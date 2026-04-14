Fără apă chiar și de Paște! Locuitorii din Argeș își pierd speranța. Primar: „N-au găsit soluții. Se tot dau termene”

Locuitorii din Curtea de Argeș și comunele învecinate n-au avut apă potabilă nici măcar de Paște. Oamenii sunt descumpăniți. Termenele instituțiilor, lipsite de rezultate concrete
Dan Suta
14.04.2026 | 14:51
Locuitorii din Argeș, fără apă și de Paște. Foto-montaj: FANATIK
Locuitorii celor 4 localități din Argeș care de aproape jumătate de an cară apă cu bidoanele nu au avut apă potabilă nici măcar de Paște. FANATIK a aflat care e situația în Curtea de Argeș și comunele învecinate de la unul dintre edilii din zonă.

Fără apă potabilă de Paște. Situația din Argeș, la fel

De Paște, sărbătoare în care speranța ar trebui să renască, realitatea a zeci de mii de argeșeni a fost mai dură ca niciodată. Oamenii au primit aceleași răspunsuri promițătoare, însoțite de… nimic, căci la robinet apa nu este nici astăzi potabilă!

Totul a început la finalul anului trecut, când lucrările de la barajul Vidraru au dat peste cap întreg sistemul de alimentare cu apă. Golirea lacului a dus la antrenarea nămolului și a bacteriilor în instalațiile Stației de Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș.

Lucrări începute pe 27 martie

Analizele au confirmat ce oamenii deja simțeau: apa nu mai era sigură. Prezența bacteriei periculoase Clostridium perfringens a determinat autoritățile sanitare să interzică utilizarea apei, nu doar pentru băut, ci inclusiv pentru igiena zilnică. Timpul a trecut, iar soluțiile întârzie să apară.

Lucrările de reabilitare au început abia pe 27 martie 2026 și au termen de finalizare 15 iulie. Între timp, oamenii trăiesc într-o stare de incertitudine continuă, alimentată de promisiuni și termene care se tot amână.

Primarul comunei Băiculești, aproape resemnat: „N-au găsit soluții de conjunctură, nici măcar să marcheze Paștele”

Niculaie Dragnea, primarul comunei Băiculești, una din cele afectate, descrie situația fără menajamente, într-un dialog telefonic purtat cu FANATIK. Tonul edilului este resemnat, aproape lipsit de speranță.

„Noi luăm apă tot de la Curtea de Argeș, căci deocamdată nu avem sursă. La noi în comună nu au fost mari solicitări, pentru că cetățenii surse proprii (n. red.: se referă la fântânile din curțile caselor). Prin noul serviciu derulăm contractele noi cu cetățenii, dar în acest moment apa nu-i potabilă nici la noi.

Nu a fost nici de Paște, nu, nu. Nici n-aveau cum să dea o zi potabilă și una nu. N-au găsit soluții de conjunctură, nici măcar să marcheze Paștele. Suntem în continuare noi, Valea Iașului, Valea Danului și Curtea de Argeș. Avem doar apă menajeră”, a declarat primarul Dragnea pentru FANATIK.

Termenele, mereu prelungite

Edilul susține că au tot fost făcute informări de-a lungul lunilor care s-au scurs de când s-a întrerupt furnizarea de apă potabilă, dar fiecare termen e urmat de un altul, rezultatele fiind cele descrise în rândurile de mai sus: „Se tot dau niște termene, se lucrează la stație. Termenele sunt de durată până la reumplerea barajului. Bine, după ce termină intervențiile la stație va deveni potabilă în cantitățile pe care vor putea să le livreze”.

Primarul spune că nu poate oferi mai multe informații decât cele pe care și el le primește de la cei care se ocupă de reparațiile la stație și la baraj. Sătenii care nu sunt la fel de norocoși să aibă fântână în curte îl întreabă aproape zilnic pe primar când se va rezolva problema.

„Sunt niște anunțuri care se dau, iar eu nu pot să comunic mai mult decât ceea a dat constructorul de reparații de la Vidraru, ceea a dat Aquaterm și Primăria Curtea de Argeș. Eu vă spun cum stau lucrurile acum, așa că nu știu pot eu să dau un termen acum”, a încheiat edilul.

Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
