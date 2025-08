Fanul FCSB, acuzat că l-a înjurat pe Denis Alibec, a intrat în direct la Fanatik SuperLiga. Ce s-a întâmplat pe stadion. Exclusiv

Sunt tensiuni mari la FCSB. Fanii au tot mai puțină răbdare cu jucătorii campioanei României, după ce seria de înfrângeri consecutive a ajuns la 4. Suporterul care a intrat într-un conflict cu Denis Alibec, după partida cu Shkendija din Champions League, a explicat ce s-a întâmplat pe stadion.

Denis Alibec a intrat în conflict cu fanii de la FCSB

, iar la finalul partidei fanii i-au reproșat evoluția. Atacantul celor de la FCSB a intrat într-un conflict cu unul dintre suporteri. Cei doi s-au înjurat copios, iar oamenii din staff au intervenit pentru ca situația să nu escaladeze.

Atacantul a avut o reacție acidă și s-a luat la ceartă cu suporterii care, așa cum era de așteptat, nu au tăcut.

Ce a făcut Denis Alibec după meciul cu Shkendija. Gestul cu care i-a scos din minți pe suporteri

Cristi Ninu, fanul acuzat că l-ar fi înjurat pe Denis Alibec, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a povestit, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat pe Arena Națională, la finalul meciului cu Shkendija din preliminariile UEFA Champions League.

„I-am reproșat lui Denis ceva legat de meci. I-am spus politicos, frumos. El s-a îndreptat spre mine. M-a înjurat. Sunt niște cuvinte pe care nu le pot reproduce. (N.r. I-ai răspuns cu aceeași monedă?) Exact. Da.

Eu i-am spus la final: «Băi, Denis! Ai de gând să joci fotbal și cu picioarele, nu doar cu mâinile, gesticulând?» El a auzit, s-a uitat exact la mine și m-a înjurat. Sunt cuvinte pe care nu le pot spune. A dus mâna la gură și m-a înjurat. Era foarte aproape de mine. A pus mâna la gură ca să nu-l vadă camera. Nu m-a amenințat. Nici vorbă.

Mi-am pierdut și eu cumpătul. Îl înțeleg și pe el. Ne-am pierdut amândoi cumpătul. A fost un schimb de replici scurt, de câteva secunde. Au sărit și ceilalți fani. Fiecare a început să strige. L-au auzit. I-au văzut reacția. Toată lumea era supărată. Nu a spus nimeni că îl ajut. E doar o frustrare a suporterilor. Am bătut și noi câteva sute de kilometri. E normal să fim și noi supărați. Eu sunt de lângă Alexandria. Pe el are cine să-l ajute. Am văzut prin presă că l-aș fi scuipat. Nici vorbă de așa ceva. A fost o frustrare după meci. Sunt sigur că el o să treacă peste asta.

Eu nu am văzut-o pe bunica lui Denis. Atunci, probabil, în nebunia aceea, nu am văzut-o. Dacă a fost acolo și a auzit, îmi cer scuze față de ea pentru ce s-a întâmplat. Cu mine nu a vorbit nimeni. Nu am vorbit cu domnul Mustață”, a declarat Cristi Ninu la FANATIK SUPERLIGA.