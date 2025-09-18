Fără dubii! Simona Halep a numit cel mai bun meci din cariera sa

, ultimul turneu din cariera sa fiind Transylvania Open. Sportiva a pus astfel capăt unei cariere fabuloase, pe parcursul căreia a cucerit trofee importante, ocupând și prima poziție în clasamentul WTA. Prezentă la un eveniment important, Halep a rememorat momentele frumoase din carieră, dar a vorbit și despre viitor.

Simona Halep a vorbit despre pasiunea pentru tenis

, la care participă și fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama. Fostul număr 1 mondial WTA a vorbit despre cariera sa extraordinară. „Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis.

A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor. Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume.

La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea. Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale”, a afirmat Simona Halep, conform .

Simona Halep a numit cel mai bun meci din carieră

În 2019, Simona Halep cucerea trofeul la Wimbledon după o victorie fabuloasă în finală, 6-2, 6-2, contra Serenei Williams, considerată de mulți drept cea mai mare sportivă din istoria tenisului feminin. Halep e de părere că acel meci a fost cel mai bun din cariera sa. „Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Am fost foarte stabilă și am putut pune în joc tot ce știam.

Totuși, cred că din înfrângeri înveți mai mult, pentru că după meci analizezi cu antrenorul, cu echipa, ce nu ai făcut bine și ce trebuie să îmbunătățești. De obicei, după o victorie, mergi și sărbătorești, iar după o înfrângere te antrenezi mai intens. Am fost mereu în competiție cu mine însămi.

Nu mă uitam în stânga și în dreapta la ce fac alții, ci doar încercam să fac astăzi mai bine decât ieri. Voiam să fac tot ce pot ca să fiu unul dintre cei mai buni jucători și s-a întâmplat. Cred că cel mai important lucru pentru un atlet este să nu renunțe, pentru că tot timpul ai momente grele, emoții, stres, dar dacă nu renunți, ai o altă șansă. Eșecul nu este permanent”, a declarat fostul lider mondial WTA.

„Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag”

După o carieră de aproape două decenii la cel mai înalt nivel, Simona Halep a decis să se retragă din tenis. Sportiva a vorbit despre acest aspect. „Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale. Nu regret, dar, îți lipsesc unele lucruri de-a lungul anilor, pe care acum vreau să le descopăr.

Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a spus Simona Halep, conform sursei menționate.