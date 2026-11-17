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La FCSB au fost revenit Lukasz Szukala și Raul Rusescu. Foștii jucători ocupă acum poziții în birouri. Szukala este director sportiv, în timp ce Rusescu se ocupă de academie. FCSB a organizat marți o conferință de prezentare, în care Reghecampf a preluat rolul de MC.

Antrenorul a primit și atribuții de manager general din partea patronului Becali. E șeful unui staff tehnic din care fac parte trei antrenori secunzi. Doi dintre ei, Mihai Pintilii și Costin Curelea, au fost principali până de curând. Al treilea, Viorel Dinu, lucrează cu Reghe de mai mulți ani. Tot Reghecampf supervizează și activitatea lui Szukala și Rusescu. FANATIK a fost la conferința de prezentare a celor doi noi șefi de la FCSB și îți transmite elementele care s-au remarcat din spatele camerelor.

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Reghe în tensiune: a intervenit la întrebările pentru Rusescu și Szukala

Laurențiu Reghecampf a stat între Rusescu și Szukala și i-a introdus pe cei doi. A explicat cu ce se va ocupa fiecare în noua organigramă. El a fost cel care a supervizat conferința și a „parat” toate întrebările pe care le-a considerat contondente. Reghecampf a „tăiat” discuția despre MM Stoica, a văzut agresivitate într-o curiozitate a unui jurnalist legată de rolul lui Gigi Becali în stabilirea achizițiilor, precum și în preluările cuvintelor sale pe site-urile de sport.

Reghecampf a fost în tensiune permanentă. A răspuns calm, dar a perceput drept atacuri sau tentative de ofensivă din partea jurnaliștilor orice întrebare ieșită din cadrul „cuminte” al unui discurs oficial.

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„Multe întrebări nu sunt foarte corecte și după ce ascultați răspunsul nostru voi interpretați. Nu voi, direct, dar colegii voștri. Sunt multe lucruri care apar prin media și care nu au nicio legătură cu realitatea”, este unul dintre mesajele transmise de Reghecampf. Conferința a semănat mai mult cu un eveniment la care asistă un antrenor împreună cu jucătorii și în niciun caz una în care se numesc noi șefi într-un club. Szulaka și Rusescu au vorbit canonic și au încercat să-și expună planurile, fără accente spectaculoase.

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Ambii au vorbit despre experiențele pe care le-au acumulat în anii pe care i-au petrecut la cursuri după ce s-au retras. Rusescu a vorbit despre rolul academiei, despre ședințele pe care le va ține cu părinții fiecărei grupe și despre creșterea nivelului de pregătire și practică la FCSB. Szukala a insistat și el pe experiența sa din străinătate. Polonezul a fost în scurte internship-uri la peste 30 de cluburi pentru a le observa modul de lucru. Le-a dat ca modele de bune practici pe Hoffenheim și USG, echipa lui Darius Olaru. Discuția s-a întors la Gigi Becali și la implicarea lui permanentă, moment în care Reghecampf a lămurit: „Cât timp pe un jucător se va plăti o sumă de transfer, e normal ca ultimul cuvânt să îl aibă patronul. Eu pot doar să-mi zic părerea. Eu nu pot să oblig pe nimeni! Primesc un jucător de 5 milioane, dar nu pot să îl oblig pe patron să dea 5 milioane!”.

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Umbra lui MM e încă la FCSB

După dispariția lui Mihai Stoica din club, . Îl va mai avea peste el doar pe Gigi Becali. Întrebat dacă e la curent cu nemulțumirea lui MM față de o declarație pe care a dat-o, Reghecampf a promis că nu va mai vorbi despre Stoica.

„Nu mă uit la nimic, la absolut nimic. Vă spun sincer, îmi mai apar niște știri pe telefon. Nu știu despre ce vorbești. E adevărat, eu NU am vorbit cu MM și v-am spus lucrul ăsta, nu am vorbit cu MM. Dacă dorința lui este să nu mai discutăm despre el, nu o să mai discutăm. Eu nu am discutat, nu am vorbit despre MM. Eu v-am spus ce am simțit ca om, ca prieten. Îl simt tot aici, atât. În rest, voi luați o declarație a mea și o puneți în context. Că mă cert cu Gigi, că vorbesc împotriva lui MM, că vorbesc despre MM. Ce s-a scris după nu mai e problema mea. Eu doar am spus ce am simțit”, a spus Reghecampf.

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A pus barieră și pentru Rusescu, în momentul în care acesta a fost întrebat dacă prezența lui Stoica la FCSB ar fi fost un impediment pentru venirea sa, în contextul unei dispute mai vechi între ei: „Fără d-astea, vă rog. Este exact ce nu vreau să se întâmple la conferințele de presă. Eu știu că foarte mulți de aici aveți foarte multe note de plată, dar nu e cazul. E doar prezentarea unor oameni care au însemnat ceva pentru echipa asta și dumneavoastră veniți cu asemenea întrebări”.

Szukala și Rusescu au „fir direct” cu Gigi Becali

Un detaliu important oferit printre rânduri de Reghecampf a fost cel legat de relația pe care Szukala și Rusescu o vor avea cu Gigi Becali. Ambii vor dialoga direct cu patronul, și nu prin intermediul antrenorului-manager: „Patronul poate vorbi cu ei oricând. Vor discuta și Lukasz, și Raul cu domnul Becali, nu e nicio problemă. Trebuie să fim o echipă cu toții!”.

Lukasz Szukala și Raul Rusescu au parcurs mai multe programe de training și internship-uri la nivel național și european înainte să vină la FCSB. Despre acest subiect, FANATIK .