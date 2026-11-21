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Marius Corbu trece printr-un moment surprinzător la Ferencvaros! Mijlocașul român, care devenise unul dintre oamenii de bază ai campioanei Ungariei și era titular constant înaintea acțiunii echipei naționale, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru partida cu Gyor. Decizia vine la scurt timp după ce fotbalistul a debutat pentru România, iar subiectul a stârnit deja reacții puternice în presa maghiară.

Marius Corbu, rezervă la Ferencvaros după debutul pentru România!

Ferencvaros a anunțat echipa de start pentru confruntarea cu Gyor, iar numele lui Marius Corbu nu s-a regăsit printre titulari. Mijlocașul român a fost trecut pe banca de rezerve, deși înaintea convocării la națională devenise o prezență obișnuită în primul „11” al formației din Budapesta.

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Este o schimbare importantă pentru fotbalistul în vârstă de 24 de ani, care traversa o perioadă foarte bună la echipa de club. Corbu fusese titular inclusiv în victoria obținută de Ferencvaros pe terenul lui AC Milan, scor 2-0, în Europa League. Deocamdată, nu există o explicație oficială care să lege decizia antrenorului de debutul său pentru România. Bineînțeles, există și posibilitatea ca acesta să fie odihnit.

Presa maghiară, reacție puternică după ce Marius Corbu a ales România

Debutul lui Corbu în tricoul „tricolorilor” a provocat numeroase comentarii în Ungaria. Jurnaliștii de la Index au descris situația drept o oportunitate ratată pentru naționala maghiară și au susținut că fotbalistul și-ar fi dorit să reprezinte Ungaria, dar transferul său în Cipru, la APOEL, în vara lui 2024, i-a întrerupt perioada de rezidență necesară pentru a deveni eligibil.

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Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda, a confirmat această informație . Oficialul a explicat că mijlocașul mai avea nevoie de câteva luni pentru a îndeplini condiția celor cinci ani de rezidență neîntreruptă, însă plecarea în Cipru a schimbat situația. Corbu a debutat în cele din urmă pentru România în victoria cu Polonia, scor 2-1, iar apoi a evoluat și împotriva Bosniei.

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Marius Corbu, unul dintre oamenii importanți ai lui Ferencvaros! Cifrele românului

Înaintea acestei schimbări din echipa de start, Marius Corbu avea un sezon consistent la Ferencvaros. Până în momentul de față, mijlocașul a strâns 25 de meciuri în toate competițiile, cu cinci goluri și o pasă decisivă. , iar clubul din Budapesta a primit deja interes pentru serviciile sale.

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Mai mult, Ferencvaros ar fi refuzat în vară o ofertă din , iar conducerea ar fi evaluat transferul românului la aproximativ patru milioane de euro. În acest context, faptul că un jucător cu asemenea cifre și cu un statut important în echipă a ajuns pe banca de rezerve reprezintă o surpriză. Rămâne de văzut dacă este doar o decizie punctuală a staff-ului tehnic sau dacă statutul lui Corbu la campioana Ungariei se va schimba în perioada următoare.