Fără dubii! Antrenorul român de la Young Boys a dat verdictul înainte de meciul cu FCSB: „Pleacă favoriți. Echipa a fost șocată”

Românul din stafful lui Young Boys a dat un verdict clar: „Pleacă din postura de favorită”. Cum a analizat Zoltan Kadar următoarea partidă pe care echipa sa o are de jucat în Europa League contra lui FCSB
Ciprian Păvăleanu
30.09.2025 | 07:15
Fara dubii Antrenorul roman de la Young Boys a dat verdictul inainte de meciul cu FCSB Pleaca favoriti Echipa a fost socata
ULTIMA ORĂ
Ce a spus antrenorul român al lui Young Boys despre meciul cu FCSB din Europa League. Foto: Colaj FANATIK

FCSB pare că începe ușor-ușor să-și reintre în formă. Campioana României are două victorii consecutive, una în Europa League și una în SuperLiga, fără să fi primit vreun gol, lucru ce s-a întâmplat foarte rar în acest sezon. Zoltan Kadar, antrenorul român al lui Young Boys, a vorbit despre meciul pe care echipa sa îl va disputa joi pe Arena Națională.

Zoltan Kadar, verdict ferm: „Pleacă din postura de favorită”. Ce a spus despre FCSB

Joi, 2 octombrie, FCSB va întâlni Young Boys Berna pe Arena Națională. Zoltan Kadar, antrenorul secund român al elvețienilor, este de părere că bucureștenii, deși au o un lot mai slab valoric pe hârtie, pleacă din postura de favoriți. Tehnicianul în vârstă de 58 de ani a invocat și forma pe care cele două echipe au arătat-o în prima etapă, când FCSB s-a impus cu 1-0, în timp ce Young Boys a fost umilită de Panathinaikos, care a învins-o cu 4-1.

Totodată, el este de părere că parcursul bun din Europa League al „roș-albaștrilor” dovedește mai multe decât o participare în Champions League fără a aduna nici măcar un punct, așa cum s-a întâmplat în cazul elvețienilor:

„Noi am început competiția cu o înfrângere, FCSB cu o victorie. Pleacă favoriți. Cu Panathinaikos, am primit goluri dintr-o jumătate de ocazie, toată echipa a fost șocată. Am avut ocazii, dar până la urmă am pierdut și meritam să pierdem. Anul trecut, FCSB a ajuns până în optimile acestei competiții. Noi am jucat în Liga Campionilor, într-adevăr, împotriva unor echipe puternice, dar am stabilit record negativ, cu zero puncte.

Cred că experiența pe care o au jucătorii de la FCSB îi plasează în poziția de favoriți. Dar avem șansa noastră de care trebuie să profităm”, a spus Zoltan Kadar, conform Digi Sport.

Cine este Zoltan Kadar, antrenorul român de la Young Boys Berna, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League

Zoltan Kadar este un fost fotbalist român, care de-a lungul carierei sale de sportiv a evoluat la echipe precum Brașov, Dinamo sau U Cluj. Între anii 1990 și 1994, Zoltan a fost convocat de 8 ori la naționala mare a României.

Finalul carierei sale și l-a petrecut în Elveția, acolo unde a rămas și după ce și-a agățat ghetele în cui, profesând în mare parte ca antrenor secund la echipe precum Grasshopper și Zurich, iar în acest moment este asistentul elvețianului Giorgio Contini, la Young Boys Berna.

De cât timp se află Zoltan Kadar în stafful lui Young Boys. A venit la puțin timp după ultima întâlnire dintre CFR Cluj și elvețieni

Zoltan Kadar a devenit antrenor secund la Young Boys Berna în iulie 2022, adică în urmă cu mai bine de trei ani. Deși se află de ceva timp în stafful elvețienilor, el nu a fost prezent la niciuna dintre dublele pe care CFR le-a disputat contra echipei sale actuale.

Ardelenii i-au întâlnit pe cei de la Young Boys în două sezoane consecutive de cupe europene. În sezonul 20/21 cele două s-au confruntat în grupele Europa League, în timp ce un an mai târziu, elvețienii o eliminau pe CFR Cluj din turul trei preliminar de Liga Campionilor. Recordul lui CFR Cluj împotriva lui Young Boys este de două egaluri și două înfrângeri dintr-un total de patru meciuri.

Cum a comentat Zoltan Kadar ultima întâlnire a unei echipe românești cu una din campionatul elvețian

Ultimul duel între fotbalul românesc și cel elvețian a fost dat între CFR Cluj și Lugano. Ardelenii au reușit să treacă în dublă manșă cu ajutorul jocului tactic perfect al lui Dan Petrescu, dar și cu ajutorul norocului, care este o caracteristică importantă în fotbal.

Multă lume i-a criticat dur pe ardeleni pentru fotbalul economicos pe care l-au practicat, însă Zoltan Kadar este de părere că Lugano a fost echipa ce a jucat cel mai bun fotbal din campionatul Elveției în stagiunea precedentă:  „Chiar înainte de Lugano – CFR am subliniat că pentru mine Lugano a jucat cel mai bun fotbal din Elveția, chiar dacă nu a luat campionatul”, a mai spus Zoltan Kadar.

3,45 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul FCSB - Young Boys
