Sport

Fără Cristiano Ronaldo, Al-Nassr a făcut show în Liga Campionilor! Portughezul a lipsit din cauza problemelor de securitate

Catalin Oprea
02.11.2026 | 21:19
Fara Cristiano Ronaldo AlNassr a facut show in Liga Campionilor Portughezul a lipsit din cauza problemelor de securitate
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Portughezul a lipsit din cauza problemelor de securitate
Atacantul în vârstă de aproape 42 de ani nu a făcut deplasarea în Uzbekistan pentru partida disputată de Al-Nassr împotriva celor de la Pakhtakor, fiind menajat de antrenorul Ange Postecoglou alături de alte două nume importante
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Cristiano Ronaldo a lipsit din lotul echipei Al-Nassr pentru confruntarea din Liga Campionilor Asiei disputată luni în deplasare împotriva formației uzbece Pakhtakor. Potrivit publicației britanice The Independent, starul portughez a rămas acasă fiind menajat de tehnicianul Ange Postecoglou. Alături de lusitan, antrenorul australian a decis să nu-i deplaseze în Tașkent nici pe Kingsley Coman și nici pe Mohamed Simakan.

Explicațiile oficiale ale lui Ange Postecoglou: oboseală și un program încărcat

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, tehnicianul lui Al-Nassr a explicat că absența multiplului câștigător al Balonului de Aur nu are legătură cu probleme medicale grave, ci a fost o hotărâre luată pe fondul „presiunii meciurilor și al numărului mare de deplasări”. Fără serviciile starului portughez, trupa din Arabia Saudită s-a descurcat de minune pe terenul adversarilor, impunându-se categoric cu scorul de 6-2, un meci în care compatriotul Joao Felix, fostul jucător al lui Chelsea, a reușit o dublă de efect.

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Deși clubul și antrenorul au invocat oboseala acumulată și calendarul aglomerat, absența lui Ronaldo vineîntr-o perioadă în care stabilitatea din regiune este serios zdruncinată de conflicte. Cu doar o săptămână înainte de această partidă, un alt duel din programul celor de la Al-Nassr, cel de pe teren propriu împotriva formației Al Wasl, a fost amânat după ce clubul din Emiratele Arabe Unite a refuzat să călătorească în Arabia Saudită. Situația a fost accentuată de rapoarte conform cărora aeroporturi din Regat ar fi fost vizate de atacuri atribuite rebelilor houthi, crescând nivelul de alertă în jurul deplasărilor internaționale din zona Golfului, chiar dacă oficial nu s-a confirmat nicio amenințare directă la adresa lui Cristiano Ronaldo.

Borna istorică: doar 15 reușite până la cota 1.000 de goluri în carieră

Absența din Tașkent vine însă la scurt timp după o nouă prestație stelară a atacantului în campionatul Arabiei Saudite. Ronaldo a marcat un hat-trick de senzație în duelul cu Al Kholood, ajungând la 9 goluri în 12 apariții în acest sezon. Odată cu această performanță, lusitanul a atins incredibila cifră de 985 de goluri marcate în cariera sa profesionistă. Astfel, Ronaldo mai are nevoie de doar 15 reușite pentru a atinge pragul istoric de 1.000 de goluri, obiectivul suprem pe care își dorește să îl bifeze înainte de agățarea ghetelor în cui.

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