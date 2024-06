Fanul lui Dinamo, Rareș Hopincă promite că va rezolva problema noului stadion: „Îl construim în doi ani și fără acordul lui Nicușor Dan!”

Visul dinamoviștilor de a avea un nou stadion este tot mai aproape să devină realitate. acest lucru. Este vorba despre Rareș Hopică, candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 2.

Rareș Hopincă promite că Dinamo va avea un stadion nou: „Buget de 170 de milioane de euro”

Cresc considerabil șansele ca Dinamo să aibă un stadion nouă. După candidat la Primăria Capitalei, Rareș Hopincă, cel care speră să câștige Primăria Sectorului 2, anunță același lucru. Candidatul alianței PSD-PNL este un fan înfocat al „câinilor”.

„Sunt dinamovist de la 4-5 ani. Chiar dacă avem momente mai complicate la Dinamo, să știți că avem premisele pentru a renaște fotbalistic. Sunt suporter și e normal să empatizez. Odată cu construirea noului stadion…

(Horia Ivanovici – Păi care nou stadion? Că ) Contestațiile sale pe PUZ împiedică marile investiții, cum sunt stadionul Dinamo, pentru care Guvernul României are alocat deja un buget de 170 de milioane de euro, este o arenă multifuncțională absolut splendidă, care va avea sub stadion 8 săli de sport.

Vom avea acolo sălile pentru scrimă, pentru box, pentru haltere, mai multe discipline sportive care vor fi înglobate în noua arenă. Și pentru întregul Parc Dinamo e extrem de important ca să avem acest stadion Dinamo.

Domnul Nicușor Dan minte la fel ca alți primari USR zi de zi. Regulamentul local de urbanism cere ca pentru orice parcelă mai mare de 3000 de metri pătrați trebuie să se facă PUZ. Adică se contrazice singur.

Dar, în calitate de primar al Sectorului 2 și al Guvernului Românei sunt convins că vom începe cât de repede posibil construirea noului stadion. Categoric ăsta este unul dintre obiectivele majore pe care noi le vom avea.

Nu o spun doar eu, o spune și premierul României împreună cu care am fost la stadionul Dinamo, la Clubul Sportiv Dinamo. Am văzut proiectul, am analizat din perspectiva documentației, CNI mai are puțin și lansează procedura de licitație pentru proiectare și execuție. În paralel, Clubul Sportiv aprobă indicatorii pentru demolare. Deci este un proiect matur, care, fie că vrea Nicușor Dan sau nu, el se va întâmpla”, a dezvăluit Rareș Hopincă, în exclusivitate la SPORT ȘI POLITICĂ cu Horia Ivanovici.

Când va fi gata noua arenă din „Ștefan cel Mare”

Dacă va câștiga Primăria Sectorului 2, la alegerile locale din 9 iunie, Rareș Hopincă promite ca până la finalul mandatului noul stadion Dinamo să fie fie gata. Actuala arenă, care are o capacitate de doar 15.032 locuri, a fost inaugurată tocmai în 1951 și renovată în 2001 și 2008. Candidatul PNL-PSD are însă planuri și mai mari în „Ștefan cel Mare”.

„Termenul de execuție, dacă nu mă înșel, era de 24 de luni. Sigur trebuie să finalizăm procedura de achiziție și de atunci curge acest termen. În timpul mandatului meu va fi noul stadion Dinamo finalizat în Sectorul 2.

În Ștefan cel Mare, Dinamo are un veritabil Parc Sportiv. E întreaga bază sportivă Dinamo, care are un potențial imens, care ar putea oferi mult mai mult comunității Sectorului 2. Și nu face acest lucru astăzi. Discutam inclusiv cu CS Dinamo și cu oamenii de la vârf din sportul românesc, cu doamna Lipă, cu domnul Covaliu, am avut o dezabtare și am concluzionat că trebuie să imaginăm parteneriate de tip public-public, de exemplu între CS Dinamo și Primăria Sectorului 2.

Astfel încât primăria să contribuie măcar la cheltuielile de mentenanță, la micile investiții, în afară de stadion, bineînțeles, și Parcul Sportiv Dinamo să fie deschis pentru întreaga comunitate. Și pentru sport de masă și pentru recrutările din școli,iar baza sportivă e o resursă importantă care e insuficient folosită în folosul Sectorului 2.

Și atunci e o prioritate pentru mine să mergem înainte cu stadionul, să îl finalizăm, dar nu numai. Să ne implicăm înceea ce înseamnă administrarea Parcului Sportiv cu ce putem de la Primărie, astfel încât să justificăm deschiderea acestui parc către întreaga comunitate.

Există banii alocați de Guvernul României, există o bună fereastră de oportunitate pentru că de mult timp nu a mai existat ca primarul Sectorului 2, majoritatea din Consiliul Local, majoaritatea din Consiliul General și Primarul General și Guvernul să aibă aceeași culoare politică, să vorbească aceeași limbă administrativă și să își asume proiecte mari.

Pentru că asta lipsește Sectorului 2. În timp ce alții fac pasaje sau metrou, ca în Sectorul 3 sau Sectorul 4. Sectorul 2 își pune problema că stă mizeria pe stardă și nu îl poate colecta nimeni. Diferența e una colosală. Este discriminatoru la adresa locuitorilor S2 să nu beneficieze de aceeași servicii ca în 3, 4 sau 6”, a adăugat Hopincă.

Test de dinamovist: „Vreau să contribui la renașterea fenomenului Dinamo”

După dezvăluirile legate de noul stadion Dinamo, Rareș Hopincă a fost pus la încercare de Horia Ivanovici. Fostului prefect al Capitalei i s-au testat cunoștințele de dinamovist.

„Recunosc că nu am prins perioada de glorie, 1984, echipa cu Hamburgul, dar din ce îmi amintesc eu, când a revenit Cornel Dinu, în 1998-1999, erau Prunea, Tâlvan, Ciobotariu, Bătrânu, Daniel Florea, Florentin Petre, Hîldan, Lupescu, Iftodi, Vlădoiu și Mihalcea. Sunt curios dacă verificăm și ăsta e (n.r. – primul 11 al lui Dinamo). Nu sunt sigur de Prunea. Portar era ori Prunea ori Fane Preda.

Sunt dinamovist. Și tatăl meu e dinamovist. Din păcate, ca pentru mulți dintre dinamoviști, după ce echipa de fotbal a luat pe o pantă descendentă, m-am rupt puțin. Sper și în calitate de suporter, dar mai ales în calitate de Primar al Sectorului 2, să particip administrativ și transparent la renașterea fenomenului Dinamo”, a adăugat fostul prefect al Capitalei.

Ia Dinamo titlul în următorii patru ani? „Nu depinde de primar”

Rareș Hopincă speră ca în mandatul său de Primar al Sectorului 2 Dinamo să spargă gheața și să ia titlul de campioană. „Câinii” nu au mai terminat pe 1 în SuperLiga din anul 2007, iar în ultimele trei sezoane au jucat la barajul de promovare/retrogradare.

„Nu depinde de primar. Mi-aș dori foarte mult să ia titlul.(n.r. – Dumneavoastră ați jucat fotbal?) În copilărie, la nivel de amator. Jucam mai mult la mijlocul terenului. Sper să da (n.r. – Dinamo să ia titlul) Oricum va trebui ca echipa să beneficieze de un aport de jucător importanți în această vară pentru a ne menține în prima ligă”, a conchis Hopincă.

Candidatul PSD - PNL, Rares Hopinca, e FAN DINAMO! DEZVALUIRI despre NOUL STADION: CAT COSTA!