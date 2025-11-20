Fără cuvinte! Mihai Stoica, lăsat „mască” de dialogul Gigi Becali – Louis Munteanu: „Nu l-am vrut niciodată la FCSB”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost foarte aproape de a ajuns la FCSB. Deși toate actele erau rezolvate, iar CFR Cluj urma să încaseze 4,5 milioane de euro pentru Munteanu și Emerllahu, mutarea a picat după ce atacantul a solicitat un salariu mult prea mare pentru SuperLiga. Cum comentează Mihai Stoica acest lucru.

Mihai Stoica a rămas „mască” în momentul în care a auzit dialogul Gigi Becali – Louis Munteanu

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a rămas „mut” în momentul în care Horia Ivanovici i-a prezentat discuția dintre Gigi Becali și Louis Munteanu. Oficialul FCSB a recunoscut că nu și-a dorit niciodată transferul lui Munteanu, pe când pentru Emerllahu, așa cum a fost și la Bîrligea, și-a oferit imediat ‘ok-ul’.

Horia Ivanovici a abordat subiectul: „Îl aveați pe unul, Louis Munteanu, care voia 60.000 de euro pe lună. A zis ‘nea Gigi, nu vin fără 60.000 de euro pe lună’. Așa i-a spus, mi-a povestit Gigi la emisiune, fix așa i-a spus. I-am spus lui Gigi ‘nu cred așa ceva’, la care el ‘ba da, să mă crezi’. Așa i-ar fi spus Louis, ‘să fii sănătos, nea Gigi’”.

Mihai Stoica a mărturisit că : „Politicos, nu? A întors urarea. E bun! (n.r. – Rar te-am văzut fără cuvinte) Da… Nu știam ce puteam inventa în noaptea aceea ca să nu se facă transferul. Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa. Pe Louis Munteanu nu l-am vrut niciodată!

Am spus-o foarte clar atunci când Gigi m-a întrebat de Bîrligea. Mi-a spus ‘ce zici de Bîrligea, e două milioane de euro’, iar atunci am spus ‘doamne, în secunda unu’, deși, de obicei, mi se face rău când aud de două milioane de euro.

Tot timpul îl îndemn că un jucător nu face cât vrea să ofere, doar că la Bîrligea i-am spus ‘da’ fără ezitare. De ce? Am spus-o atunci, reiterez ‘îmi place un fotbalist care nu renunță, care dă totul pe teren, ci nu un fotbalist rafinat, dar la care limbajul corpului spune altceva, anume că e prea bun să joace cu unii ca noi’”.

Ce are în plus Bîrligea față de Munteanu

În continuare, Mihai Stoica a recunoscut că Louis Munteanu are calități, însă Bîrligea are în plus spiritul de luptător. Totodată, oficialul FCSB a amintit și de .

„Are calități Louis, clar, dar nu poți să joci doar prin calități, ci și prin atitudine. Atitudinea este exact ce a avut Bîrligea aseară și în foarte, foarte multe meciuri. Puține sunt cele în care nu a avut atitudine.

(n.r. – Presupun că nu îți place nici caracterul lui Munteanu) Am luat date, dar nu mă pronunț, nu îl cunosc ca persoană. A dat declarații jignitoare la adresa jucătorilor noștri, doar că atunci juca. La 2-2 de la Cluj a spus că ‘e mai deștept decât Dawa și Mihai Popescu’. Mă rog, am zis că e război psihologic și e problema lui.

A ieșit golgheterul campionatului, felicitări pentru asta, doar că noi am câștigat campionatul și Supercupa. Gestul acela era făcut poate pentru cel care venea în urma lui în clasamentul golgheterilor. Totuși, nu se pun titlurile de golgheter, că nu te ia nimeni. Știu golgheteri ai campionatului nostru care au ajuns în liga a 4-a din Italia”, a încheiat Mihai Stoica.