Fără drept de promovare, Steaua transferă din Champions League: „A ajuns în România”

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Steaua a început pregătirile pentru noul sezon din Liga 2 sub comanda antrenorului Daniel Oprița (44 de ani), iar gruparea „roș-albastră” a efectuat o adevărată „revoluție” la nivelul lotului. Formația care a terminat pe locul 5 în play-off-ul sezonului trecut a renunțat la 10 jucători și a ajuns acum la 8 achiziții, după ce a confirmat două noi mutări: mijlocașul brazilian Pedro Caldieraro, de la Pafos, și fundașul spaniol Carlos Daniel Dorado, de la Xerez.

Două transferuri noi la Steaua! Un fotbalist sosește de la o echipă care a evoluat în UEFA Champions League

Brazilianul Pedro Caldieraro, fotbalist de 20 de ani care poate evolua atât ca aripă dreapta, cât și ca mijlocaș ofensiv, a semnat cu Steaua. Sud-americanul sosește de la formația cipriotă Pafos, care a participat în faza ligii din UEFA Champions League în sezonul precedent. Acesta nu a evoluat în vreun meci din cea mai importantă competiție inter-cluburi, însă a fost în lot pentru partidele cu Chelsea (0-1) și Slavia Praga (4-1).

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Caldieraro s-a remarcat la echipa U19, fiind golgheterul celor de la Pafos în sezonul 2024-2025 la acest nivel, însă are doar un meci jucat la nivel de seniori, fiind introdus în ultimul sfert de oră al partidei din Cupa Ciprului cu Digenis Morfou. „E un jucător care scoate om din joc, are o tehnică bună. Sperăm să fie o afacere bună pentru noi. A ajuns ieri în România, azi a fost la antrenament”, a declarat Daniel Oprița, conform . .

Cine este Carlos Daniel Dorado, fundașul transferat de Steaua

Un alt jucător care va evolua pentru Steaua în noul sezon al Ligii 2 este fundașul central spaniol Carlos Daniel Dorado (26 de ani). Acesta a evoluat la nivel de seniori pentru Cacereno, Cordoba B, Talavera, Villanovense și Xerez, în diviziile 4 și 5 ale țării sale natale. În sezonul recent încheiat a strâns 30 de prezențe și a marcat un gol pentru Xerez în Segunda Federacion, liga a 4-a din Spania.

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„Carlos Daniel a semnat și miercuri vine în România”, a spus antrenorul „roș-albaștrilor” pentru sursa menționată anterior. , pe listă aflându-se mai multe nume importante, printre care și fostul internațional român Adi Popa. .