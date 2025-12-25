Fără dubii! Kevin Ciubotaru a spus „DA” și e gata să semneze cu FCSB! Veste uriașă pentru Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai buni jucători under 21 din România, iar evoluțiile sale foarte bune l-au propulsat chiar și la echipa națională. În urma ascensiunii fundașului, Gigi Becali l-a ofertat pentru a ajunge la FCSB. Ce a spus Ciubotaru despre interesul campioanei.

Kevin Ciubotaru, drum liber către FCSB

În ciuda faptului că s-a discutat foarte mult despre un posibil refuz al jucătorului pentru transferul la FCSB, Kevin Ciubotaru a mărturisit că e dispus la orice negociere în pauza competițională. Fundașul a transmis că i-ar plăcea să evolueze în tricoul campioanei.

Clauza de reziliere a lui Ciubotaru se ridică la 450.000 de euro, însă acest lucru nu este un impediment pentru Gigi Becali. În cazul în care se va ajunge la un acord, fundașul născut la Roma va fi al doilea transfer al iernii, după Andre Duarte.

„Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta.

(n.r. – Ţi-ar plăcea sa joci la FCSB? Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.

Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a spus Ciubotaru, conform .

Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Kevin Ciubotaru

În ultima ediție de FANATIK SUPERLIGA din acest an, , însă patronul FCSB a amintit de faptul că fundașul a refuzat să vină la echipă.

„Treaba mea ce am închis! De Kevin Ciubotaru îmi arde acum? O să îi vedeţi într-o săptămână sau două. Ce să zic de Kevin Ciubotaru dacă el a zis că nu vine la FCSB.Să fie sănătos, gata! E clar! Ştiţi foarte bine cine e pe listă şi o să îi vedeţi când se face”, a spus Gigi Becali.

la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul FCSB a dezvăluit că discuțiile cu jucătorul au pornit după finalul etapei 21, ultima din acest an, însă transferul lui Ciubotaru nu este o prioritate pentru echipă.

„Așteptăm să se termine și meciul din seara asta, Craiova cu Csikszereda, și mâine vorbim cu băiatul. Eu cred că noi suntem acoperiți acolo. Risto Radunovic va deveni cetățean român, iar Pantea este un fotbalist care a făcut un sezon foarte bun și care parcă în stânga este, cel puțin defensiv, mult mai bun decât în dreapta.

Va ieși Kiki, eu cred că suntem acoperiți acolo, dar, dacă Gigi îl dorește pe Ciubotaru, o să vorbim. Gigi a vorbit cu tatăl băiatului, s-a băgat în seamă cineva și a vorbit despre un viitor transfer al băiatului cu o anumită doamnă agent. Nu are agent, nu știu de ce s-a băgat doamna aia să vorbească”, a dezvăluit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.