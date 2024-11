Daniel Oprița a anunțat obiectivul Stelei după . Antrenorul grupării din Ghencea își dorește un lucru clar de la elevii săi.

Fără drept de promovare, Daniel Oprița a anunțat obiectivul Stelei după 3-0 împotriva Corvinului Hunedoara: “Îi ambiționez”

că este foarte bucuros cu forma bună pe care echipa sa o are în campionat după victoria cu 3-0 împotriva Corvinului Hunedoara.

Formația din Ghencea este pe locul 2 în eșalonul secund cu 26 de puncte după primele 12 runde. “Roș-albaștrii” sunt neînvinși în Liga 2, iar Oprița își dorește ca acest lucru să nu se schimbe.

Chiar dacă forma din campionat este una bună, antrenorul celor de la CSA Steaua are un singur regret. Daniel Oprița nu a trecut peste eșecul suferit în Cupa României contra Concordiei Chiajna la penalty-uri.

“Sunt fericit și mulțumit că am luat cele 3 puncte, dar meciul a fost mai greu decât arată scorul. Corvinul rămâne o echipă bună, valoroasă, au avut și ei situațiile lor.

De asta am stat tot timpul agitat. E o echipă față de care trebuie să avem respect. Pot să prindă play-off-ul. S-a format un grup bun. Avem și un obiectiv să-i ambiționez, să stăm cât mai mult neînvinși.

Cupa este o dezamăgire pentru mine, am pus-o pe primul loc, dar am avut și ghinion. Am pierdut la penalty-uri. Mă bucur că am reușit să înscriem mai mult, sper să o ținem tot așa”. a declarat Daniel Oprița la flash-interviu.

Oprița știe echipa care va promova în SuperLiga

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Daniel Oprița a susținut că Csikszereda, liderul din Liga 2, va fi echipa care se va califica cu siguranță în primul eșalon. Totodată, antrenorul Stelei este de părere că echipa sa ar putea reuși același lucru dacă ar avea dreptul la promovare.

“Eu am spus după meciul cu noi. Au câștigat toate partidele. Au și un meci mai puțin și cred că se vor distanța la 8 puncte de noi. E clar că e greu să îi mai oprească cineva.

Cred că promovam anul ăsta dacă aveam drept. Asta este situația. Eu îmi fac treaba cât de bine pot. Am ajuns la 18 meciuri consecutive fără înfrângere. Avem însă un lot destul de subțire, doar 18 jucători de câmp.

Cred că putem să menținem seria asta dacă nu vom avea jucători accidentați și suspendați. La noi se vede când lipsește orice jucător. Contează și dacă nu e titular”, a spus Oprița pentru FANATIK.