT

De îndată ce va pune mâna pe toate cele 48 de beri sau câte reușește să adune, Albert își va pune în aplicare planul de ”consum”. El vrea să bea berea fiecărei țări pe măsură ce aceasta este eliminată din turneu. A avut dificultăți în a obține bilete la meciuri, dar spune că acest proiect ”bahic” ar putea fi cea mai bună variantă de consolare. ”Poate acesta este modul meu de a mă conecta mai bine cu turneul”, a mai spus Garrett Albert.

Fanul din SUA, copiat de un alt suporter

Garrett Albert nu este singurul fan al fotbalului care adoră ”sportul rege”, dar și berea. Un internaut se laudă că a cumpărat o sticlă /doză de bere din fiecare țară participantă la Cupa Mondială din 2026. Printre acestea sunt și băuturi din Qatar și Arabia Saudită, dar fără alcool. De altfel, acesta a strâns o colecție completă și în anul 2022, când campionatul s-a desfășurat în Qatar.

ADVERTISEMENT

Lista celor 48 de țări și berea aferentă cumpărată de Gus:

  1.  Algeria – Tango
  2.  Argentina – Quilmes
  3.  Australia – Coopers XPA
  4.  Austria – Stiegl Hell
  5.  Belgia – Brugse Zot
  6.  Bosnia și Herțegovina – Sarajevsko
  7.  Brazilia – Brahma Chopp
  8.  Canada – Labatt Blue
  9.  Capul Verde – Strela Kriola
  10.  Columbia – Aguila
  11.  Coasta de Fildeș – Bock
  12.  Congo – Simba Royale
  13.  Croația – Ozujsko
  14.  Curacao – Montana Blonde
  15.  Cehia – Kozel
  16.  Ecuador – Club
  17.  Egipt – Stella
  18.  Anglia – Signature Brew Roadie
  19.  Franța – Kronenbourg
  20.  Germania – Augustiner Lagerbier Hell
  21.  Ghana – Club
  22.  Haiti – Prestige
  23.  Iran – Istak Malt
  24.  Irak – Malt 0.0 Pineapple
  25.  Japonia – Asahi Clear
  26.  Iordania – Petra
  27.  Mexic – Modela Negra
  28.  Maroc – Casablanca
  29.  Olanda – Hertog Jan
  30.  Noua Zealandă – Garage Project Pickle Beer
  31.  Norvegia – Amundsen Desert In A Can
  32.  Panama – Casa Burja Bicho
  33.  Paraguay – Pilsen
  34.  Portugalia – Super Bock
  35.  Qatar – Fizzin Pineapple
  36.  Arabia Saudită – Moussy Lemon Mint
  37.  Scoția – Vault City Tartan Brew
  38.  Senegal – Gazelle
  39.  Africa de Sud – Castle
  40.  Coreea de Sud – Terra
  41.  Spania – Estrella Galicia
  42.  Suedia – Mariestads
  43.  Elveția – 1936
  44.  Tunisia – Celtia
  45.  Turcia – Efes Draft
  46.  Uruguay – Volcanica Dubbel
  47.  SUA – PBR
  48.  Uzbekistan – Sarbast
Cristiano Ronaldo e gata să scrie istorie la CM 2026. „Fizic stau foarte...
Fanatik
Cristiano Ronaldo e gata să scrie istorie la CM 2026. „Fizic stau foarte bine, n-ați văzut meciurile?”
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru...
Fanatik
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Surpriză uriașă în staff-ul lui Nuno Campos la Dinamo! Fratele unui cunoscut actor...
Fanatik
Surpriză uriașă în staff-ul lui Nuno Campos la Dinamo! Fratele unui cunoscut actor român îi va fi colaborator direct
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Neluțu Varga 'taie și spânzură' la CFR Cluj! Fotbalistul a părăsit Gruia și...
iamsport.ro
Neluțu Varga 'taie și spânzură' la CFR Cluj! Fotbalistul a părăsit Gruia și a renunțat la 500.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!