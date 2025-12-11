Fără dubii! Cum a răspuns Dorinel Munteanu în momentul în care a fost întrebat despre Ciubotaru la FCSB: „Un lucru bun”

ADVERTISEMENT

Liber de contract după ce a fost pe banca lui Sepsi anul trecut, și are misiunea de a o salva pe Hermannstadt de la retrogradare.

Munteanu spune că vrea să construiască o echipă puternică la Sibiu, așa cum a fost în ultimii ani sub comanda lui Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

„Din toate punctele de vedere, vin cu gânduri bune. E cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos, am petrecut momente frumoase. Mă leagă foarte multe de acest oraș, de această echipă.

Îmi doresc ca împreună cu stafful, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a spus Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dorinel Munteanu de posibila plecare a lui Ciubotaru

, care a bătut palma cu Hermannstadt pentru transferul său în schimbul a 450.000 de euro, însă jucătorul nu se grăbește să semneze. Munteanu spune că nu are vreo problemă cu faptul că jucătorul Sibiului ar putea să plece.

ADVERTISEMENT

„Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui”, a mai spus noul antrenor de la Hermannstadt.

În discuție s-a implicat și președintele clubului, Daniel Niculae: „E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv”.

ADVERTISEMENT

De ce întârzie transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Fotbalistul de la Hermannstadt nu se grăbește să negocieze cu FCSB, iar oficialii campioanei României au fost anunțati că trebuie să aștepte până în ianuarie. Se pare că ar fi mai multe oferte pentru Ciubotaru și acesta ar fi un motiv pentru care întârzie posibilul său transfer la FCSB.

„A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate”, a declarat impresarul jucătorului, Liubliana Nedelcu.