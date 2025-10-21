Fără apă caldă în Liga Campionilor! Vedete de sute de milioane de euro trimise la hotel să facă duș, după ce s-au antrenat în ploaie

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Arsenal și Atletico Madrid, programat azi în grupa unică a Ligii Campionilor, a început cu tensiune. Oamenii lui Simeone s-au antrenat la Emirates în această după-amiază… dar la sfârșitul antrenamentului nu au putut face duș, deoarece nu există apă caldă pe stadionul Arsenal.

Fotbaliștii lui Atletico Madrid au fost trimiși să facă duș la hotel

O situație care i-a surprins pe spanioli, care în a doua parte a sesiunii s-au antrenat pe ploaie. Fotbaliștii și stafful au fost nevoiți să se deplaseze la hotel pentru a putea face duș, cee ace a creat o stare de tensiune.

Ibericii s-au declarat siderați de faptul că o locație modernă precum Emirates, care găzduiește meciuri de Liga Campionilor nu a avut apă caldă. Mai mult, când au ajuns pe stadion, spaniolii i-au avertizat pe angajații englezi că nu există apă caldă.

Spaniolii au făcut sesizare la UEFA

Aceștia nu au făcut nimic pentru a rezolva situația. Indignată, conducerea lui Atlético a decis să facă un protest oficial la UEFA, care organizează competiția, pentru a semnala o situație anormală pe un stadion modern și care trebuie să aibă facilități de bază, cum ar fi apa caldă.

Singurul lucru pe care l-au făcut britanicii a fost să-și ceară scuze oficial pentru postura jenantă în care au fost puși fotbaliștii de sute de milioane de euro ai lui Atletico. Și să promită că până azi, la ora meciului, totul se va remedia.

Interul lui Chivu, duel cu Raul Florucz

contra formației Royale Union Saint-Gilloise, la care joacă austriacul Raul Florucz. Aceasta a fost preluată de David Hubert, un antrenor de 37 de ani, care în urmă cu două săptămâni, o pregătea pe Leuven, penultima clasată din Belgia.

„Cine ar fi crezut că voi debuta în Europa contra unui club mare, ca Inter? Nici nu am avut timp să îi studiez prea mult… E cea mai importantă provocare din istoria clubului nostru, dar și ei au tot 11 jucători, cu câte doi plămâni și câte două picioare, ca și noi… Trebuie să fim organizați, uniți ca echipă.

Obiectivul e să ținem linia defensivă sus și să nu cădem prea adânc. Inter a jucat finala Champions League: toată lumea știe cât de bine țin de minge, sunt de mulți ani niște maeștri ai construcției. Când joci contra lor, te simți atacat din toate părțile!”, a afirmat belgianul, conform Gazzetta dello Sport.

Inter se află într-o formă excelentă înainte de duelul cu Royale Union, având 6 victorii consecutive în toate competițiile. , primește acasă vizita lui Napoli, campioana Italiei. Iar Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, are cea mai lungă deplasare, jucând în Kazahstan, la Kairat Almaty.

Programul meciurilor din Liga Campionilor

Marți, 21.10, ora 19:45 Barcelona – Olympiakos

Marți, 21.10, ora 19:45 Kairat Almaty – Pafos FC

Marți, 21.10, ora 22:00 FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Marți, 21.10, ora 22:00 Arsenal -Atletico Madrid

Marți, 21.10, ora 22:00 Newcastle – Benfica

Marți, 21.10, ora 22:00 PSV Eindhoven – Napoli

Marți, 21.10, ora 22:00 Bayer Leverkusen – PSG

Marți, 21.10, ora 22:00 Villarreal – Manchester City

Marți, 21.10, ora 22:00 Union St.-Gilloise – Inter Milano

Miercuri, 22.10, ora 19:45 Athletic Bilbao – Qarabag FK

Miercuri, 22.10 ora 19:45 Galatasaray – Bodo Glimt

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Real Madrid – Juventus

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Atalanta – Slavia Praga

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Sporting CP – Marseille

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Eintracht Frankfurt – Liverpool

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Monaco – Tottenham

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Bayern Munchen – Club Bruges

Miercuri, 22.10 ora 22:00 Chelsea -Ajax