Sport

Fără dubii! Cum a răspuns Dorinel Munteanu în momentul în care a fost întrebat despre Ciubotaru la FCSB: „Un lucru bun”

Dorinel Munteanu a răspuns fără ezitări în momentul în care a fost întrebat despre transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt la FCSB.
Mihai Alecu
11.12.2025 | 12:33
Fara dubii Cum a raspuns Dorinel Munteanu in momentul in care a fost intrebat despre Ciubotaru la FCSB Un lucru bun
ULTIMA ORĂ
Kevin Ciubotaru, aproape de transferul la FCSB
ADVERTISEMENT

Liber de contract după ce a fost pe banca lui Sepsi anul trecut, Dorinel Munteanu revine în SuperLiga și are misiunea de a o salva pe Hermannstadt de la retrogradare.

Primele declarații date de Dorinel Munteanu după ce a ajuns la Hermannstadt

Munteanu spune că vrea să construiască o echipă puternică la Sibiu, așa cum a fost în ultimii ani sub comanda lui Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

„Din toate punctele de vedere, vin cu gânduri bune. E cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos, am petrecut momente frumoase. Mă leagă foarte multe de acest oraș, de această echipă.

Îmi doresc ca împreună cu stafful, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a spus Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Digi24.ro
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

Ce spune Dorinel Munteanu de posibila plecare a lui Ciubotaru

Kevin Ciubotaru este dorit de FCSB, care a bătut palma cu Hermannstadt pentru transferul său în schimbul a 450.000 de euro, însă jucătorul nu se grăbește să semneze. Munteanu spune că nu are vreo problemă cu faptul că jucătorul Sibiului ar putea să plece.

ADVERTISEMENT
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din...
Digisport.ro
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $

„Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui”, a mai spus noul antrenor de la Hermannstadt.

În discuție s-a implicat și președintele clubului, Daniel Niculae: „E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv”.

ADVERTISEMENT

De ce întârzie transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Fotbalistul de la Hermannstadt nu se grăbește să negocieze cu FCSB, iar oficialii campioanei României au fost anunțati că trebuie să aștepte până în ianuarie. Se pare că ar fi mai multe oferte pentru Ciubotaru și acesta ar fi un motiv pentru care întârzie posibilul său transfer la FCSB.

„A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate”, a declarat impresarul jucătorului, Liubliana Nedelcu.

FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Probleme pentru...
Fanatik
FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Probleme pentru români! Accidentările le-au pus capac
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac...
Fanatik
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS
Condiții de maximă siguranță, luate degeaba înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga!...
Fanatik
Condiții de maximă siguranță, luate degeaba înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga! Avionul nu a reușit aterizarea: ce se întâmplă cu ultrașii cehi. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
iamsport.ro
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!