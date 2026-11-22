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Meciul Dinamo – Petrolul 0-1, de la Slobozia, a fost marcat de un moment șocant. Arbitrul Gabriel Mihuleac a întrerupt jocul după ce , cauzând o întrerupere de mai bine de un sfert de oră a jocului. Andrei Nicolescu a vorbit despre scenele ireale de la partida de sâmbătă seară.

Andrei Nicolescu, foc și pară după ce Dinamo a fost nevoită să joace la Slobozia

Deși trebuia să se joace pe Arena Națională, . Andrei Nicolescu și-a pornit discursul amplu din emisiunea FANATIK SUPERLIGA tocmai prin reamintirea acestei decizii care, în opinia lui, a condus la scăderea calității duelului dintre cele două rivale și a dat naștere unor gesturi nepotrivite din partea suporterilor. „Asta e o consecință a tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Adică nu putem să luăm evenimentul ăsta separat și să spunem că, de fapt, despre asta e vorba. Discutam despre versatilitatea jocului lui Dinamo, faptul că ne dorim un Dinamo să fie cât mai sus, că trebuie să creăm condiții. Toate se creează bucată cu bucată. Dacă noi am reușit să creăm niște condiții pentru ca jucătorii ăștia să se simtă din ce în ce mai profesioniști la Dinamo și să le putem cere o atitudine și determinare și absolut, tot din ce în ce mai mult, evenimente de genul ăsta ne duc înapoi. Poate ei toți sunt convinși că fac tot ceea ce trebuie, că tot ce se poate. Dar un astfel de eveniment îl duce pe jucător în situația în care nu mai reacționează cum a reacționat o perioadă lungă de timp, în care totul era standardizat frumos.

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E mai ușor pentru echipele mici să joace pe terenuri de genul ăsta, pentru echipele care vor să arate, să creeze o impresie, așa e mai greu. Și cu siguranță, chiar dacă toți jucătorii au fost mobilizați și în capul lor a fost să câștige acest meci, în momentul în care au ajuns aici, când au văzut vestiarul, cu tot respectul și încă o dată, mulțumesc foarte mult Sloboziei, care a acționat pozitiv și au fost singurii care ne-au ajutat. Încă o dată mulțumim. Dar e o diferență foarte mare și e foarte, foarte greu pentru ei. Nu sunt niște jucători care au venit de la un anumit nivel ani de zile toți și sunt acuma top profesioniști și să nu aibă niciun recul. E foarte clar pentru noi că au avut un recul când au intrat acolo și au intrat zece și s-a umplut vestiarul și ceilalți șapte, opt au trebuit să stea pe margine până s-au schimbat unii și din momentul ăla, mental nu s-au mai simțit, nu s-au mai simțit jucători de la Dinamo, s-au simțit ca și cum ar juca în Liga 3. Și asta este și reacția pentru fotbalul românesc. Un meci de genul ăsta Petrolul – Dinamo s-a văzut ca și cum s-ar fi jucat la Liga 3. Și în momentul ăla cine are de pierdut? Că Dinamo a pierdut trei puncte, Petrolul a câștigat trei puncte, dar cine are de pierdut? Fotbalul românesc cu totul. Despre asta e vorba!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu minimalizează incidentul cu suporterul dinamovist care a scos VAR din priză

Totuși, președintele lui Dinamo nu a făcut mare caz din faptul că suporterul echipei sale a sabotat monitorul VAR. Oficialul „câinilor” a subliniat încă o dată că fanii s-au coborât la nivelul Ligii 3 tocmai din cauza condițiilor oferite de conjunctura avută la Slobozia. Andrei Nicolescu a mai spus că, până acum, fanul care a creat probleme nu a fost identificat și că nu a fost una dintre prioritățile sale. „Nu neapărat comportament, dar condiții de Liga 3. Și atunci oamenii s-au manifestat conform locului în care i-am pus să se manifeste. Pentru că dacă noi îi ducem pe toți și îi punem într-un anumit context pentru fotbal, de Superliga României, care își dorește să ajungă cu o echipă în grupele europene, cu două echipe în grupele europene, noi trebuie asta să le construim. Când le construim situații de genul ăsta, toată lumea revine la bază! Cu sincope de genul ăsta nu avansăm.

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Asta e o palmă pentru un an de zile. Tot campionatul ăsta este compromis parțial sau cât de mult pentru un eveniment de genul ăsta. Toți suntem vinovați, fanii acolo, noi aici, autoritățile. Fanul a avut emoții pozitive și negative. Emoțiile sunt foarte puternice la fotbal. Am avut oficialii lui Petrolul lângă mine. Erau, erau plini de emoții. Toată lumea era plină de emoții. Na, ce vorbim? Nu știu nimic de fanul acela. Habar n-am. Nici nu cred că e un subiect ăsta. Ce, până la urmă ce, a tras un cablu din priză și l-a băgat într-un pahar de bere… E un subiect, dar nu poate fi scos din contextul mare. Și așa cum suntem noi de vină, autoritățile, toată lumea de vină, așa are și fanul partea lui de vină pe contextul ăsta. Dar nu e el, doar el singur!”, a mai spus Andrei Nicolescu.

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Andrei Nicolescu, reacție când a aflat cu cât poate fi amendată Dinamo

după incidentele incredibile de la meciul cu Petrolul. Potrivit articolului 83, alineatul 2, litera e) din Regulamentul Disciplinar al FRF, distrugerea bunurilor aflate în incinta stadionului reprezintă o abatere disciplinară. Sancțiunea prevăzută este cuprinsă între 5.000 și 100.000 de lei. Andrei Nicolescu nu a pus seamă pe această posibilitate, nefiind interesat de o asemenea sancțiune după ce și-a văzut echipa învinsă. „N-am studiat regulamentul.

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Bine că s-a rezolvat până la urmă. Noi am avut 4 zile să organizăm meciul ăsta. Adică am adus 60 de oameni de la București acolo ca să organizăm meciul ăsta. Am făcut tot ce am putut noi omenește posibil. Toate deciziile le-am luat împreună cu autoritățile, cu cei de la Ligă… Nici nu mai contează amenda la ce rezultat prost am avut, mai contează o amendă acum? Bine, nu cred că vorbim de sume de genul ăsta”, a mai spus oficialul dinamovist.

Andrei Nicolescu și-a prezentat scuzele publice față de suporterii lui Dinamo

Pe final, Andrei Nicolescu a ținut să își prezinte scuzele publice față de suporterii lui Dinamo pentru tot ceea ce a trăit echipa sâmbătă seară la Slobozia. El a mai spus că, deși rezultatul final nu poate fi pus exclusiv pe seama condițiilor avute la dispoziție, ele au totuși o contribuție în felul în care jucătorii lui Nuno Campos au prestat pe durata celor 90 de minute. „Noi la Dinamo ne dorim Dinamo campioană și pentru asta am făcut un parcurs. Și avem lotul pe care îl avem la limita bugetului, care e un buget bun pentru România, da, cu jucătorii ăștia. Și ca să-i aducem mai sus și mai sus, și mai sus, ne luptăm în fiecare zi să creăm condiții din ce în ce mai profesioniste în toate palierele activității lor. Da?

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Și ăsta e lucrul cu care ne luptăm. Eu, în calitate de conducător al clubului Dinamo, îmi este rușine de ce a trăit Dinamo și îmi cer scuze față de toți suporterii lui Dinamo și de toată lumea din fotbalul românesc pentru ce s-a întâmplat aseară. Deși Dinamo nu are nicio vină. Sută la sută n-au jucat slab din cauza vestiarului, dar este și asta o consecință a atitudinii lor față de ceea ce trebuiau să facă într-o zonă de profesionalism sută la sută!”, a conchis Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.