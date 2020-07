Fără Bacalaureat și după contestație pentru liderul PNL Vrancea! Ce notă finală a luat Daniel Moroșanu la Limba Română

Fără Bacalaureat și după contestație pentru liderul PNL Vrancea! Daniel Moroșanu, prim vicepreşedinte al liberalilor în județ a susţinut examenul maturităţii la Liceul din Vidra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 42 de ani, Moroșanu n-a avut însă prea mult succes. Acesta a picat testarea, dar a ales să facă o contestație. Nu a primit vești bună nici după recorectare.

Politicianul a contestat nota de la română, 3.60 iar în urma reverificării a mai primit 15 sutimi insuficiente pentru a putea merge mai departe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Moroșanu, lider PNL Vrancea, fără BAC și după contestație

Moroşanu şi-a văzut astfel visul spulberat de a merge la o facultate, chiar dacă a obţinut medii bune la Istorie-7.55 şi Geografie-8.65.

Daniel Moroşanu este consilier local de trei mandate la Vidra, în judeţul Vrancea. El este de asemenea preşedinte al PNL Vidra şi prim vicepreşedinte al PNL Vrancea. Liberalul are 42 de ani, iar anul acesta a susţinut pentru prima data examenul de Bacalaureat.

ADVERTISEMENT

”Am făcut o şcoală profesională de mecanici auto, am terminat în 1995. Îmi plăcea domeniul, dar am şi vrut să-şi câştig repede propriii bani. Apoi, m-am înscris la seral în 2012.

Am făcut şi o şcoală postliceală de tehnicieni silvici. Anul trecut m-am înscris la Bacalaureat, dar nu m-am prezentat pentru că nu m-am simţit pregătit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul acesta am vrut să repar greşelile tinereţii şi m-am luat de învăţat. Am învăţat cam cu 3-4 săptămâni înainte de Bacalaureat. A fost o provocare. Nu e uşor să te apuci de învăţat la 42 de ani”, a explicat Daniel Moroşanu.

”Geografia mi-a plăcut, am învăţat-o repede, la fel şi istoria, dar de română mi-a fost frică. Nu a fost punctul meu forte şi m-am temut de ea”, a spus Moroşanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Consilierul local din Vidra a spus că după ce a participat la şedinţa Consiliului Local, a mers să depună contestaţie. N-a ieșit așa cum se aștepta.

”Nu am făcut eu de 7, 8, dar de un cinci eu cred că am făcut. După şedinţa de Consiliu Local am mers acasă şi am luat ad literam ce am făcut la română, iar eu cred că am făcut de un 5”, spunea acesta.

ADVERTISEMENT

Daniel Moroşanu a spus că a fost încurajat de soţie şi de fiul său de 20 de ani, care este student la Informatică, să meargă la examen. Politicianul spune că nu renunță și se întoarce în sesiunea din toamnă a Bacalaureatului.

”Mă voi duce mai pregătit şi voi lua cu notă mai mare. Nu e uşor, dar a fost un orgoliu personal să iau Bacalaureatul. Încurajez pe cine nu a făcut acest lucru, să nu ezite, nu e târziu. Vârsta nu e un impediment, e greu, dar nu imposibil”, a mai declarat consilierul din Vidra.