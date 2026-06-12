Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări participante la turneul final

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 reprezintă și un prilej de sărbătoare pentru sutele de milioane de fani ai fotbalului de pe mapamond. Unii dintre aceștia au moduri aparte de e celebra ”sportul rege” în această vară care se anunță una specială. Cine este fanul de peste ocean care și-a făcut un obicei din a cumpăra bere din toate țările participante la turneul final. Cum le va consuma.

Fanul care a devenit viral înainte de Cupa Mondială: va cumpăra bere din toate cele 48 de țări participante

Într-o vară 2026 care se anunță una extrem de călduroasă, fanii fotbalului din întreaga lume își dotează cu siguranță și frigiderele. Fără îndoială, în SUA, Mexic, Canada, dar și în toate colțurile lumii, se vor consuma tone de băuturi răcoritoare, fie ele cu mai mult sau mai puțin alcool. ”Vedeta” va fi, cu siguranță, berea.

ADVERTISEMENT

. Pentru prima dată, vor participa 48 de țări. Un bărbat din Philadelphia și-a propus o misiune unică la turneul final: să adune câte o sticlă de bere produsă în fiecare dintre cele 48 de țări. Vrea să combine pasiunea sa pentru fotbal cu cea pentru bere.”Am crescut iubind acest sport. Apoi, am devenit un mare fan al berii”, a declarat Garrett Albert, citat de .

În prezent, Albert ”recidivează. Dezvăluie că ideea i-a venit acum patru ani, în timpul Cupei Mondiale din Qatar. Un prieten îi lăsase o bere Sam Adams în frigider. Albert nu a băut-o imediat, considerând-o un fel de talisman norocos. A așteptat până când echipa națională a SUA a fost eliminată. Atunci s-a gândit: de ce să nu facă același lucru cu toate celelalte țări participante?

ADVERTISEMENT

”Am început un pic târziu, așa că nu am reușit să adun prea multe”, a spus Albert. Pentru ediția din 2026, a început să caute berile cu câteva luni în urmă. A ajuns deja la 22 de țări din 48, având beri din Belgia, Japonia, Australia și alte zone populare. Îi mai rămân 26 de adunat, printre care Africa de Sud, Haiti și Coasta de Fildeș.

ADVERTISEMENT

Modul ”strategic” în care fanul din SUA va bea fiecare din cele 48 de beri

Fanul din Statele Unite mai spune că 13 dintre beri le-a găsit până acum la un magazin de specialitate din oraș. A încetinit puțin ritmul de căutare după ce a bifat țările mai mari, dar continuă provocarea. Din unele țări va fi mai dificil de găsit băuturi, recunoaște el, și s-ar putea să fie nevoit să facă ”substituiri” dacă este cazul. ”Voi avea poate dificultăți cu Irak, Iran, Arabia Saudită – țări care nu exportă neapărat mult alcool”, a explicat Albert.

ADVERTISEMENT

De îndată ce va pune mâna pe toate cele 48 de beri sau câte reușește să adune, Albert își va pune în aplicare planul de ”consum”. El vrea să bea berea fiecărei țări pe măsură ce aceasta este eliminată din turneu. A avut dificultăți în a obține bilete la meciuri, dar spune că acest proiect ”bahic” ar putea fi cea mai bună variantă de consolare. ”Poate acesta este modul meu de a mă conecta mai bine cu turneul”, a mai spus Garrett Albert.

Fanul din SUA, copiat de un alt suporter

Garrett Albert nu este singurul fan al fotbalului care adoră ”sportul rege”, dar și berea. Un internaut se laudă că a cumpărat o sticlă /doză de bere din . Printre acestea sunt și băuturi din Qatar și Arabia Saudită, dar fără alcool. De altfel, acesta a strâns o colecție completă și în anul 2022, când campionatul s-a desfășurat în Qatar.

ADVERTISEMENT

A beer from all 48 countries playing at the 2026 World Cup in Canada, Mexico and the USA. Here we go! — Gus (@ballstothis)

Lista celor 48 de țări și berea aferentă cumpărată de Gus: